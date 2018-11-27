С любовью и вниманием к детям

К отмечаемому в прошедшее воскресенье, 25 ноября, Дня матери, судебные приставы Успенского районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю сделали очередной шаг навстречу гражданам.

Не секрет, что одним из наиболее социально значимых направлений работы Службы судебных приставов является взыскание задолженностей по алиментам. Как следствие, работники Службы регулярно общаются с молодыми матерями, которые часто приходят на приём с детьми. Именно для этих маленьких посетителей работники отдела оборудовали специальный уголок.

Несколько квадратных метров с маленьким детским столиком и стульчиком, мягкими и не только игрушками, рисунками, красками и карандашами – в этом нет ничего сверхъестественного. Но такой по-человечески грамотный подход государственных гражданских служащих нашел широкий отклик у граждан, приходящих на приём. Общение молодых родителей с судебными приставами проходит намного продуктивнее и быстрее, когда дети заняты своим весьма увлекательным делом.

В этом большая заслуга сплоченного коллектива Успенского районного отдела судебных приставов, работники которого своими силами оборудовали этот уголок, сами приобрели детскую мебель и мягкие игрушки и сами же предлагают ребятам их опробовать.

Профессионализм судебного пристава проявляется не только в доскональном знании и грамотном использовании законов, но и в умении найти поход к людям. К каждому конкретному человеку.