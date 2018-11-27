«Краснодар Водоканал» ведет реконструкцию станции на Алтайской

В рамках выполнения программы автоматизации объектов «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») проводит реконструкцию водопроводно-насосной станции (ВНС) на ул. Алтайской. Станция мощностью 60 м³/час является важным водопроводным комплексом, который подает воду в городские сети восточной части Краснодара, обеспечивающие ресурсом 21 многоэтажный дом, 5 общежитий, Краснодарский торгово-экономический колледж и Дворец искусств «Премьера» на ул. Стасова.

Мероприятие проводится специалистами краснодарского водоканала в соответствии с производственной программой и направлено на повышение надежности систем водоснабжения города, обеспечения перспектив развития инженерной инфраструктуры и возможности подключения новых абонентов.

В ходе реконструкции на ВНС будут произведена замена технологических трубопроводов, насосных агрегатов, запорно-регулирующей арматуры, а также системы управления насосными агрегатами. В здании станции специалисты установят современное оборудование с применением новых энергосберегающих технологий, предусматривающих максимальную энергоэффективность, а также будут внедрены передовые методы управления и автоматизации.

Установка системы автоматизации и диспетчеризации позволит обеспечить дистанционный контроль работы оборудования, своевременное реагирование на изменение ситуации и улучшить параметры безаварийной работы.