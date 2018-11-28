Смена встречает участников образовательных программ XVI смены!

С 26 ноября по 9 декабря во Всероссийском детском центре «Смена» реализуются 7 образовательных программ: профориентационная смена «Город мастеров», проект «Инженеры будущего: 3D технологии в образовании», профильная смена по информационным технологиям и техническим видам спорта, смена для активистов и лидеров ученического самоуправления «Следуй за мной», экологическая смена «Эко-Арт», образовательные проекты «Волонтер» и «Я – гражданин!». Участники тематических смен - 764 обучающихся из 44 регионов РФ.1

В рамках профориентационной смены «Город мастеров» школьники из разных регионов страны овладеют полезными профессиональными умениями, пройдут профориентационное тестирование и профессиональные пробы на современном оборудовании в Центре профессий «Парк Будущего».

В течение двух недель обучающиеся познакомятся с 18 компетенциями: «Прототипирование», «Ремесленная керамика», «Инженерный дизайн CAD», «Лабораторный химический анализ», «Мобильная робототехника», «Электромонтажные работы», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Флористика», «Обработка дерева на станках», «Ландшафтный дизайн», «Кожевенное дело», «Графический дизайн», «Прикладная эстетика», «Нейротехнологии», «Строительные работы», «Управление беспилотными летательными аппаратами», «Альтернативная энергетика», «Ресторанный сервис».

Цель проекта «Инженеры будущего:3D технологии в образовании» - это создание условий для выявления и поддержки талантливых школьников, проявляющих интерес и способности к объемному художественному и техническому творчеству. Программа направлена на осуществление ранней профессиональной ориентации школьников, формирование готовности к осознанному и ответственному выбору своей будущей профессии. Участники программы – победители очных региональных этапов открытой Всероссийской олимпиады по 3D технологиям; школьники от 10 до 17 лет. Партнером проекта выступает Ассоциация «Внедрения инноваций в сфере 3Д образования».

Всероссийская профильная смена по информационным технологиям и техническим видам спорта направлена на популяризацию технических видов спорта, робототехники, повышение спортивного мастерства учащихся, вовлечение молодежи в занятия техническими видами спорта, а также на подготовку участников к межрегиональным, всероссийским и международным соревнованиям по техническим и модельным видам спорта. В рамках проекта будет проведен цикл открытых тренировок, соревнования в 4-х различных классах (авиамодельный спорт, судомодельный спорт, автомодельный спорт, робототехника); организованы разработка и защита проектов в области информационных технологий и робототехники; мастер-классы, встречи с выдающимися учеными, известными изобретателями и рационализаторами. Участники смены - это обучающиеся в возрасте 14-17 лет (победители конкурсов и олимпиад по информатике, программированию, робототехнике и техническим видам спорта). Партнером программы выступает АНО «Агентство инновационного развития».

Всероссийская смена для лидеров ученического самоуправления «Следуй за мной» проводится в рамках всероссийской программы «Ученическое самоуправление» с целью обучения и профессиональной поддержки лидеров органов ученического самоуправления в общеобразовательных организациях России. Программу смены составляют практические и теоретические занятия, проводимые специалистами и экспертами. Лучшие выпускники программы допускаются к участию во Всероссийском конкурсе лидеров ученических советов с повышенным рейтингом. Популяризация профессий и специальностей в сфере управления образовательными организациями, государственного и муниципального управления. Участниками программы являются активисты и лидеры органов ученического самоуправления общеобразовательных организаций в возрасте 13-17 лет. Партнером программы выступает ООО «Российский союз молодежи». Целью Всероссийской экологической смены «Эко-Арт» организаторы определяют формирование экологической культуры подрастающего поколения. Знаковое событие этого года - 155-летие В. И. Вернадского. Особый акцент программы ставится на популяризацию идей великого ученого, которые легли в основу концепции устойчивого развития. Программа «Эко-Арт» направлена на формирование экологического сознания и культуру обучающихся, создание инновационного пространства с привлечением специалистов образования, культуры и науки.

В программе запланированы образовательные занятия, интерактивные лекции, экологические игры, занятия по экологическому мониторингу, профориентационные встречи со специалистами разных отраслей.

Целевая аудитория программы – это обучающиеся образовательных организаций в возрасте 11-17 лет, победители и призеры конкурсов и олимпиад естественно-научных дисциплин, участники экологических объединений.

Партнером программы является Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского.

Образовательный проект «Я гражданин» имеет патриотическую направленность. В рамках программы, обучающиеся примут участие в интерактивных сессиях, экскурсиях по Алее Российской Славы, примут Вахту Памяти на Посту №1 у памятника Героям Советского Союза - выпускникам системы профтехобразования.

Образовательный проект «Волонтер» формирует команды добровольцев по основным направлениям: event, спорт, медиа, социум, эко, образование. Создает условия для формирования, развития и поддержки добровольческого движения, привлекает молодое поколение к бескорыстному участию в социально-значимой деятельности.

В ВДЦ «Смена» созданы все условия для реализации дополнительных общеразвивающих программ, представлена обширная инфраструктура, оснащённая необходимым оборудованием для образовательной, культурно–досуговой и физкультурно–оздоровительной работы.

Партнеры Всероссийского детского центра «Смена» в реализации XVI смены: ООО «Российский союз молодежи», Ассоциация «Внедрения инноваций в сфере 3Д образования», Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского, АНО «Агентство инновационного развития».