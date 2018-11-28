В Краснодаре трое бывших сотрудников полиции признаны виновными во взяточничестве

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю начальника контрольно-методического управления – начальнику одного из отделов ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю Андрею Каракай, его подчиненному сотруднику Аркадию Макаренко и начальнику одного из отделов отдела полиции СУ УВД по городу Сочи Руслану Харту. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в получении взятки (ч.2 ст.290 УК РФ), мелком взяточничестве (ч.1 ст.291.2 УК РФ) и даче взятки (ч.2 ст.291 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 28 июня 2017 года к Каракай обратился Харту, который в ходе разговора передал ему 50 тысяч рублей за попустительство по службе, выраженное в лояльном отношении к его подчиненному при последующем осуществлении процессуального контроля за производством предварительного расследования по уголовному делу. В этот же день к Каракай обратился его подчиненный Макаренко, который также, находясь в служебном кабинете начальника, передал ему 4 тысячи рублей за выставление статистических карточек, отражающих ход расследования уголовных дел, находившихся в производстве следователей территориальных следственных подразделений.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Приговором суда Каракай назначено наказание в виде 3 лет и 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 250 тысяч рублей с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах сроком на 2,5 года. Харту и Макаренко, соответственно, назначено наказание в виде штрафа в размере 150 и 50 тысяч рублей с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю