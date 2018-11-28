Росводоканал Краснодар» ведет работу по снижению дебиторской задолженности

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») усиливает работу по повышению платежной дисциплины, взысканию дебиторской задолженности и выявлению незаконных самовольных подключений. На начало ноября 2018 года общая сумма долга за услуги предприятия превысила 877 млн рублей, из них 578 млн рублей — долги УК, ТСЖ и населения, 299 млн рублей – неоплаченные обязательства юридических лиц.

В 2018 году краснодарским водоканалом выдано 2 466 уведомлений о прекращении обслуживания должников, 218 потребителей отключены от поставки услуг. Также выявлено 576 самовольно подключившихся объекта. Дальнейшая поставка ресурсов данной категории потребителей осуществлялась индивидуально с учетом обращений абонентов.

«Мы призываем наших абонентов не копить долги, а оплачивать услуги своевременно, чтобы избежать начисления пени, - говорит коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков, - для этого мы предлагаем множество способов, в том числе сервис «Личный кабинет», воспользоваться которым можно не выходя из дома. Для удобства потребителей на предприятии работает служба «Единого окна» и информационно-справочная служба. Теперь можно производить сверку расчетов, оплачивать счета и заключать договоры не только в будни, но и подав заявку через личный кабинет, а также воспользовавшись Порталом Госуслуг РФ. В ближайшей перспективе на территории предприятия откроется современный фронт-офис, где клиентам будет предоставлен полный спектр услуг».

Основные причины образования задолженностей у жителей Краснодара связаны с задержкой оплаты счетов, несвоевременной передачей показаний и пропусками сроков поверки приборов учета, которые приводят к дополнительным начислениям по нормативам. Кроме того, краснодарцы не всегда своевременно уведомляют водоканал о смене собственника жилья, временном непроживании по месту регистрации, что также приводит к накоплению долгов.

Краснодарский водоканал напоминает потребителям, что своевременная оплата за оказанные услуги является основным источником финансирования мероприятий по поддержанию надежности системы водоснабжения и водоотведения.

В настоящее время потребители ООО «Краснодар Водоканал» могут оплатить услуги и передать показания приборов учета в день оплаты, воспользовавшись следующими ресурсами:

- Личный кабинет: www.krasnodarvodokanal.ru;

- ПАО Сбербанк, Сбербанк-Онлайн, Автоплатеж, Личный кабинет;

- Сеть платежных терминалов ООО «Форвард Мобайл»;

- ООО КБ «Кубань Кредит»;

- ФГУП «Почта Росии»;

- АО «Крайинвестбанк»;

- АО «Уралсиб»;

- АО «Юг-Инвестбанк»;

- Платежная система www.А3.ru.