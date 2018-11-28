В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора МКУ МО город Краснодар «Единая служба заказчика»

Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора МКУ МО город Краснодар «Единая служба заказчика». Он подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст.289 УК РФ).

По версии следствия, заместитель директора, в нарушение установленного законодательством запрета на участие в предпринимательской деятельности, осуществлял предпринимательскую деятельность с помощью своей сестры, являющейся индивидуальным предпринимателем. В период с мая по декабрь 2017 года подозреваемый, используя свое должностное положение и авторитет, способствовал продвижению коммерческих интересов своей сестры. В указанный период времени между подконтрольным фигуранту индивидуальным предпринимателем и МКУ МО город Краснодар «Единая служба заказчика» заключены 10 муниципальных контрактов по ремонту гравийного покрытия дорог на различных улицах города Краснодара на общую сумму более 2 500 000 рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление подробных обстоятельств совершенного преступления.