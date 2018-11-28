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Выдающемуся хоккеисту Анатолию Тарасову посвятили почтовую карточку

Среда, 28 ноября 2018 12:40
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Выдающемуся хоккеисту Анатолию Тарасову посвятили почтовую карточку

28 октября в почтовое обращение вышла почтовая карточка с оригинальной маркой, посвящённая 100-летию со дня рождения легендарного российского хоккеиста, тренера хоккейного клуба ЦСКА и сборной СССР по хоккею Анатолия Тарасова.

На оригинальной марке изображен портрет хоккеиста, а на основном изображении - тренер во время хоккейного матча. Тираж карточки – 11 тыс. экземпляров. Почтовые карточки поступят в продажу в отделения Почты России.

Оттиск гашения первого дня можно поставить в отделении Почты России 101000 в Москве на Мясницкой ул., д. 26. Филателистическая продукция, погашенная в день ее выпуска, приобретает дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.

Тарасов Анатолий Владимирович (1918–1995) ― выдающийся российский хоккеист, футболист и тренер, один из основателей российской школы хоккея. Заслуженный мастер спорта. Заслуженный тренер СССР. Кандидат педагогических наук. Полковник.

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