Выдающемуся хоккеисту Анатолию Тарасову посвятили почтовую карточку

28 октября в почтовое обращение вышла почтовая карточка с оригинальной маркой, посвящённая 100-летию со дня рождения легендарного российского хоккеиста, тренера хоккейного клуба ЦСКА и сборной СССР по хоккею Анатолия Тарасова.

На оригинальной марке изображен портрет хоккеиста, а на основном изображении - тренер во время хоккейного матча. Тираж карточки – 11 тыс. экземпляров. Почтовые карточки поступят в продажу в отделения Почты России.

Оттиск гашения первого дня можно поставить в отделении Почты России 101000 в Москве на Мясницкой ул., д. 26. Филателистическая продукция, погашенная в день ее выпуска, приобретает дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.

Тарасов Анатолий Владимирович (1918–1995) ― выдающийся российский хоккеист, футболист и тренер, один из основателей российской школы хоккея. Заслуженный мастер спорта. Заслуженный тренер СССР. Кандидат педагогических наук. Полковник.