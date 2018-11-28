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Новый Год от поросят

Среда, 28 ноября 2018 12:41
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Новый Год от поросят

Отдыхающих в Сочи на Новый год будут развлекать… поросята. Необычный подарок в виде пяти маленьких свинок получил санаторий «Октябрьский». Его преподнесли существующему в здравнице зоопарку посетители.

- Накануне нового года, который по восточному календарю будет проходить под знаком Свиньи, нам подарили пять поросят, которым недавно исполнился один месяц: двух мальчиков черного цвета и трех девочек — белого, - сообщила директор санатория «Октябрьский» Ольга Заславская.

Поросята примут участие в новогодних мероприятиях. Портные уже сняли мерки и сейчас им шьют нежно — розовые шелковые костюмы: мальчикам курточки и штанишки, девочкам — платья с оборочками. Кроме поросят в зоопарке санатория «Октябрьский» содержатся 50 животных, недавно в нем родились тигрята. Со зверьми работают 10 человек, включая двух ветеринарных врачей. На содержание животных ежегодно тратится порядка 10 миллионов рублей.

Ирина СИЗОВА

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