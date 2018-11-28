Пожароопасная «Планета» закрыла свои двери

В Туапсе судебные приставы приостановили работу торгового центра «Планета». Исполнительное производство возбуждено на основании решения суда по иску межрайонного прокурора, суть которого заключалась в признании бездействия, выразившего в непринятии мер по обеспечению требований пожарной безопасности, и в обязании устранить допущенные нарушения.

Поскольку документы данной категории подлежат немедленному исполнению, судебный пристав-исполнитель Туапсинского районного отдела УФССП России по Краснодарскому краю оперативно выехал по указанному в решении суда адресу. Двери торгового центра «Планета», расположенного в самом центре города, по улице им. Гагарина, опечатаны.

Решение о возобновлении работы торгового центра будет принято лишь после устранения нарушений пожарной безопасности.