В Кубанском ГАУ открыта новая страница АПК страны

Двадцать третьего ноября можно считать знаменательным не только для аграрного образования России и АПК страны, но, по сути, для развития отечественной экономики. В этот день в стенах Кубанского государственного аграрного университета прошло совещание по развитию аграрного образования страны, формат которого предполагал прямой разговор главы Минсельхоза РФ с ректорами всех 54 отраслевых вузов. Министр Дмитрий Патрушев сконцентрировал внимание на роли аграрного образования как ключевой в создании условий для прорывного сценария в развитии экономики страны, подчеркнув, что современное сельское хозяйство, вопреки стереотипам,— это крупнейший потребитель инноваций в мировой экономике.

Местом проведения этой судьбоносной встречи неслучайно стал кубанский храм аграрной науки и знаний. Как отметил глава Минсельхоза РФ, Кубанский государственный аграрный университет — один из пяти ведущих аграрных вузов России. Мнение министра полностью поддержали гости совещания из разных уголков страны — ректоры аграрных вузов Новосибирска, Ставрополя, Воронежа, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Барнаула, Владикавказа. Они в один голос отмечали неоспоримые преимущества КубГАУ, его лидерство и благодарили руководство во главе с ректором Александром Трубилиным за постоянную готовность делиться своим богатым опытом.

Есть хлеб — есть и песни

Как всегда, в КубГАУ гостей встретили хлебом-солью, постарались максимально насытить время их пребывания интересной информацией и порадовать щедрым гостеприимством: провели экскурсию по прекрасной территории вуза, познакомили с инновационными подразделениями, с учебными опытными хозяйствами, с малыми предприятиями бизнес-центра, обеспечили посещение проходившей в это время выставки «ЮГАГРО», предоставили комфортное размещение.

В основной день совещания перед главным корпусом были разбиты курени Кореновского, Славянского, Северского и Калининского районов. Одетые в нарядные костюмы казаки и казачки потчевали гостей пирожками с картошкой прямо с пылу с жару, раздавали вкусную продукцию ведущих предприятий районов: соки, молочку, куличи и пряники — и, конечно, согревали песнями и танцами.

А деловая часть программы этого дня началась с семинара Ассоциации «Агрообразование». Ректорам был представлен ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство», результатом внедрения которого станет первая в России отраслевая квазикорпоративная электронная образовательная система «Земля знаний». Обсудили повышение качества научных работ, исключение практики заимствования авторских материалов благодаря расширению возможностей системы «Антиплагиат». Заслушали информацию о работе Ассоциации ректоров аграрных вузов и планах на будущее, внесли предложения по дальнейшей работе.

Министра встретили на коне

Затем центр действия переместился в сторону ветеринарного факультета КубГАУ. Именно туда перед началом главного совещания направился глава Минсельхоза РФ. Д. Н. Патрушева пригласили посетить только что открывшуюся на базе профильного факультета ветеринарную клинику.

Ректор КубГАУ А. И. Трубилин представил высокому гостю все преимущества этого учебно-практического объекта: современные кабинеты, оборудованные новейшей техникой — аппаратами УЗИ, портативным переносным рентген-аппаратом, даже аппаратом для проведения МРТ, подобный которому есть только в Москве. Провели гостя и в просторную операционную, которая тоже оборудована согласно современным требованиям. В клинике созданы все условия для полноценных занятий студентов под руководством опытных преподавателей факультета (кстати, те, кому необходима квалифицированная помощь в лечении животных, могут обращаться в эту лечебницу — подробности узнавайте на сайте ветеринарного факультета. — Авт.).

— Сейчас мы находимся в конференц-зале, который при необходимости может легко переформатироваться в учебную аудиторию,— комментировал очередной пункт демонстрации ректор, представив высокому гостю макет вуза и его технические возможности.

Александр Иванович нажимал кнопки — и на макете разными цветами подсвечивались то комплекс из двадцати общежитий, то спортивный стадион, на котором проводятся соревнования евроуровня, то учебные корпуса и институты. Красной подсветкой были отмечены объекты будущего. Министр заинтересовался, есть ли финансы для осуществления планов, на что ректор с достоинством ответил: «Работаем над этим, Дмитрий Николаевич!»

А на выходе в просторном внутреннем дворе клиники главу отраслевого министерства ожидал сюрприз: студентки ветфакультета, кандидаты в мастера спорта по выездке и конкуру Юля Горбачева и Алина Сависько встречали гостя верхом на лошадях в эффектных костюмах. Министр спросил очаровательных наездниц, нравится ли им учиться в вузе. И получил уверенный ответ: «У нас очень интересно!» Декан факультета А. Н. Шевченко добавил, что ветеринарные специальности пользуются сегодня большой популярностью: «У нас конкурс — пять-шесть заявлений на место, а на ветсанэкспертизу — семнадцать!»

До начала основного совещания оставались минуты — и все направились в зоофак.

— С этого корпуса когда-то начинался наш университет,— рассказывал министру по пути в научный зал вузовской библиотеки ректор.

Там за огромным столом переговоров уже заняли свои места заместители министра сельского хозяйства РФ Д. Х. Хатуов, И. В. Лебедев, ректоры, представители администрации Краснодарского края во главе с вице-губернатором А. Н. Коробкой, депутаты Законодательного Собрания.

Цель — войти в число лидеров мирового рынка

Д. Н. Патрушев сразу же приступил к делу:

— Мы с вами собрались обсудить актуальные задачи и те проблемы, которые на сегодняшний день стоят перед аграрным образованием в России,— обратился он к собравшимся.

Опираясь на указ президента, в котором перед российским АПК поставлена глобальная стратегическая задача создать на основе высоких технологий высокопроизводительный экспортно ориентированный сектор, министр напомнил о поручении главы государства в 2024 году достичь экспорта сельхозпродукции на сумму не менее 45 млрд долларов.

«Глобальные цифровые сети и „умные” фермы, новейшие достижения генетики и селекции в молекулярной биологии и биотехнологии — всё это массово приходит в АПК и становится не просто модным трендом, а технологической базой сельхозпроизводства. Чтобы войти в число лидеров на мировом рынке, мы должны предложить лучшее качество по лучшей цене. А создавать это качество будут выпускники наших с вами аграрных вузов»,— таким был основной посыл главы Минсельхоза РФ.

Далее министр обозначил в качестве одной из приоритетных задач для бюджетных организаций поиск возможностей, в том числе по привлечению внебюджетных средств, отметив, что «каждый вуз должен иметь индустриальных партнеров, которые и будут формировать заказ на подготовку специалистов, научные исследования, сопровождение реализуемых технологических процессов. И поскольку аграрии, агропромышленный бизнес — главный заказчик, то, значит, и главный партнер вузов». В связи с этим, по словам Д. Н. Патрушева, внебюджетное финансирование следует считать не просто приятным дополнением к тем ресурсам, которые выделяет государство: «Это прежде всего показатель качества и адекватности подготовки специалистов, ключевой индикатор эффективности». При этом глава Минсельхоза страны обозначил те главные преимущества аграрных вузов, которые должны обеспечить взаимовыгодное сотрудничество: это опыт, научные школы и наличие большого земельного фонда.

В числе важных достижений ведомства Д. Н. Патрушев отметил то, что сегодня Министерство сельского хозяйства РФ является держателем сразу двух программ — развития АПК и рыбохозяйственного комплекса.

— В ближайшее время появится третья — «Развитие сельских территорий»,— акцентировал внимание руководитель. — Такая уникальная ситуация складывается для нас впервые. Решение об утверждении комплекса госпрограмм, дополняющих друг друга и позволяющих детально проработать вопросы как развития АПК, так и улучшения качества жизни сельского населения, можно назвать судьбоносным. Оно ставит перед нами задачу создать новые формы занятости, по сути, новый образ жизни населения. И здесь роль аграрных вузов, аграрной науки является ключевой…

Опыт ведущих аграрных вузов — другим наука

После того как министр обозначил основные направления развития, которые сегодня формируются в аграрном секторе, началось активное обсуждение повестки совещания.

В выступлении заместителя министра И. В. Лебедева основное внимание было уделено интеграции в стратегию развития образования и науки страны системы аграрного образования, имеющей доказательную часть своей специфики:

— У нас появились свои профессиональные стандарты у экономистов, юристов, в области ветеринарии и агрономии. Будем продолжать эту работу, как и тесное взаимодействие с Рособрнадзором. Мы должны тонко чувствовать потребность рынка, на котором сегодня востребованы специальности аграрного направления, для этого готовим новые подходы в части оценки работы аграрных вузов…

Далее Д. Н. Патрушев предоставил слово ректору Кубанского ГАУ А. И. Трубилину, который поделился опытом работы вуза по созданию системы непрерывной подготовки кадров для АПК, начиная с 5—6-х классов через Малую сельхозакадемию и заканчивая взрослым населением — через систему дополнительного профессионального образования. Причем половина прошлогоднего восьмитысячного контингента ДПО, как отметил Александр Иванович, прошла подготовку по заказу работодателей.

Что касается профориентационной работы со школьниками, то было отмечено сотрудничество КубГАУ с образовательным центром «Сириус» в Сочи, активное участие в региональной программе «Школа нового поколения», в рамках которой создаются классы аграрного направления.

На важной роли учебных опытных хозяйств, которые давно успешно работают в составе КубГАУ, что для части аграрных вузов является делом будущего, Александр Иванович остановился отдельно:

— Оба учхоза являются предприятиями, на которых сконцентрированы новые технологии производства сельхозпродукции, растениеводства — быстрыми темпами внедряется система точного земледелия, все поля оцифрованы, используется самая современная техника. Полностью внедрена автоматизированная система управления стадом. Хорошо оборудованы учебные классы, что делает их фактически аудиториями в поле и на ферме.

Далее было сказано о важности приобретения высокопроизводительной техники, без которой невозможна подготовка современного специалиста, но которая из-за дороговизны недоступна целому ряду аграрных вузов. В КубГАУ, по словам А. И. Трубилина, эту проблему стараются решать, развивая государственно-частное партнерство. Так, за последние три-четыре года в вузе при непосредственном участии известных российских и зарубежных компаний создано 26 учебных центров, привлечено более двухсот миллионов рублей внебюджетных средств. Кроме помощи в формировании учебных центров, создании стипендиальных программ бизнес-партнеры непосредственно участвуют в отборе студентов, регулярно проводят творческие конкурсы по разработке проектов по интересующей их тематике. А три года назад совместно с Ассоциацией европейского бизнеса в КубГАУ была создана бизнес-школа.

Независимо от направления подготовки студенты университета практико-ориентированы. За прошедший год более десяти тысяч обучающихся прошло практику в почти девятистах организациях. Большинство из них находится в сельской местности, является частью АПК региона.

— Еще одной формой практической подготовки,— отметил Александр Иванович,— является вовлечение студентов в выполнение инновационных проектов. За эти годы создано уже десять малых инновационных предприятий. Сейчас проходит выставка «ЮГАГРО», и там наши предприятия наряду с такими крупными, как «КЛААС» и Ростсельмаш, достойно демонстрируют свои успехи. На наш взгляд, эти инновационные предприятия могли бы стать активными участниками выполнения различных подпрограмм ФНТП, о которых мы говорили сегодня. И это могло бы стать серьезным источником дополнительных доходов.

В заключение А. И. Трубилин, который, к слову, возглавляет комитет ЗСК по развитию АПК и продовольствию, высказал предложение о создании совета по развитию аграрного образования при Министерстве сельского хозяйства РФ.

Забегая вперед, скажем, что выступивший за ним ректор Ставропольского ГАУ академик РАН, председатель Ассоциации «Агрообразование» В. И. Трухачев поддержал кубанского коллегу. Владимир Иванович отметил, что «аграрные вузы активно включились в реализацию майских указов президента РФ и конкретно в реализацию создания в АПК высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами. Данную задачу мы реализуем комплексно на основе тесной интеграции с НИИ аграрного профиля». Далее в качестве примеров такого эффективного сотрудничества, выполнения работ по контрактам он назвал Ставропольский, Кубанский, Саратовский и Новосибирский ГАУ.

— Создание научно-образовательных центров мирового уровня — это задание президента,— отметил В. И. Трухачев и выразил готовность сообщества аграрных вузов выполнять данную государственную задачу: — Три-четыре центра по аграрной тематике должны быть созданы! Аграрные вузы активно участвуют и берут ответственность за реализацию четырнадцати ключевых направлений научно-технологического развития АПК.

Академик РАН предложил внести изменения в нормативные документы для возможности более тесной интеграции ведущих вузов с академическими НИИ, для расширения возможности сотрудничества ГАУ с крупными корпорациями, по увеличению финансирования НИОКР, формированию целостной системы подготовки кадров и включению аграрных вузов в рейтинг федеральных, национально-исследовательских, опорных. В заключение В. И. Трухачев обратился к председательствующему на совещании министру со словами:

— Сегодня, Дмитрий Николаевич, мы встречаемся на площадке лучшего аграрного вуза страны и благодарны вам за то, что вы приехали к нам на периферию и выслушали наши мнения.

Далее слово было предоставлено ректору Санкт-Петербургской госакадемии ветеринарной медицины А. А. Стекольникову, который осветил важность качества подготовки специалистов этого направления в связи с возникающими серьезными болезнями животных, приобретения современной техники и овладения современными технологиями не в отдельно взятых вузах, а во всех ГАУ и создания в связи с этим системы противодействия вспышек заболеваний, которые приносят огромный урон аграрной сфере.

— Актуальность данной специальности, осознание ее важности обществом определяют повышение ее престижа,— сказал в заключение Анатолий Александрович.

Ректор Московского государственного университета по землеустройству С. Н. Волков в своем выступлении поднял актуальную тему для АПК — реализации цифрового сельского хозяйства, которую, по словам Сергея Николаевича, надо интегрировать в понятный нам всем уклад:

— Надеемся, что это получится и принесет позитивные плоды.

Будущее экономики и будущее сельского хозяйства невозможно в отрыве от рационального использования земель. В этом заключается большой экономический резерв.

Он отметил положительную роль Министерства сельского хозяйства РФ по созданию главного информационного ресурса цифрового землеустройства — единой федеральной информационной системы о землях сельхозназначения.

— Ни одно из федеральных министерств и ведомств не обладает таким земельным ресурсом, и мы должны правильно использовать свои преимущества,— отметил глава вуза, которому в будущем году исполнится 150 лет.

Сообщество аграрных вузов — сильное звено АПК страны

В заключение министр Д. Н. Патрушев, резюмируя выступления, отметил, что на совещании были обозначены базовые фундаментальные проблемы, прозвучавшие доклады охватили все сферы агрообразования.

— Мы сегодня понимаем, как нам идти, что предпринять, чтобы системно прийти к выполнению поставленных указов президента РФ. На основе всех предложений и высказываний будет создана «дорожная карта»,— пообещал глава Минсельхоза и заверил ректоров в том, что он открыт для общения.

Министр также предложил встречаться в таком формате ежегодно. Но ректоры с этим не согласились, высказав пожелание встречаться в таком составе чаще и отметив положительное значение прямого общения с министром. Дмитрий Николаевич поддержал коллег, пожелав всем плодотворной, эффективной работы.

Елена НАЗАРОВА