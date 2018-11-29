Вопросы миграции — на контроль

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Краснодарском крае.

В мероприятии приняли участие начальник УФСБ России по региону Игорь Колосов, прокурор Краснодарского края Сергей Табельский, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, заместители главы региона, представители правоохранительных органов, руководители муниципальных образований.

На совещании обсудили работу по противодействию незаконной миграции на территории региона.

— За десять месяцев текущего года в крае выявлено более 20,5 тысячи фактов нарушений миграционного законодательства, принято решение о выдворении из страны более трех тысяч иностранных граждан,— отметил губернатор. — Нелегальная миграция — вопрос нашей ответственности, он напрямую касается и экономики, и в целом безопасности в регионе. Моя позиция остается прежней: мы должны жестко действовать в отношении тех, кто находится на территории края незаконно.

По словам заместителя министра труда и социального развития Краснодарского края Сергея Гаркуши, в этом году на Кубани ежемесячно работало около 71 тысячи иностранных граждан, что составляет 2,5 процента от численности занятых. Из них 1,5 тысячи — в рамках квоты по разрешениям на работу, 31,5 тысячи — с правом работы без разрешительных документов и около 38 тысяч — по патентам. Он также уточнил, что создана межведомственная комиссия, в состав которой входят представители ФСБ, МВД, налоговой инспекции, Государственной инспекции труда, отраслевых органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления, профсоюзов и краевого объединения работодателей. Комиссия рассматривает каждую квоту, также по каждому работодателю проводятся проверки нарушений миграционного, налогового, трудового законодательства.

— Объем выданных трудовых патентов мигрантам должен быть обоснован реальной потребностью в иностранных работниках. В этом году мы предоставили более 35 тысяч трудовых патентов, но смогут ли работодатели обеспечить им нормальные условия проживания? Прежде чем выдавать разрешения на трудовую деятельность мигрантам, надо понимать, могут ли эти вакансии занять жители края,— акцентировал внимание Вениамин Кондратьев.

Глава региона поручил проработать вопрос создания подразделения для координации работы по вопросам миграции в крае. Его задачами станет разработка стратегии миграционной политики, взаимодействие с правоохранительными органами, прокуратурой, руководством муниципалитетов.

— В органах исполнительной власти должна быть структура, которая будет готовить предложения по развитию миграционной политики. Эта работа должна быть максимально понятной и прозрачной,— резюмировал губернатор.