Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель совета директоров холдинга «Фармстандарт» Виктор Харитонин обсудили возможность создания центра ядерной медицины.

— Тема, о которой мы говорим, относится к особо важной, потому что в ее основе здоровье людей. А если речь идет об онкологии, то, по сути, о спасении жизни. Создание современного онкологического центра может дать надежду на выздоровление для тысяч жителей края,— отметил глава региона.

Виктор Харитонин в свою очередь сообщил, что у холдинга есть опыт строительства онкологических центров радиохирургии и лучевой терапии по всей стране. Сегодня в регионах работает уже одиннадцать таких лечебных учреждений.

— Это совершенно новые технологии, которых раньше не было, но в которых люди остро нуждаются. И на тех территориях, где они уже внедрены, мы отмечаем высокий спрос на эти услуги,— заявил Виктор Харитонин.

Компания готова предложить создание центра ядерной медицины полного цикла на Кубани. В нем люди смогут получать онкологическую помощь, начиная от приготовления радиофармпрепарата, новейшей диагностики и заканчивая лечением. По словам Виктора Харитонина, использование позитронно-эмиссионной томографии позволяет наиболее точно установить стадию заболевания и оценить качество лечения.

Вениамин Кондратьев отметил, что сегодня делается всё возможное, чтобы вывести региональное здравоохранение на новый технологический уровень.

— Надо признать, что медицинскую базу края необходимо наращивать. Именно поэтому мы приняли решение о строительстве в Краснодаре нового онкологического центра и расширении действующего. В Краснодаре уже выделено пятьдесят гектаров для создания медицинского кластера. Там мы разместим самые передовые лечебные учреждения. Ваш проект современный и востребованный, необходимо проработать варианты государственно-частного партнерства,— заключил губернатор.

Вениамин Кондратьев поручил профильным ведомствам досконально изучить проект и возможность его реализации на территории края.