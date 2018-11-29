Южный завод тяжелого станкостроения получит 1,8 миллиона рублей в рамках региональной программы «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности». Об этом сообщил руководитель Департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов.

По его словам, это первая одобренная заявка на предоставление субсидии по возмещению части затрат, связанных с присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения.

— ЮЗТС является преемником легендарного завода имени Седина. Предприятие реализует инвестпроект, в рамках которого восстанавливает цеха бывшего завода и запускает производство тяжелых токарных станков. Данный проект стратегически важен для края, поскольку подразумевает не просто восстановление завода, а возрождение целой отрасли,— сказал Иван Куликов.

В текущем году ЮЗТС уже получил из краевого бюджета 5,9 миллиона рублей на модернизацию производства. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев побывал в новом цеху завода в сентябре этого года, отметив, что предприятие всегда было уникальным для России с точки зрения промышленного потенциала и сохранить его профильное назначение — стратегическая задача. По его словам, высокотехнологичные станки сегодня нужны не только Кубани — они необходимы всей стране.

Кроме того, на очередном заседании конкурсной комиссии по рассмотрению вопросов финансовой поддержки было одобрено еще три заявки на получение субсидий. Помощь из краевого бюджета получит Тихорецкий машиностроительный завод имени Воровского, фабрика обуви «Корнетто» и многопрофильный завод по обработке гранита. Предприятия получат субсидии по нескольким направлениям: на возмещение части затрат при уплате процентов по кредитам, взятых на пополнение оборотных средств, а также на возмещение части затрат, связанных с осуществлением образовательной деятельности.

Общая сумма субсидирования по данным предприятиям составит более 5,6 миллиона рублей. Бюджет программы поддержки уже реализован на 98 процентов.

В 2017 году в рамках программы «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности» получили субсидии тридцать пять промышленных предприятий региона. Общая сумма финансовой поддержки составила 83,9 миллиона рублей. В текущем году бюджет программы субсидирования составляет 85 миллионов рублей.