Полезный опыт

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка и министр сельского хозяйства Краснодарского края Федор Дерека в составе российской делегации принимают участие в крупнейшей в Северной Европе выставке сельхозтехники, технологий разведения КРС и свиноводства, которая проходит в датском городе Хернинг с 27 по 30 ноября.

По словам Андрея Коробки, Краснодарский край и Дания много лет сотрудничают в сфере сельского хозяйства. Только за последние два года представители страны неоднократно приезжали на Кубань и обсуждали с руководством региона возможность реализации новых совместных проектов в сфере АПК. Таким образом, деловую поездку представителей власти и бизнеса Краснодарского края в Хернинг можно считать ответным визитом.

— Краснодарский край заинтересован в изучении европейского опыта в развитии животноводства,— сказала заместитель главы региона. — Мы нацелены на интенсивное развитие животноводства. Чтобы в этой отрасли был прогресс, необходимы современные подходы: нужно увеличивать долю высокотехнологичных производств, внедрять инновации и, конечно, изучать опыт европейских сельхозпроизводителей и адаптировать его в нашем регионе. Это станет возможно в том числе благодаря визиту на эту выставку.

В рамках деловой программы запланированы такие мероприятия, как встреча с руководством кооператива по зерну и кормам Danish Agro, участие в заседании Российско-Датского агробизнес-клуба, а также переговоры с главой ветеринарной службы Дании Пером Хенриксеном.