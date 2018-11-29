Семь приоритетов региональной стратегии развития

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел парламентские слушания, посвященные важнейшим для нашего региона финансово-экономическим вопросам. Одной из главных тем стало рассмотрение проекта Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года.

В обсуждении вынесенных в повестку дня парламентских слушаний вопросов приняли участие вице-губернатор края Игорь Галась, депутаты ЗСК, руководители органов исполнительной власти региона, главы муниципалитетов, представители экспертного сообщества.

Юрий Бурлачко отметил, что проект Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года внесен в качестве законодательной инициативы губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.

По мнению председателя ЗСК, разработчики стратегии стремились вложить в нее идеи, на основе которых возможно создать систему эффективного стратегического управления развитием Кубани. Чтобы регион смог в полной мере использовать свои преимущества, необходимо концентрировать усилия и ресурсы на направлениях, связанных с повышением конкурентоспособности как региона в целом, так и его отдельных территорий и отраслей.

Информацию по законопроекту депутатам представил министр экономики Краснодарского края Александр Руппель.

Он отметил, что действующая в крае стратегия развития до 2020 года не в полной мере отвечает современным вызовам, требованиям времени и задачам, которые обозначил губернатор Вениамин Кондратьев: в том числе обеспечить развитие экономики региона в темпах, превышающих среднероссийские показатели.

— Основные направления рассматриваемой стратегии — это семь основных приоритетов развития. Из них вытекает семь флагманских проектов и семь территориальных экономических зон. Важно, что новая стратегия полностью взаимоувязана с майским указом президента России,— подчеркнул Александр Руппель.

Министр экономики края рассказал, что в обсуждении положений проекта стратегии приняло участие рекордное количество человек: около 14 тысяч, в том числе молодежь, представители всех муниципальных образований региона, над проектом работала большая экспертная команда.

Согласно положениям новой стратегии приоритетным будет развитие таких отраслей, как агропромышленный комплекс, транспортная инфраструктура, туризм, промышленность и качественная социальная сфера.

Авторы документа делают акцент также и на двух новых направлениях развития региона: «Умная Кубань. Лидеры будущего» и «Пространство без границ». Без инноваций, сотрудничества ученых и бизнесменов, новых прорывных идей динамичного развития экономики не достичь, считают они.

— Стратегия, безусловно, важна и необходима. Невозможно получить грандиозные результаты, если не ставить амбициозных целей. Такой регион, как Краснодарский край, не должен останавливаться! Только двигаясь вперед, мы можем создать достойные условия для жителей нашего края. Нет никаких сомнений в том, что документ, который мы рассматриваем, удачный, перспективный. Изложенная в стратегии программа — это программа действий для каждого из нас,— прокомментировал Юрий Бурлачко.

Далее депутаты рассмотрели проекты Индикативного плана социально-экономического развития Краснодарского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, проект краевого бюджета на ближайшее трехлетие и проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Представляя проект бюджета на следующий год и плановые 2020 и 2021 годы, министр финансов региона Сергей Максименко подчеркнул, что его доходная часть предусмотрена с превышением над расходной. Бюджет, как и ранее, сохраняет свою социальную направленность.

По результатам слушаний проекты документов были внесены для рассмотрения на очередной 15-й сессии Законодательного Собрания Краснодарского края, и все они вчера приняты в первом чтении.

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА