Нужны рынки нового формата

На еженедельном планерном совещании под председательством спикера Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко депутаты кубанского парламента обсудили вопросы организации и регулирования деятельности розничных рынков и ярмарок в нашем регионе.

Юрий Бурлачко, говоря о востребованности и популярности среди кубанцев рынков и ярмарок, выразил обеспокоенность снижением их числа в крае.

— На территории Краснодарского края с 2014 года количество рынков сократилось почти в три раза. Но есть четкое понимание того, что жителям Кубани они необходимы. Любой населенный пункт начинается с рынка, тем более южный город представить без рынка и ярмарки невозможно. Сегодня перед нами стоит задача сохранить рынки, предотвратить их перепрофилирование,— подчеркнул Юрий Бурлачко.

С докладом на планерном совещании выступил руководитель регионального Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный. По данным департамента, если в 2014 году в крае было 97 рынков, то в настоящее время их осталось всего тридцать два, в том числе четыре муниципальных. Роман Куринный назвал основные причины сокращения рынков. Это несоответствие торговых объектов современным требованиям, отсутствие необходимой инфраструктуры и комфортных условий для покупателей и продавцов, утрата рынками своей уникальности (ранее на них продавались в основном свежие продукты местных товаропроизводителей по доступным ценам, а теперь их ассортимент ничем не отличается от гипермаркетов). В числе этих причин и запрет на использование временных строений и сооружений, установленный федеральным законом.

Депутатами краевого парламента принимаются меры для поддержки ярмарок и рынков на законодательном уровне. В сентябре этого года они внесли изменения в региональный закон «Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края». Согласно принятым коррективам, организаторам торговых площадок разрешается предоставлять гражданам, осуществляющим ведение личного подсобного хозяйства, занимающимся садоводством, огородничеством, на безвозмездной основе дополнительные торговые места.

Роман Куринный озвучил предложение по льготам по налогам на имущество организаций, которые позволят эффективно стимулировать социальную направленность частных рынков. Парламентарии одобрили это предложение.

Также одной из мер поддержки рынков может стать краевой конкурс на звание «Лучший рынок Краснодарского края». С этой инициативой выступил профильный комитет ЗСК, возглавляемый вице-спикером Сергеем Алтуховым. Цель данного конкурса — поощрение лучших хозяйствующих субъектов, добившихся высоких экономических показателей, системно улучшающих качество торговых услуг населению.

Особое внимание в ходе обсуждения парламентарии уделили вопросам организации торговых площадок, расположенных вдоль автомагистралей. Они популярны у туристов, и продаваться там должны не только местные продукты, но и сувениры, созданные кубанскими ремесленниками. По мнению участников совещания, нужен современный формат рынков, который бы позволил им конкурировать с гипермаркетами. Роман Куринный отметил, что рынок, отвечающий новейшим тенденциям, планируется построить в районе Западного обхода Краснодара.

— Самое важное — создать комфортные условия как для гостей нашего региона, так и для местных жителей. Давайте общими усилиями искать оптимальные решения, которые устроят всех. Определенная система в торговой сфере создана — ее необходимо придерживаться, в нее надо встраиваться,— подвел итог Юрий Бурлачко.

В завершение обсуждения депутаты дали рекомендации профильным ведомствам по дальнейшему развитию рынков и ярмарок.

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА