Угарный газ — «тихий убийца»

Печальная статистика отравлений угарным газом говорит сама за себя. Едва только температура на улице начинает падать, как люди напрочь забывают о необходимости соблюдения правил безопасного использования внутридомового, внутриквартирного газового оборудования.

Нередко причиной трагедии становится самовольный перенос, установка или ремонт газовых приборов, произведенные неквалифицированными специалистами. Бывают случаи, когда дымоход забивается листьями (от стоящих рядом с домом деревьев) или свитого птичьего гнезда. Так что надо брать пример с наших бабушек и дедушек: перед началом отопительного сезона следует очищать дымоходы, срезать ветки, нависшие над дымоходом.

Проверку состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости их очистку следует производить не реже трех раз в год в течение отопительного периода (ОБЯЗАТЕЛЬНО перед началом отопительного сезона, в середине и сразу после завершения отопительного периода).

Что необходимо сделать, чтобы обезопасить себя?

Правило 1. Регулярно самостоятельно проверять тягу в дымоходах и вентканалах (делать это следует до момента включения оборудования, а также периодически во время его работы).

Правило 2. При отсутствии тяги необходимо незамедлительно прекратить использование газового прибора. Затем, если вы живете в многоквартирном доме, нужно сообщить о проблеме в управляющую компанию, если в частном доме — вызвать сотрудников специализированной организации.

Правило 3. Перекрывать дымоходы шибером или заглушкой запрещается. Так как многие, надеясь сберечь тепло, задвигают ее, а потом забывают об этом. Это и приводит к страшным последствиям.

Правило 4. Во время работы газового оборудования в помещении должна быть открыта форточка или фрамуга.

Впереди зима, и жителям Краснодарского края стоит задуматься о собственной безопасности. При появлении запаха газа следует немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть все краны, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную газовую службу по телефону 04, с мобильных телефонов — 104 (вне загазованного помещения). В загазованном помещении категорически запрещается курить, зажигать огонь, включать, выключать электроосвещение и электроприборы, пользоваться электрозвонком.

АО «Газпром газораспределение Краснодар» напоминает: безопасность вас и ваших соседей зависит от соблюдения вами правил пользования бытовыми газовыми приборами! Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха. Человек сначала чувствует слабость, может появиться металлический привкус во рту. При концентрации угарного газа до 0,32 процента у человека возникает паралич и потеря сознания (смерть наступает через 30 минут). При концентрации выше 1,2 процента сознание теряется после 2—3 вдохов, человек умирает менее чем через три минуты.