Как на Кубани поддерживают научные и творческие таланты

В этом году одаренные кубанские подростки поучились в школе науки и творчества президентского центра «Сириус» в Сочи, а студенты привезли награды Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме». О работе с талантливыми школьниками и молодежью «Кубани сегодня» рассказал заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Евгений Бардиж.

Найти — и отправить на конкурс

— Евгений Николаевич, как строится работа по поиску и поддержке одаренных школьников и студентов?

— Посредством взаимодействия образовательных организаций высшего образования с общеобразовательными учреждениями в рамках подготовительных школ и курсов для школьников, в том числе за счет их привлечения к участию в конкурсных мероприятиях и подготовке к поступлению в вуз. На базе кубанских вузов открыты центры по работе с одаренными детьми, например Академия талантов, «Агротехноклассы» и Академия школьных наук, а также различные подготовительные школы: школа юного физика, школа юного информатика, воскресные лектории. Их слушателями является более 4,5 тысячи школьников.

— Олимпиадное движение служит этой же цели?

— Безусловно. Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», олимпиада школьников «Политехническая универсиада», Кутафинская олимпиада школьников по праву, многопредметная олимпиада «Юные таланты» — у кубанских мальчишек и девчонок есть награды и дипломы этих смотров, как и многих других: Всероссийского конкурса научных статей, эссе, научно-творческих проектов, методических разработок, социально-значимых видеороликов «Олимп успеха. Созидание. Профессия. Наука», регионального конкурса проектно-исследовательских работ школьников «Популярная наука: доступно о сложном», губернаторского конкурса молодежных инновационных проектов «Премия IQ года», V Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах «Жемчужина Кубани», Всероссийского фестиваля-конкурса хорового искусства «Хоровые ассамблеи» и др. Их победителями и призерами стало более 450 человек.

— А чем в части побед могут похвастаться студенты кубанских вузов?

— Сертификатами, дипломами и другими наградами Всероссийского конкурса-конференции по практической информационной безопасности Kuban CTF-2018, XII Международного салона изобретений и новых технологий «Новое время», XX Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2017», конкурса-фестиваля робототехники и механотроники «Создай свою мечту», конкурса инженерных проектов «Механикус», VII конкурса молодежных научно-инновационных проектов INNOTEX 2017, V Международной научно-практической конференции European scientific conference, Национального чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в России» и др.

Победы уходящего года

— Какие награды на летних каникулах завоевали наши школьники?

— На Международном конкурсе школьных и университетских проектов «Спутник моей школы», организованном при поддержке Фонда содействия инновациям и Космического центра Сколковского института науки и технологий краснодарская команда «Спутник KEY-LAB 1» завоевала первое место, команда «Кубань» из Курганинска — третье. Ребята получили базовые наборы оборудования и девять месяцев для того, чтобы выполнить все работы по изготовлению наноспутников. В марте 2019 года их пригласят на «Космическую смену» образовательного центра «Сириус» в Сочи. Итогом смены станет опытный образец спутника, прошедшего испытания, который запустят на околоземную орбиту, откуда он передаст на землю серию фотоснимков для своих разработчиков.

Опять же возвращаясь к центру «Сириус»: при поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева четырнадцать школьников — победители и призеры научных, творческих олимпиад и соревнований из Геленджика, Новороссийска и Краснодара, Кавказского, Кореновского и Славянского районов поучаствовали в каникулярной программе «Школа науки и творчества „Сириус”». Подростки занимались по двум профилям: «Введение в инженерно-конструкторскую деятельность (робототехника)» и «Школа космического пилота», создавая различные проекты.

— Творческие победы тоже были?

— Гран-при IX Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Крым встречает таланты» получил образцовый художественно-хореографический коллектив «Гармония» из Краснодара, его руководитель Максим Воякин назван «Лучшим балетмейстером-постановщиком». На VII Международном фестивале-конкурсе «Звездная волна» в Крыму награды получил образцовый ансамбль народной песни «Казачьи напевы» Ленинградского района и солисты танцевального ансамбля «Звездная россыпь» детско-юношеского центра «Казачье напевы» — обладатели Гран-при и семи дипломов лауреатов и дипломантов первой степени, солисты «Звездной россыпи» — лауреаты и дипломанты первой-второй степеней.

И, конечно, нельзя не вспомнить победу вокалистов академического и эстрадного хоров МЭЦ Краснодара на Х Всемирных хоровых играх в ЮАР: из Цваны «академики» привезли золотую медаль, «эстрадники» — серебряную.

— Кубанское студенчество может похвастать престижными наградами?

— И не одной. Скажу лишь об одной из последних: на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» победителей Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права и процесса наградила секретарь ЦИК России Майя Гришина — и среди них сразу двое кубанцев. В номинации «Творческий проект» третья премия у Ольги Горбатюк из КубГАУ имени И. Трубилина. Первую премию в номинации «Учебно-методическое пособие» и приз зрительских симпатий получил Илья Пащенко из КубГУ.

Студентка ГБПОУ «Краснодарский базовый медицинский колледж» Министерства здравоохранения Краснодарского края Вероника Иванова стала лауреатом национальной премии «Студент года» в номинации «Доброволец года» и получила грант на 50 тысяч рублей. А двадцать студентов образовательных организаций высшего образования и тридцать студентов профессиональных образовательных организаций являются лауреатами специальной молодежной стипендии администрации Краснодарского края.

От WorldSkills Russia до «УМНИКа»

— Недавно в Южно-Сахалинске завершился финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Кубань можно поздравить?

— Конечно, наша сборная привезла девять медалей! Национальный чемпионат WorldSkills Russia — самые масштабные соревнования в профессиональном мастерстве среди студентов колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 10 до 17 лет. Более тридцати студентов и школьников Кубани соревновались с семьюстами участниками со всей страны в 28 компетенциях. Первое место в направлении «Сухое строительство и штукатурные работы» занял учащийся Краснодарского монтажного техникума Александр Куропятник.

Серебро и бронзу завоевали: в компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования» (юниоры) — учащаяся школы №28 ст. Вознесенской Лабинского района Анна Краснодымская, в «Производстве мебели» и «Столярном деле» — студенты Краснодарского гуманитарно-технологического колледжа Максим Брагин и Сергей Аввакумов, в компетенции «Ремонт легковых автомобилей» — студент Тихорецкого индустриального техникума Михаил Голубев, в «Эксплуатации беспилотных авиасистем» — студент Ленинградского социально-педагогического колледжа Вадим Хрупин, в «Экспедировании грузов» — студент Новороссийского колледжа строительства и экономики Дмитрий Гирда, в «Администрировании отелей» — студентка Краснодарского торгово-экономического колледжа Екатерина Пириева, в «Мобильной робототехнике» (юниоры) — студенты Усть-Лабинского социально-педагогического колледжа Валерий Зуев и Александр Рудай.

Еще в копилке краевой сборной четыре медальона за профессионализм: за «Изготовление прототипов» — у студента Лабинского аграрного техникума Анатолия Карапетьянца, в компетенции «Электроника» — у студента Краснодарского колледжа электронного приборостроения Виктора Абакумова, в «Ветеринарии» — у студентки Пашковского сельскохозяйственного колледжа Карины Ханапиевой, в компетенции «Спасательные работы» — у студентов Славянского сельскохозяйственного техникума Ильи Абрамова, Ильи Брежнева, Александра Ляха, Валерии Папиной и Дмитрия Царева.

— Если говорить о всероссийских интеллектуальных конкурсах, нам тоже есть чем гордиться?

— Дан старт программы Фонда содействия инновациям «УМНИК-2018». Ее цель — государственная поддержка молодых ученых, стимулирование коммерциализации результатов их научных разработок. На конкурс молодыми кубанцами 18 до 30 лет представлены проекты по таким направлениям, как цифровые и химические технологии, медицина, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика.

Победители «УМНИКа» получают поддержку в виде безвозмездного и безвозвратного финансирования проектов в размере 500 тысяч рублей на два года: фонд содействия инновациям спонсирует их программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В прошлом году 23 проекта молодых кубанских ученых получили поддержку Фонда содействия инновациям по программе «УМНИК».

— На Кубани подобные проекты существуют?

— Конечно. С целью поддержки молодежи, занимающейся инновационной деятельностью, ежегодно проводится губернаторский конкурс молодежных инновационных проектов «Премия IQ года». 2018 год стал юбилейным — десятым годом проведения конкурса. Целевая аудитория конкурса — молодые граждане в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Краснодарского края. Молодые инноваторы представляют свои разработки в различных отраслях экономики по пяти номинациям. В 2018 году на конкурс было подано 285 инновационных проектов, авторы пятнадцати из них были признаны экспертным советом лучшими молодыми инноваторами Кубани и удостоились денежных премий в размере 100, 75 и 50 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.

Также с 2012 года ежегодно на территории Краснодарского края проводится молодежный конкурс «Кубанская школа инноваторов» с целью выявления наиболее перспективных идей, повышения уровня инновационных разработок и популяризации инновационной деятельности среди молодежи. За время проведения конкурса в нем приняло участие более шестисот авторов инновационных разработок. Конкурс включает несколько этапов, пройдя которые молодые люди имеют возможность получить экспертную оценку своего проекта и рекомендации по его совершенствованию.

Конкурс проходил по четырем номинациям, в этом году в нем приняло участие 120 человек. Авторы пятидесяти лучших, по мнению членов экспертного совета, работ прошли трехдневное обучение по основам инновационного менеджмента, юридическим основам инновационной деятельности, а также работали с экспертами в профильном блоке по специализациям в соответствии с номинацией. Десятого ноября прошло заседание экспертного совета, на котором участники обучения представили свои доработанные проекты. Экспертным советом конкурса были определены победители, которые получат денежные премии в размере двадцати, семнадцати и тринадцати тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.

Кстати

Более шестидесяти кубанских школьников и студентов являются стипендиатами президента Российской Федерации, правительства РФ и др. С 2015 года уже более пятисот кубанских школьников числится в федеральной базе одаренных детей.

Досье «Кубани сегодня»

Евгений Бардиж родился 10 августа 1985 года в станице Брюховецкой. Окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «электрификация и автоматизация сельского хозяйства» (2008). В 2008—2011 гг. — координатор по работе с молодежью администрации Брюховецкого района, специалист отдела по взаимодействию с молодежными объединениями в Департаменте молодежной политики Краснодарского края. В 2013—2014 гг. — начальник отдела по делам молодежи администрации Брюховецкого района. С 2014 года как экс-участник команды «БАК-соучастники» активно занимался развитием движения КВН на Кубани. В 2018 году назначен заместителем министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО