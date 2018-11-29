Такие дела

Адвокат Маргарита Федоровна Карлеба из семьи потомственных адвокатов. Является членом Краснодарской краевой коллегии адвокатов с 1982 года, постоянно работает адвокатом в Октябрьском филиале г. Краснодара. Любит свою профессию, много времени уделяет подготовке молодых юристов. Награждена почетными грамотами Адвокатской палаты и медалью «За высокие профессиональные достижения» Ассоциации адвокатских палат ЮФО И СКФО. Как творческая личность более двадцати лет занимается писательским трудом и живописью, участвует в выставках, в том числе персональных.

Когда цена ошибки — жизнь

К адвокату за помощью обратилась клиентка — мать, потерявшая свою дочь Наталью В.

В этой истории ничего не предвещало трагедии. Наталья — молодая здоровая женщина ждала ребенка, но, к сожалению, медицинские обследования показали, что у ребенка будет сложный комбинированный порок сердца, не поддающийся радикальной хирургической коррекции. Консилиум врачей, учитывая патологию плода, а также желание пациентки, принял решение о прерывании беременности по медицинским показаниям. На сроке 27—28 недель Наталья В. была госпитализирована в акушерское отделение родильного дома одной из городских больниц города Москвы. Больше родные ее не увидели: она умерла в больнице на операционном столе. Причиной тому стали преступно-халатные действия медперсонала больницы. Мать Натальи, сама врач по профессии, не могла поверить, что ее дочь погибла от непрофессионализма врачей, а не знахарей.

Потребовалось десять долгих лет борьбы адвоката, которая представляла интересы родителей погибшей женщины, за справедливую оценку действий врачей, за детальное выяснение обстоятельств, приведших к такому ужасному финалу, как смерть. Медработники полностью отрицали свою вину, всячески пытались уйти от ответственности. Обращения адвоката и матери погибшей в следственные органы поначалу были безрезультатными: там попросту не хотели заниматься таким делом и, не таясь, говорили об этом в лицо. Адвокат не отступала, писала заявления в судебные инстанции, ездила на личный прием в Генпрокуратуру, следственные органы, обращалась к руководителям в Департамент здравоохранения Москвы, собирала результаты многочисленных экспертиз и заключений клинико-экспертных комиссий. Казалось, что стену равнодушия, нежелания разбираться в этом деле ничем не прошибить. Но мысли бросить борьбу не было, доверители хотели идти до победного конца, чтобы не только наказать виновных, но и исключить вероятность повторения подобного для других пациентов. Страшно подумать, что в этом роддоме кто-то мог стать следующей жертвой халатности и непрофессиональных действий медицинского персонала. В случае с Натальей В. ошибку, допущенную одним врачом, должен был заметить другой врач, но сменилось три бригады медиков, и никто не увидел, что пациентке становится всё хуже. Развился сепсис, гнойный эндометрит, а дежурный акушер-гинеколог поставил диагноз ОРВИ, который и пытались лечить, а когда спохватились, было уже поздно, пациентка умерла. В заключении о причине смерти был указан бактериально-токсический шок.

За годы разбирательств в самой больнице сменилось два главных врача, уволились многие медицинские работники, причастных к случаю материнской смерти 14 апреля 2008 года. Внимание к этому учреждению здравоохранения дало положительный эффект: кадровый порядок и дисциплина там улучшились значительно. Проведенные экспертизы стали методическими указаниями для студентов и лечащих врачей о том, как следует поступать в подобных случаях, что и как надо делать.

Уголовное дело спустя десять лет завершено с твердым результатом: вина заведующей акушерским отделением О. Р. как лечащего врача и организатора лечебного процесса доказана. Следствие установило, что по своей специальности она должна была знать современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, ее распоряжения как заведующей акушерским отделением являлись обязательными для всего персонала отделения.

Итог работы отражен в четырех томах, половина материалов там о прекращении и возобновлении дела. Пятнадцатого января 2018 года вышло постановление о прекращении уголовного дела в отношении О. Р., обвиняемой в совершении преступлений, вследствие акта об амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Закон говорит: применение амнистии не является реабилитацией, которая освобождает лишь от наказания, но не освобождает от признания вины.

Элина БОРИСОВА