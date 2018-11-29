Сизиф Митяев и Фемида

Российские историки в один голос утверждают, что стремление к Правде и поиски справедливости являются прямо-таки отличительными чертами русского народа. А вот по поводу причин этого явления мнения ученых мужей расходятся. Одни выводят эту особенность из последствий крепостного права, другие склонны искать ее в мистической природе русского сознания, дескать, чего нет и никогда не было, то и ищем… В самом деле, можете вы припомнить случаи благополучного завершения похода за Правдой? Их единицы. Ведь надо положить пять-шесть, а то и все десять лет жизни, чтобы невиновному доказать свою невиновность, обокраденному — факт кражи и т. д. И всё это при наличии законов, постановлений, указов…

О времена, о нравы!

Владимир Петрович Митяев, фермер из Красноармейского района, до обращения в краевую газету «Кубань сегодня» шесть лет метался в поисках справедливости. Худой, потерявший зубы и здоровье, с фанатичным блеском в глазах, словно мифический Сизиф, безуспешно катящий свой камень в гору,— таким предстал он перед журналистами в октябре 2016 года. И отказать ему в помощи рука, что называется, не поднималась.

Напомню предысторию вопроса. Один из пионеров фермерского движения на Кубани — Владимир Петрович Митяев стал успешным сельхозпроизводителем, имел даже три медали ВДНХ за свою продукцию: выращивал пшеницу, держал молочное стадо, свиноферму, птичник, кормил многочисленную семью и земляков отменными продуктами. Беда пришла в 2010-м с АЧС, заставившей сжечь свиноферму. Убытки не давали войти в посевную — и фермер берет взаймы. У некой фирмы «Займы населению» простодушный селянин занимает миллион рублей на год под шесть процентов годовых. Но рядились-то так, а вышло этак… Попал фермер в кабалу страшную — аж на три миллиона да еще с угрозами вырезать семью. Пока искал правды в правоохранительных органах, дом его и всё фермерское хозяйство «Березка» оказались проданными третьим лицам (это была отлаженная схема отъема денег). И началась затяжная война, где фермеру Митяеву пришлось «отстреливаться» уже и от третьих лиц, оформивших куплю «Березки», и от Фемиды, слуги которой вертели закон, что дышло («О „Березке” и ее дровосеках», см. «Кубань сегодня» от 20.10.2016).

Честно говоря, надежды на справедливое решение вопроса, на то, что Митяева и его семью минует участь бомжей (опираясь опять-таки на реалии нашего времени), не было никакой. Что важно, никто из причастных к делу людей (намеренно пишу: людей, а не органов, служб и т. д.) не подал несчастному главе КФХ руки, я имею в виду по долгу службы, исполняя закон. Рука если и протягивалась, то с целью лишь столкнуть в пропасть. Бесчестным можно назвать и поведение риелторов агентства недвижимости из Славянска-на-Кубани, оформивших сделку продажи имущества третьим лицам. Одна выгода руководила этими людьми — ничего личного, как говорят. Вот так усилиями и корыстью одних, молчаливым невмешательством других раздели фермера, разули и по миру пустили. Как не вспомнить классика с его «грустно жить на этом свете, господа!».

Это настроение подогрело и заседание Красноармейского районного суда, на котором довелось побывать журналисту («Двойные стандарты», см. «Кубань сегодня» от 10.08.2017). Речь в публикации шла о том, что, пока мошенники пытаются отобрать у фермера его имущество, а самого пустить по миру, районная Фемида вносит свою лепту и добавляет свой — тысяча первый способ в копилку злоумышленников. Вывод из увиденного собственными глазами журналиста на суде следовал один: двойные стандарты применяет районный суд, закрывая глаза на очевидное с одной стороны и пытаясь найти черную кошку там, где ее нет,— с другой.

Но всё проходит, прошло и это. Еще год борьбы — и у изможденного в неравной схватке с правоохранительными и судебными органами фермера появилась улыбка на лице. Восьмого ноября 2018 года Краснодарский краевой суд в лице судьи Н. А. Морозовой, рассмотрев гражданское дело №33-27828/18 по заявлению Е. Н. Ждан, М. Н. Митяева, Д. В. Митяева к В. П. Митяеву, Г. В. Митяевой, С. П. Смолянскому, признал сделку купли-продажи объектов недвижимости недействительной. Восемь (!) лет понадобилось, чтобы перечеркнуть невооруженным глазом видимую мошенническую схему! О времена, о нравы!

И хотя это не в правилах общественно-политической газеты, но, уступая просьбе счастливого Владимира Петровича Митяева, мы называем имена служителей Фемиды, в руках которых закон исповедует-таки справедливость. Не одной лишь черной краской отмечен этот мир. Вот эти имена: судьи Наталья Анатольевна Морозова, Вячеслав Валерьевич Сидоров, Константин Владимирович Ловоденко и адвокаты Елена Николаевна Яковенко, Анна Владимировна Митрясова.

На этой благостной ноте хотелось бы и закончить. Но покой нам только снится. Это я о фермере Митяеве. Очередное дело, на этот раз в Арбитражном суде, перенесено на февраль 2019 года по иску фермера к кредитно-потребительскому кооперативу «Гарантия». За кредит 300 тысяч рублей за пять лет фермер отдал полтора миллиона только процентами, а сумма растет как на дрожжах: он должен уже… пять с половиной миллионов! Но это уже другая темная история…

Любовь ЧУЦКОВА