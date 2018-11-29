Добрые дела важны не только современникам, но и потомкам

Летопись «Книга добрых дел» уже несколько лет ведется в рамках одноименного партийного проекта членами Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия». На недавней XXX конференции регионального отделения партии состоялось чествование лауреатов, именами которых снова пополнилась летопись «Книги добрых дел „Единой России” на Кубани».

Дипломы и статуэтки нашим славным землякам вручали руководитель фракции «Единой России» в краевом парламенте, председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко, заместитель секретаря генерального совета партии, депутат Госдумы Виктор Селиверстов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Гриценко и заместитель губернатора Кубани Алексей Копайгородский.

Куратором партийного проекта «Книга добрых дел „Единой России” на Кубани» является главный редактор краевой газеты «Кубань сегодня» Андрей Арендаренко.

В этом году в «Книгу добрых дел» вошел героический поступок курсанта Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Серова, сержанта, кавалера ордена Мужества Михаила Еманова; имя Эльвиры Степановой, защищающей права и законные интересы детей и приемных семей края; Людмилы Беспаловой, ученого в области селекции и семеноводства зерновых культур, академика РАН; Анастасии Шамоновой, мастера спорта, победителя III Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе 2018 года (бокс, весовая категория до 75 кг); Николая Клименко, руководителя поисковой организации «Кавказ».

— Вы делаете очень важное для нас и наших потомков дело: бережете историю родного края, воспитываете в кубанцах чувство уважения к своим корням, развиваете в них патриотизм,— отметил на церемонии чествования Николай Гриценко.

Михаил Николаевич Еманов

Курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Серова, сержант, кавалер ордена Мужества.

Курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища 27 апреля 2018 года проходили практику на территории учебной авиабазы под Майкопом. Они отрабатывали взлет с конвейера, полет по кругу и другие упражнения, предполагавшие как самостоятельное управление самолетом Л-39, так и в паре с инструктором. К девяти часам утра Михаил Еманов успел несколько раз успешно подняться в воздух и сесть, но очередная задача по сложному пилотажу неожиданно превратилась для него в серьезнейший экзамен.

В 170 метрах над землей на скорости двести километров в час его машина столкнулась с птицей, которая пробила козырек фонаря и влетела в кабину. Осколки стекла засосало в воздухозаборник единственного двигателя, и он мгновенно вышел из строя. По словам Еманова, в этот момент он не на шутку испугался, но затем быстро взял себя в руки. И хотя инструктор, управлявший с земли самолетом, предложил катапультироваться, Михаил отказался, так как внизу находился густонаселенный район и был риск, что машина рухнет на крыши домов.

Пилот принял решение не катапультироваться и перевел самолет на снижение. Правда, выпустить шасси не удалось — только закрылки. Но курсант успешно совершил посадку при полном баке топлива, после чего оперативно доложил обстановку руководству.

Эльвира Константиновна Степанова

Приемная семья Степановых образовалась в апреле 2007 года. Имея своих троих детей, Эльвира Константиновна и ее супруг приняли в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В настоящее время в их семье воспитывается двенадцать мальчиков, из них трое — дети-инвалиды, и восемь — с ограниченными возможностями здоровья. Ранее десять подопечных (в том числе выпускников) имели ограниченные возможности здоровья, но, благодаря кропотливому труду Эльвиры Константиновны и ее супруга, четырем подопечным были сняты диагнозы, препятствующие их поступлению в престижные образовательные организации.

Более шести лет Э. К. Степанова умело руководит Общественным советом приемных семей Краснодарского края, который защищает права и законные интересы детей и приемных семей края. Эльвира Константиновна является помощником Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае, членом экспертно-консультативного совета при комитете Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи, членом консультативного совета Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю по вопросам оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

С 2014 года Эльвира Константиновна является заместителем председателя Совета представителей общественных объединений семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей, при Министерстве просвещения Российской Федерации, членом координационного совета Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей».

В 2012 году главой администрации (губернатором) Краснодарского края Э. К. Степанова награждена почетным дипломом многодетной матери II степени, а в 2014 году за личный вклад в воспитание и развитие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, укрепление семейных традиций и личную практическую благотворительную деятельность — нагрудным знаком «За милосердие и благотворительность» Министерства образования и науки Российской Федерации.

Людмила Андреевна Беспалова

Заведующая отделом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале ФГБНУ «Национальный центр зерна имени П. П. Лукьяненко», академик РАСХН, академик РАН.

В 1970 году окончила Московскую сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева.

В 1998 году защитила докторскую диссертацию. В 2001 году ей было присвоено ученое звание профессора. В 2007 году избрана академиком РАСХН. В 2013 году избрана академиком РАН.

С 1971 года Л. А. Беспалова работает в Краснодарском НИИ сельского хозяйства имени П. П. Лукьяненко, где прошла путь от младшего научного сотрудника до заведующей отделом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале. Видный ученый в области селекции и семеноводства зерновых культур. Является создателем 128 высококачественных и высокоурожайных сортов пшеницы и тритикале, а также полукарликовых сортов пшеницы нового поколения.

Автор более трехсот научных трудов, в том числе трех монографий. Имеет свыше 120 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2005). Имеет награды: орден Трудового Красного Знамени, медаль «Герой труда Кубани» (2004), медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II степени (2002), Золотая медаль имени академика П. П. Лукьяненко (РАСХН) (1995), Золотая медаль ВДНХ (1991).

Анастасия Владимировна Шамонова

Кубанская спортсменка, мастер спорта международного класса по боксу, победитель III Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе, трехкратный победитель мировых первенств, четырехкратный — европейских, пять раз становилась чемпионкой России, «Лучший боксер-2017 среди юниоров» по версии Международной ассоциации любительского бокса AIBA.

— У меня папа и брат Вова занимались боксом,— рассказывает Анастасия о начале своей спортивной карьеры. — Как-то Вова принес медаль с соревнований. Я ее увидела и сказала: «Хочу такую же». С братского золота и началась моя карьера. Когда мне исполнилось десять лет, папа отвел меня к тренеру Марьянской спортшколы Алексею Сахно.

— Мама сначала думала, что я развлекаюсь: не понимала, как может нравиться спорт, в котором бьют по лицу,— продолжает рассказ чемпионка,— но я воспринимаю бокс иначе. Для меня это искусство: удары, уклоны, движение. Профессиональный бокс очень красив, в первую очередь техникой — эстетичной и умной.

Именно так, технично и красиво, Анастасия Шамонова в финале Юношеских Олимпийских игр взяла верх над француженкой Таллья Брилло. Президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал необходимым отметить победу сборной России на летних Юношеских Олимпийских играх-2018 в Буэнос-Айресе.

«Этот триумф — важный вклад в укрепление международного авторитета нашей страны как сильной спортивной державы,— приводит слова В. Путина „Р-Спорт”. — Наглядное свидетельство того, что в российских регионах выросло целое поколение молодых, талантливых атлетов, способных бороться за самые высокие места как в традиционно успешных для нас дисциплинах, так и в новых видах спорта, совсем недавно включенных в олимпийскую программу. Мы искренне гордимся, что государственный гимн России не раз звучал в честь наших чемпионов».

Николай Николаевич Клименко

Местный координатор партийного проекта «Историческая память» в Крымском районе, руководитель поисковой организации «Кавказ». В 2017 году открыл общественный музей боевой славы «Прорыв „Голубой линии”».

В 2018 году под руководством и при личном участии Н. Н. Клименко установлено два памятника: Герою Советского Союза летчику В. А. Радкевичу, памятник воинам-освободителям, погибшим при освобождении Крымского района.

Организовал захоронение останков 135 советских воинов.

Н. Н. Клименко организовал более трехсот поисковых экспедиций.

В 2018 году реализовал проект «Мы идем снова там, где гремела война» — организацию передвижных выставок экспонатов времен Великой Отечественной войны в образовательных организациях.

Награжден благодарственными письмами главы администрации (губернатора) Краснодарского края.