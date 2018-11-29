Круглогодичные курорты Краснодарского края — миф или реальность?

Курорты Краснодарского края входят в пятерку регионов, лидирующих по турпотоку в России. Ежегодно Кубань принимает свыше 15 млн туристов со всей страны, из дальнего и ближнего зарубежья. Живописные горы и ласковое море, множество нерукотворных памятников, созданных природой, уникальные артефакты и шедевры искусства, масса предложений для активного отдыха — всё это курорты Краснодарского края.

О том, какие виды туризма сегодня развиты в регионе и на развитие каких направлений делается ставка для создания к 2030 году всесезонного курорта мирового уровня, в интервью корреспонденту газеты «Кубань сегодня» рассказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Христофор Константиниди.

— В прошлом году по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева Минкурортов разработана Концепция развития санаторно-курортного и туристского комплекса до 2030 года. Основная стратегическая цель — создание всесезонного курорта мирового уровня. Что уже сделано для достижения этой цели?

— Мы ведем системную работу по развитию всех туристских направлений, определенных концепцией в качестве приоритетных: санаторно-оздоровительного, пляжного и морского, аграрного, культурно-познавательного, делового и событийного, горноклиматического.

Один из приоритетов, который обозначил глава Кубани Вениамин Иванович Кондратьев,— развитие бальнеологии.

Для развития этого направления в регионе есть все ресурсы. На сегодняшний день разведано свыше 50 термальных источников в Мостовском, Отрадненском, Апшеронском, Лабинском районах, более 40 месторождений минеральных вод — по всему морскому побережью и в горно-предгорных районах. В Анапе, Ейском и Крымском районах находится множество месторождений лечебных грязей. Это позволяет нашим здравницам использовать в программах по лечению и оздоровлению минеральные воды и грязи местного происхождения.

Действующие в регионе более 190 санаториев, пансионатов с лечением и бальнеолечебниц реализуют свыше пятисот уникальных программ, охватывающих практически все известные медицине заболевания. Важно, что 140 здравниц работают круглогодично и могут единовременно принять почти 60 тысяч туристов.

Мы расширяем предложения для гостей и жителей нашего края по санаторно-оздоровительному туризму. В прошлом году совместно с турбизнесом запустили маркетинговую программу «Южная здравница». Ее предприятия-участники создали комплексные туры по недельному оздоровлению, двух- и трехнедельному лечению, предлагая их со скидками от 5 до 50 процентов.

Очередной сезон программы стартовал 1 октября этого года и будет действовать до 1 мая 2019-го. Участниками «Южной здравницы» стали 65 санаториев, бальнеолечебниц и пансионатов с лечением 12 городов и районов Кубани. Программа действует не только на морском побережье, но и в Краснодаре, Гулькевичском, Каневском, Лабинском, Мостовском и Славянском районах, здравницы которых также принимают в ней участие. На сегодняшний день предприятия предлагают более 150 комплексных дисконтных туров по оздоровлению и лечению.

Уже первый старт программы показал, что такие комплексные предложения позволяют повысить загрузку в низкий сезон. У предприятий, участвовавших в «Южной здравнице» в сезон-2017—2018, она увеличилась в среднем на 7—10 процентов. Федеральным агентством по туризму (Ростуризм) эта программа признана одной из лучших практик по развитию санаторно-курортного комплекса и рекомендована для применения другим курортным территориям России.

Также совместно с муниципальными образованиями ведем системную работу по реализации инвестиционных проектов в сфере бальнеолечения и санаторно-курортного комплекса. На сегодняшний день закончена реконструкция комплекса «Довиль Hotel and SPA» в Анапе, где построен круглогодичный комплекс SPA, который может единовременно принять свыше трехсот отдыхающих. Построен гостиничный комплекс «Приморье» в Геленджике. В его состав вошел отель категории 4 звезды, рассчитанный на 123 номера, подземный паркинг, медицинский центр и многое другое. Активно ведется строительство здравниц в рамках реализации инвестиционных проектов в Ейске — Медикал Центр с грязелечебницей, в Анапе — два санатория под управлением Санаторного комплекса «Жемчужина».

— Насколько я знаю, это не единственная практика Кубани, на которую ориентируются российские курорты.

— В этом году разработанная нами практика по развитию агротуризма, также одного из приоритетных направлений в развитии санаторно-курортного и туристского комплекса края, вошла в число лауреатов Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов России. Его проводит национальное Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Агентством наша практика рекомендована для применения на территории других регионов России.

За последние три года Кубань значительно преуспела в развитии сельского туризма, увеличив количество объектов агротуризма в два с половиной раза, а турпоток на них — на 30 процентов. Только в этом году их посетило около трехсот тысяч туристов.

Для развития агротуризма в крае принята Концепция развития сельского (аграрного) туризма до 2020 года, где описано само понятие «сельский туризм». Действуют меры финансовой и непрямой государственной поддержки для предпринимателей, работающих на этой ниве. В прошлом году нами создана «Школа агротуризма». На этой площадке представители бизнеса получают знания и изучают успешные практики по организации туробъектов. За два года работы школы ее мероприятия посетили триста практикующих и начинающих предпринимателей.

Также в прошлом году по нашей инициативе создана Ассоциация агротуризма, которая занимается формированием реестра предприятий, работающих в сфере сельского туризма, разработкой комплексных туров и многим другим. В этом году ассоциация запустила новые для Краснодарского края туристические продукты — агротуры и винные дороги, маршруты которых проходят через известные винодельни Кубани. Туристы могут как самостоятельно проехать по этим маршрутам, так и купить агротур у туроператоров.

— Маршруты проходят по всем сельским объектам Кубани?

— Уже по пятнадцати объектам. В целом сегодня свыше ста объектов агротуризма в 24 районах края доступно туристам: агротуристические комплексы, сельские усадьбы, экофермы, пасеки, сыроварни, винодельни и многие другие предприятия. Жители края и наши гости могут воспользоваться и традиционными для многих регионов предложениями, побывав в энотурах, этнотурах, на всевозможных сельскохозяйственных, вплоть до экзотических, фермах, а также принять участие в чайных турах, ведь только в нашем крае растет самый северный чай мира.

Конечно, мы активно развиваем и эногастрономическое направление туризма, пока не получившее отражение в концепции, но дающее ощутимый прирост турпотока, ведь в Краснодарском крае располагается свыше 60 малых и больших винодельческих хозяйств. Мы используем этот потенциал. Из ста созданных на Кубани объектов агротуризма 35 специализируются на организации винных туров с дегустацией блюд региональной кухни, экскурсом в историю казачества и других национальных культур региона.

Министерством курортов создан и действует маршрут «Янтарная лоза», который представлен на официальном сайте нашего ведомства и Национальном туристическом портале RUSSIA.TRAVEL. Краснодарский край стал пилотным регионом в реализации федерального проекта Ростуризма «Гастрономическая карта России». В результате у нас создан уникальный печатный путеводитель «Гастрономическая карта Краснодарского края».

Объекты эногастрономического туризма также вошли в разработанный Минкурортов края интерактивный путеводитель по объектам сельского туризма Кубани — «Карту туриста». Она размещена на нашем сайте. Карта позволяет найти местоположение того или иного предприятия, посмотреть фотографии, познакомиться с его деятельностью и услугами.

В перспективе планируем дополнить этот путеводитель информацией о здравницах, объектах туристского показала, экскурсионных и туристских маршрутах, то есть создать курортную карту Краснодарского края.

— Как сегодня развивается деловой и событийный туризм? Какое влияние он оказывает на привлечение турпотока на курорты Краснодарского края и их развитие как круглогодичных?

— В рамках развития событийного туризма в этом году мы запустили, и он удачно стартовал, проект «Событийная дирекция „Курортов Краснодарского края”». Основная деятельность дирекции направлена на привлечение дополнительного туристского потока на территорию региона. Дирекция помогает организаторам наладить взаимодействие с властями различного уровня в регионе, а также осуществляет информационную, организационную, коммуникационную, методическую и аналитическую поддержку. Продвигает мероприятия в СМИ, в том числе в Интернете.

Дирекция уже формирует календарь наиболее интересных для туристов событий, проводимых на территории региона. Он опубликован на портале проекта, в социальных сетях, что позволяет гостям и жителям региона найти всю информацию о проходящих в регионе событиях, перейти на сайт организаторов мероприятия, посмотреть локацию события на карте.

В перспективе планируем организовать Школу событийного туризма. Рассчитываем, что этот проект заинтересует не только начинающих организаторов мероприятий, но и профессионалов. Сегодня анализируем рынок образовательных услуг, чтобы пригласить компетентных экспертов и event-тренеров.

Кроме того, наше министерство формирует календарь событий, куда ежегодно вносит более четырехсот мероприятий самого разного уровня и масштаба, потенциально интересных нашим гостям.

Что касается влияния событий, организуемых в крае, на рост турпотока, то это значительный прирост. К примеру, только чемпионат мира по футболу FIFA 2018 привлек в регион около восьмисот тысяч отдыхающих. Столько гостей, в том числе из Швеции, Исландии, Швейцарии, Германии, Южной Кореи, Италии, Аргентины и других стран, посетили Сочи, Анапу, Геленджик и Краснодар в период проведения турнира. Только в краевой столице турпоток за это время вырос почти в три раза.

Более 55 тысяч туристов, в том числе иностранных, приняло участие и в туристическом фестивале «Античное наследие России», который открыл летний курортный сезон. Мы проводили это мероприятие при поддержке Министерства культуры РФ и Ростуризма в рамках Перекрестного года туризма России — Греции 2017—2018 годов с 1 по 12 июня не только с целью привлечения дополнительного турпотока на курорты края.

Основная задача — показать культурно-исторический потенциал Кубани, те памятники античной истории, которых у нас в крае великое множество. Именно памятники античной истории пользуются популярностью у туристов во всём мире. У нас, на Кубани, всё это есть, и мы уже воплотили идею, как это показать.

— Речь идет о межрегиональном проекте «Золотое кольцо Боспорского царства»?

— Да. В ходе подготовки к фестивалю родилась идея создать этот проект, который мы разработали совместно с Русским географическим обществом. Проект получил поддержку главы Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева и руководителя Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова во время обсуждения перспектив сотрудничества в развитии туризма на IV Ялтинском международном экономическом форуме в 2018 году.

Его реализация позволяет развивать не только отдельно нашу территорию, но и юг России в целом. Ведь проект объединил четыре региона: Краснодарский край, Республику Крым, город Севастополь и Ростовскую область. Сегодня в маршруты «Золотого кольца Боспорского царства» включено около тридцати связанных с историей Боспора памятников и современных объектов турпоказа, располагающихся в десяти городах регионов юга России.

Туроператоры уже начали продажи комплексных туров по маршрутам проекта. Первые организованные группы отправятся по «Золотому кольцу Боспорского царства» в марте 2019 года. Также объекты проекта вошли в экскурсионную программу лайнера «Князь Владимир», круиз которого лег в основу водного пути проекта.

В перспективе комплексные туры туроператоров можно будет приобрести при помощи сервисов портала проекта — russian-bospor.ru. Со временем портал будет дополнен всей необходимой для путешествия информацией. В развитие проекта мы также разрабатываем маршрут «Винные дороги Боспорского царства».

На сегодняшний день проект «Золотое кольцо Боспорского царства» включен Ростуризмом в перечень десяти приоритетных маршрутов России, ориентированных на въездной туризм.

— Значит ли это, что все силы вашего ведомства будут кинуты на развитие именно этого направления — культурно-познавательного? Или остальные направления туризма не остаются без внимания?

— Как я уже сказал, мы системно развиваем все приоритетные виды туризма в крае. Помимо объектов проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» в крае создано множество туров, маршрутов. На Кубани действует порядка 620 объектов турпоказа, 460 из которых работает круглогодично.

Мы комплексно подошли к развитию пляжных территорий. Совместно с муниципальными образованиями в рамках Регионального плана по подготовке и проведению летней курортной кампании 2018 года провели огромную работу по оптимизации существующих пляжных территорий, привели их к единому облику.

В прошлом году опробовали такой формат на пляжах Долгой косы Ейского района, что позволило благоустроить по единым стандартам береговую полосу и увеличить площадь территории более чем на 320 тысяч кв. м. Отныне на косе Долгой единовременно может с комфортом отдохнуть свыше 6,5 тысячи туристов.

Мы учли этот опыт, проанализировали нормативную и правовую базу и разработали стандарты (методические рекомендации) по оформлению пляжных территорий, экскурсионных бюро и бюро по размещению отдыхающих в едином стиле с использованием зонтичного бренда «Курорты Краснодарского края» и брендов курортных территорий. При подготовке к лету эту практику реализовали все прибрежные курорты. Есть 27 лучших пляжей — образец того, как должен выглядеть комфортная прибрежная зона отдыха с высоким сервисом. По поручению губернатора края к следующему высокому сезону мы намерены оформить все пляжи Кубани в едином стиле.

— А что с горноклиматическим направлением туризма? Благодаря Олимпиаде в Сочи у нас есть курорты Красной Поляны международного уровня. Но ведь есть и Лагонакское нагорье. Насколько реально с действующим законодательством развивать горнолыжный курорт в Апшеронском районе?

— Сегодняшние российские законы, существующая транспортная и инженерная инфраструктура действительно пока не позволяют создать здесь горнолыжный курорт, подобный горному Сочи. Но от этого Апшеронский район не стал менее привлекателен с точки зрения туризма. Попробуйте в зимний сезон спонтанно заселиться на располагающихся здесь туристических базах. Уверяю, придется основательно поискать. Особенно в новогодние каникулы местные средства размещения загружены.

Мы развиваем на этой курортной территории активные виды туризма, делая ее действительно круглогодичной. К примеру, предприятия Апшеронского района стали участниками разработанной нами маркетинговой программы «Отдых с видом на горы». Мы рассчитываем, что ее реализация позволит увеличить загрузку средств размещения горно-предгорных территорий края, при этом жителям и гостям края будет обеспечен комфортный отдых с высоким качеством услуг.

Сегодня участниками программы стали 28 средств размещения, расположенных не только в Апшеронском районе, но и на территории восьми муниципальных образований: Горячего Ключа, Новороссийска, Абинского, Северского и других горных-предгорных районов региона. Предприятия предлагают гостям и жителям края отдых продолжительностью 2-3 дня с дисконтом до 40 процентов в будни на размещение или различные активности — рафтинг, рыбалку, экскурсии по памятникам природы, спортивные мероприятия, а также программы релаксации, SPA, посещение термальных источников и многие другие. На сегодняшний день туристам доступно свыше 50 коротких туров по активному отдыху со скидками.

В целом на сегодняшний день в регионе действует почти 300 туристских и экскурсионных маршрутов, из них 170 — всесезонные. Функционирует почти 70 классифицированных горнолыжных трасс, 13 конных клубов и ферм, девять марин, тридцать дайвинг-клубов, почти двадцать кайт- и серф-станций.

Мы продолжаем развивать активный отдых на Кубани, сегодня формируем сеть пешеходных маршрутов на территории региона, разрабатываем комплексные туристские продукты, продвигаем курорты Краснодарского края как центр активного отдыха.

— Как бы вы в целом оценили качество сервиса на курортах Краснодарского края? И какие меры предпринимает Минкурортов, чтобы его повысить?

— Администрация Краснодарского края находится в постоянном конструктивном диалоге с бизнесом курортной отрасли. Для повышения уровня сервиса и качества предоставляемых на курортах услуг проводится классификация средств размещения. Сегодня около 6300 гостиниц, отелей и других средств размещения прошло процедуру классификации, заслужив «звезды». По этому показателю Краснодарский край — лидер в России.

Кубань — первая в России территория, где разработаны стандарты (методические рекомендации) предоставления услуг по системе «всё включено». В прошлом году в целях повышения конкурентоспособности предоставляемых услуг, предоставления туристам достоверной информации о качестве сервиса по поручению губернатора региона Вениамина Ивановича Кондратьева мы создали такие стандарты.

При их разработке специалисты Министерства курортов проанализировали зарубежный и российский опыт предоставления услуг такого формата, нормативную и правовую базу, созданную за рубежом и в России в отношении качества услуг. То есть аккумулировали опыт, накопленный международным и отечественным туристическим рынком, взяв лучшее для применения на курортах Краснодарского края.

Отмечу, что популяризация и введение стандартов по предоставлению услуг «всё включено» на курортах региона уже доказали свою эффективность. Сегодня на Кубани по такой системе работает 43 гостиницы и отеля Сочи, Анапы, Геленджика и Туапсинского района. Это на 40 процентов больше, чем в прошлом году. На наших курортах сосредоточено наибольшее в России количество таких средств размещения.

Они востребованы туристами. Загрузка таких отелей и гостиниц в высокий сезон достигает практически 100 процентов, а в низкий — около 90 процентов. Круглогодичная загрузка отелей с системой «всё включено» значительно выше, чем в других средствах размещения аналогичной звездности, не работающих в таком формате.

Для повышения качества сервиса в крае проводится и добровольная классификация пляжных территорий — в одном из первых регионов в стране. Аккредитованными в Министерстве курортов региона организациями уже присвоены категории более ста пляжным территориям, которые заслужили флаги — синий, зеленый и желтый в соответствии с категорией.

— Христофор Александрович, меньше месяца осталось до конца года. Есть понимание, сколько туристов примут курорты Краснодарского края по итогам года и как будет развиваться отрасль в будущем году?

— Мы успешно провели летнюю курортную кампанию, завершив сезон с приростом турпотока. Свыше 10 млн туристов за три месяца лета. С начала года, за исключением двух последних месяцев, курорты края уже посетило почти 16 миллионов туристов. Это на 6 процентов больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Рассчитываем, что год закончим с небольшим приростом турпотока.

Увеличение турпотока подтверждает и рост объема услуг, а также — налоговых платежей, поступающих в консолидированный бюджет края от предприятий туриндустрии. За девять месяцев этого года предприятия курортной и туристской сферы перечислили в бюджет более 5,4 млрд рублей — это почти на 12 процентов больше, чем в такой же период прошлого года.

По нашим прогнозам, по итогам года курорты Краснодарского края посетит не менее 16 млн туристов.

Что касается приоритетов, на которые будем делать упор в 2019 году, то мы намерены также системно повышать уровень сервиса, диверсифицировать туристический продукт и насыщать его активным и культурным досугом.

Ведь, что такое путешествие? Это впечатления. Современный турист всё чаще едет не куда-то, а за чем-то — за яркими впечатлениями, новыми положительными эмоциями. Сегодня путешествия ради впечатлений — один из главных приоритетов туристов при выборе направления для отдыха. Поэтому важно следить за быстро меняющимися предпочтениями путешественников, действовать на опережение, предвидеть, форсировать события, создавать новые уникальные турпродукты с ярким образом.

К примеру, мы обратили внимание на то, что подавляющее количество фотографий гости нашего флагманского курорта — Сочи делают на фоне морского порта и яхт. Таким образом, наших туристов, у которых, возможно, и нет своих яхт, привлекает «премиальный пейзаж», создавая им яркие впечатления.

Нам необходимо основательно подойти к вопросу развития яхтинга на курортах Краснодарского края. Мы провели анализ существующей инфраструктуры для развития морского туризма в регионе. Он показал, что на черноморском побережье функционирует девять марин общей вместимостью до шестисот судов. При этом только две из них — специализированные современные яхтенные порты.

Сегодня прорабатываем вопрос о включении Краснодарского края в федеральные программы для строительства инфраструктуры морского туризма на побережье, чтобы завтра в рамках государственно-частного партнерства построить объекты яхтенной инфраструктуры на побережье Черного моря. Это позволит создать район интенсивного яхтинга. Развитие этого направления в Краснодарском крае и на юге России выведет наши курорты и престиж страны в целом на международный уровень.

Также мы намерены и дальше развивать на курортах систему «всё включено», системно повышать качество сервиса во всех средствах размещения, продолжать благоустройство пляжей.

Ну и, конечно, мы будем расширять линейку комплексных турпродуктов, прежде всего по культурно-познавательному туризму. Например, проект «Золотое кольцо Боспорского царства» позволит теперь позиционировать Россию на международном туристском рынке еще и как один из центров античной культуры. По прогнозам, реализация проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» позволит нарастить турпоток на территории участвующих в нем регионов на 10 процентов и увеличить на 15 процентов среднюю продолжительность пребывания туристов на южных курортах России.