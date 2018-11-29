Соблюдение законности и правопорядка зависит от каждого

Традиционно в конце года комитеты городской Думы Краснодара проводят для журналистов брифинги, посвященные работе, проведенной в текущем году. Первым рассказал о своих результатах комитет по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан.

По словам председателя комитета Сергея Геращенко, основные задачи комитета — разработка проектов решений городской Думы по вопросам своей компетенции и предложений по развитию нормативно-правовой базы муниципального образования. Комитет разрабатывает проекты краевых законов в порядке законодательной инициативы в Законодательном Собрании Краснодарского края.

Кроме того, комитет осуществляет контроль за соблюдением решений Думы органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, предприятиями всех форм собственности и гражданами. Рассматривает в срок, установленный законодательством, письма, обращения и жалобы граждан, поступившие в комитет. Также комитет принимает участие в разработке мероприятий по обеспечению законности, охране общественного порядка, защите граждан от преступных посягательств. Взаимодействует с правоохранительными органами, отраслевыми и территориальными органами администрации Краснодара, административными комиссиями по вопросам соблюдения законности, согласовывает и вносит предложения на заседания городской Думы Краснодара о награждении государственными наградами и присвоении почетных званий.

На контроле комитета находится большое количество решений городской Думы Краснодара. Одно из них касается отчета начальника Управления МВД России по городу Краснодару. Теперь начальник управления публично отчитывается о деятельности Краснодарского гарнизона полиции и отвечает на актуальные вопросы депутатов. Такая практика дает возможность видеть плюсы и минусы системы, а также пути решения возникающих проблем.

— В отчетном периоде на территории нашего города наблюдается устойчивая положительная динамика,— рассказал председатель комитета.

По его словам, сократилось число преступлений таких видов, как умышленные убийства с покушением, с использованием огнестрельного оружия, разбои, кражи транспортных средств, мошенничества с использованием мобильной связи, незаконное списание денежных средств со счетов банковских карт.

Велась работа по противодействию преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков: за девять месяцев зарегистрировано 1903 преступления. Задержано более 1200 лиц, совершивших преступления. Изъято более 35 килограммов наркотических средств.

Удалось не допустить роста преступлений, совершенных лицами, состоящими под административным надзором. Пристальное внимание уделялось и выполнению функций по обеспечению безопасности дорожного движения.

Участковыми уполномоченными полиции раскрыто 1499 преступлений, разыскано 34 лица, совершивших преступление и скрывающихся от правосудия, раскрыто 147 преступлений, совершенных подростками.

Сергей Геращенко добавил, что по инициативе комитета совместно с городской Думой и Управлением МВД РФ по Краснодару было принято решение об обязательном участии участковых уполномоченных полиции в собраниях граждан, проживающих на обслуживаемых ими участках. Кроме того, участковые теперь принимают участие и в собраниях председателей ТОСов, ТСЖ, УК.

— Безусловно, такое взаимодействие помогает оперативно решать проблемные вопросы жителей города и укрепляет доверие к сотрудникам органов внутренних дел,— сказал он.

— На приемах граждан мы действительно отмечаем, что уменьшилось число жалоб на работу участковых. Люди заметили и оценили изменение,— подтвердил Владимир Багмут.

— На последнем отчете перед избирателями своего округа обратила внимание на то, что основные обращения касаются вопросов спальных микрорайонов: шум нетрезвых компаний, торговля пивом и алкогольной продукцией,— добавила Наталья Альшева. — Отмечу, что поступает много звонков в полицию, но при этом жители не хотят давать показания, подписывать заявления. Если мы хотим, чтобы в городе Краснодаре был порядок, в этом надо участвовать всем, не перекладывать ответственность на участковых!

В результате проведения комплексных профилактических мероприятий снизился и уровень преступности среди несовершеннолетних. Было проведено 3377 профилактических, то есть рейдовых мероприятий, в которых приняло участие более 12,5 тысячи человек — сотрудников полиции, членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, общественности, представителей Екатеринодарского районного казачьего общества и представителей «Молодежного патруля». Выявлено 1,9 тысячи несовершеннолетних. В государственные учреждения социальной защиты населения, здравоохранения, Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей помещено 135 ребят — остальные переданы родителям или законным представителям.

Что касается мероприятий по обеспечению общественной безопасности и антитеррористической защищенности населения, то на территории города, к счастью, чрезвычайных ситуаций не допущено. С привлечением казачества, ТОСов, ТСЖ, ЖСК, садоводческих товариществ организована работа по обеспечению безопасности в местах компактного проживания населения. Проведены комиссионные обследования нежилых помещений: подвалов, чердаков, пустующих зданий и не только.

Комитетом ведется контроль за выполнением муниципальной программы «Комплексные меры профилактики наркомании». По итогам девяти месяцев текущего года на 1410 человек уменьшилось количество лиц, состоящих на диспансерном учете в ГУЗ «Наркологический диспансер». Уменьшилось на 15 человек количество состоящих на учете несовершеннолетних.

В отдел по работе с обращениями граждан за отчетный период поступило более 35 тысяч письменных обращений. На личных приемах принято 315 граждан. По каждому обращению и жалобе проводились проверки с привлечением специалистов администрации, направлялись запросы в функциональные и отраслевые органы местного самоуправления. По необходимости проблемные вопросы выносились на обсуждение во время заседаний комитета.

— В целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и уменьшения количества жалоб нашим комитетом постоянно принимаются меры по усилению контроля за законностью,— сказал Сергей Геращенко. — Активное взаимодействие с населением происходит во время сходов граждан, на которых обсуждаются и решаются насущные вопросы, даются разъяснения по актуальным проблемам.

— Нужно отдать должное председателю комитета Сергею Станиславовичу Геращенко, который действительно часто выезжает на места, встречается с людьми, разбирает сложные ситуации,— добавила председатель городской Думы Вера Галушко. — Огромная роль комитета и в решении вопросов обманутых дольщиков. Все депутаты городской Думы, но в первую очередь те, кто входит в наш комитет, активно занимаются этим вопросом совместно с администрацией Краснодара. Мы стараемся поддерживать предлагаемые изменения в генеральный план города, если видим, что это решит проблему обманутых дольщиков.

— Часто приходится работать и с претензиями относительно качества услуг ЖКХ. Поступают жалобы на отопление, качество воды, тарифы,— добавил Владимир Копачев. — Чтобы помочь горожанам, мы неоднократно отправляли письма в разнообразные структуры ЖКХ, иногда приходилось обращаться в органы прокуратуры для того, чтобы разобраться в законности применения тех или иных тарифов. И нужно отметить, что взаимодействие комитета не только с органами МВД, но еще и с прокуратурой носит действительно конструктивный характер. Мы всегда в решении этого вопросе находим взаимопонимание и поддержку. Как член Общественного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей Краснодарского края я работаю и с предпринимателями города Краснодара. Здесь также встречаются непростые ситуации.

— У комитета большой объем работы, в том числе мы занимаемся обращениями граждан, касающимися работы и соблюдения законности нашими коллегами,— отметил Михаил Жилин. — Мы рассматриваем все обращения, так как закон един для всех. Но, к слову сказать, жалоб жителей нашего города на действия либо бездействие должностных лиц муниципального образования в отчетном периоде не поступало.

Еженедельно депутаты комитета проводят прием граждан по своим избирательным округам и по графику — в региональном и местном отделениях общественных приемных партии «Единая Россия». Для реализации Закона Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» участвуют в профилактических рейдах на территории внутригородских округов. Кроме того, депутаты комитета принимали активное участие во всех общегородских мероприятиях, которые были посвящены памятным датам.

В состав комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан входят депутаты городской Думы Краснодара:

Геращенко Сергей Станиславович — председатель,

Копачев Владимир Пантелеевич — заместитель председателя,

Жилин Михаил Владимирович — секретарь,

Галушко Вера Федоровна — член комитета,

Багмут Владимир Дмитриевич — член комитета,

Альшева Наталья Ивановна — член комитета.