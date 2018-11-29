Акцент на связь поколений

Обо всем как на духу

В Калининском районном Совете ветеранов, как обычно, деловой понедельник, который задает старт на всю неделю. Хотя деловыми, разносторонними, полезными являются все дни рабочей недели. Двери к председателю районного Совета ветеранов Дине Никитичне Закостыновой всегда открыты для посетителей. Среди них ветераны войны, ветераны труда, орденоносцы, труженики тыла и, конечно, молодежь, учащиеся школ станиц и хуторов. Примет уважаемый председатель обязательно всех, выслушает, даст совет. Если же Дина Никитична находится в дороге — совершает поездку для поздравления именинника, решает кадровые вопросы или по другой какой надобности, то ходатая встретит заместитель, который точно и четко изложит руководителю пожелание или просьбу посетителя. Например, недавно в правление краевой организации поступило заявление от председателя Калининского филиала Виталия Кирилловича Моложавого с просьбой о переизбрании в связи с состоянием здоровья. Из членов филиала достойной кандидатурой стала кандидатура директора ООО «Дружба», Героя труда Кубани Алексея Петровича Сидюкова. На протяжении ряда лет он возглавляет одно из крепких сельхозпредприятий края.

У нас в работе много общего

Сегодня, сразу же после планерки у главы района, Дина Никитична принимает у себя руководителя отдела по делам молодежи администрации Марию Опарину. Несмотря на разницу в возрасте, у них много общего, того, что их объединяет. Главное — любовь к своей работе, к людям. И цель одна: работать так, чтобы не прервалась связь поколений ныне живущих и прошлых лет. На том и стоят.

— Мы вместе с молодыми — сила. Объединяем усилия, чтобы жить и работать было интересно и молодым, и пожилым,— делится Дина Никитична. — И могу уверенно сказать, что это у нас получается. Не могу не вспомнить о смотре-конкурсе «Несение службы у памятника». Для почетного караула, дежурившего у памятников погибшим, была приобретена специальная форма. Красивая, нарядная. Для многих мальчишек и девчонок это просто мечта. Перед краевым смотром-конкурсом наш собственный смотр был своеобразной репетицией. Можно было увидеть, чего уже добились и над чем нужно поработать.

Далее Дина Никитична отметила, что в работе районной организации и первичных организаций много нового. Например, большой отклик в районе получило задание краевого Совета ветеранов в написании рефератов на тему «Родная улица моя». Они написали четыре. Учителя школ, учащиеся с большим интересом называли и описывали улицы, на которых жили и живут ветераны. Среди них воевавшие в Великую Отечественную, труженики тыла, ковавшие Победу у станков, передовики сельскохозяйственного производства, растившие хлеб, поднимавшие животноводство, те, кто боролся на рисовых полях за миллион тонн кубанского риса. Так, дань памяти и уважения учащимися СОШ №5 была отдана председателю колхоза «Октябрь» Ивану Васильевичу Вусику, в честь которого теперь названа улица. Прекрасный руководитель хозяйства, долгие годы возглавлявший колхоз, воспитал немало руководителей, дал путевку в жизнь многим молодым специалистам. Самой яркой, точной, запоминающейся, по оценке комиссии, стала работа ученицы СОШ №5 Анастасии Старостиной.

Учащиеся СОШ №2 станицы Калининской рассказали о знаменитом летчике А. И. Покрышкине и его 9-й истребительной дивизии. Заслужили внимания и поощрения работы мальчишек и девчонок, посвященные Героям Советского Союза Петру Филатовичу Самохину и Дмитрию Ивановичу Ковалю, в честь которых названы улицы в районном центре.

Такие интерес и размах, с какими готовились рефераты, огромное их воспитательное значение натолкнули руководство краевых властей на создание книги памяти «Родная улица моя».

Школьной и фронтовой дружбе не заржаветь

С каждым годом всё меньше и меньше становится ветеранов войны. Как дорогие изумруды, мы бережем их, их здоровье, память, в которой не померкнет никогда радость Победы и ужас Великой Отечественной войны. Немногим довелось дожить до наших дней в полном здравии и даже продолжать общаться со своими фронтовыми товарищами, молодежью, учащимися школ.

Богата станица Калининская своей историей, своими боевыми и трудовыми подвигами. Неподдельный интерес и радость испытываешь, когда узнаешь, что отделы молодежи и ветеранские организации, чувствуя плечо друг друга, помогают найти интересные факты и события об участниках войны.

Совсем недавно состоялась встреча онлайн двух школьных друзей-фронтовиков, жителей станицы Калининской (Поповической) Виталия Павловича Попкова и Евгения Николаевича Садовникова, который в настоящее время проживает в Новороссийске. Был у них и третий товарищ — Василий Никифорович Яценко. Но не довелось в этот раз встретиться: ушел в мир иной. Друзья вместе учились в СОШ №1 и оттуда ушли на фронт. На войне пути их не пересекались, но они всегда были рядом. Евгений Николаевич партизанил в горах, а Виталий Павлович служил под Туапсе, потом на Малой Земле. После окончания войны Е. Н. Садовников окончил авиационное училище, стал знаменитым летчиком. Его имя навечно внесено в энциклопедию «Авиация в лицах». После демобилизации вернулся в Новороссийск. В. П. Попков нашел себе другое призвание: окончил педагогический университет и стал работать учителем физики в родной школе.

Ежегодно, в День Победы, 9 мая, друзья встречались в Новороссийске. Они поддерживали постоянную связь с заслуженным журналистом Кубани Н. П. Короленко. Е. Н. Садовников много писал стихов. Очередное его творчество было посвящено В. П. Попкову. Было еще желание, как и раньше, встретиться с другом школьных и боевых лет В. П. Попковым. Общими усилиями отделов по делам молодежи Калининского района и города Новороссийска в сентябре эта встреча состоялась. Делегация Калининского района в составе С. А. Клочкова, ветерана боевых действий на Северном Кавказе, начальника штаба Калининского районного казачьего общества, журналиста Короленко Н. П., которая была главным инициатором встречи, побывала в Новороссийске у ветерана войны Е. Н. Садовникова. Молодежный актив Новороссийска вел видеосвязь. Калининская молодежная организация транслировала встречу прямо из дома почетного жителя станицы Калининской, ветерана Великой Отечественной войны В. П. Попкова. Встреча двух друзей состоялась. Трогательными и волнительными были воспоминания старых товарищей. Радость общения принесла хорошее настроение, задор, желание продолжать жить дальше и общаться.

Светлана ДРЕМАСОВА, Калининский район

На фото: В. И. Попков и председатель районного Совета ветеранов Д. Н. Закостынова.