К столетию со дня рождения великого тренера

Выдающемуся хоккеисту Анатолию Тарасову посвятили почтовую карточку. Она вошла в почтовое обращение с оригинальной маркой, посвященной столетию со дня рождения легендарного российского хоккеиста, тренера хоккейного клуба ЦСКА и сборной СССР.

На оригинальной марке изображен портрет хоккеиста, а на основном изображении — тренер во время хоккейного матча. Тираж карточки — 11 тысяч экземпляров. Почтовые карточки поступят в продажу в отделения Почты России.

Оттиск гашения первого дня можно поставить в отделении Почты России №101000 в Москве, на ул. Мясницкой, д. 26. Филателистическая продукция, погашенная в день ее выпуска, приобретает дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.

Анатолий Владимирович Тарасов (1918—1995) ― выдающийся российский хоккеист, футболист и тренер, один из основателей российской школы хоккея. Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР, кандидат педагогических наук, полковник.