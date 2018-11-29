Уважаемый налогоплательщик!

ФНС России информирует, что в рамках реформы применения контрольно-кассовой техники наступил третий этап перехода на онлайн кассы.

Обязанность применять контрольно-кассовую технику нового типа наступает с 01.07.2019 для следующих категорий:

организаций и ИП, выполняющих работы или предоставляющих услуги;

предпринимателей без наемных работников, применяющих ЕНВД или патентную систему в сфере торговли и общепита;

предпринимателей без наемных работников, которые реализуют товары с использованием торговых автоматов (вейдинг).

Кроме того, сообщается, что в случае применения патентной системы налогообложения или единого налога на вмененный доход предприниматели вправе уменьшить сумму налога на сумму расходов в связи с приобретением ККТ при условии регистрации ККТ в налоговых органах в период с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года.

ВНИМАНИЕ!

Для работы по новому порядку необходимо:

— приобрести ККТ нового типа либо провести модернизацию имеющейся ККТ;

— заключить договор с оператором фискальных данных;

— зарегистрировать ККТ в ФНС России.

По всем интересующим вопросам вы можете обратиться в ИФНС России №5 по г. Краснодару по телефону 8 (861) 992-07-09. Также подробная информация размещена на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru, в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники».

Не откладывайте регистрацию новой ККТ на последний день: это может привести к штрафным санкциям.

ИФНС России №5 по г. Краснодару