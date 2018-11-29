Уважаемый налогоплательщик!

ФНС России информирует, что в рамках реформы применения контрольно-кассовой техники наступил третий этап перехода на онлайн кассы.
Обязанность применять контрольно-кассовую технику нового типа наступает с 01.07.2019 для следующих категорий:
- организаций и ИП, выполняющих работы или предоставляющих услуги;
- предпринимателей без наемных работников, применяющих ЕНВД или патентную систему в сфере торговли и общепита;
- предпринимателей без наемных работников, которые реализуют товары с использованием торговых автоматов (вейдинг).
Кроме того, сообщается, что в случае применения патентной системы налогообложения или единого налога на вмененный доход предприниматели вправе уменьшить сумму налога на сумму расходов в связи с приобретением ККТ при условии регистрации ККТ в налоговых органах в период с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года.
ВНИМАНИЕ!
Для работы по новому порядку необходимо:
— приобрести ККТ нового типа либо провести модернизацию имеющейся ККТ;
— заключить договор с оператором фискальных данных;
— зарегистрировать ККТ в ФНС России.
По всем интересующим вопросам вы можете обратиться в ИФНС России №5 по г. Краснодару по телефону 8 (861) 992-07-09. Также подробная информация размещена на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru, в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники».
Не откладывайте регистрацию новой ККТ на последний день: это может привести к штрафным санкциям.
ИФНС России №5 по г. Краснодару