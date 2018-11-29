«Краснодар Водоканал» предупреждает о мошенниках

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») предупреждает абонентов об участившихся случаях рассылки уведомлений, содержащих настойчивые рекомендации по поверке или замене приборов учета. В информационно-справочную службу предприятия поступают звонки от жителей, которые получают извещения от сомнительных организаций, призывающих провести обязательную метрологическую поверку счётчиков воды.

В своих «рекомендациях» псевдоспециалисты указывают, что при отказе от вызова мастера для поверки или замены счетчиков, абонент неминуемо подвергнется штрафным санкциям, а оплата за воду значительно возрастет.

«Мы призываем краснодарцев быть бдительнее, - говорит коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков. - При получении подобных уведомлений необходимо уточнять содержащуюся в них информацию в ООО «Краснодар Водоканал» или в УК и ТСЖ, предоставляющих коммунальные услуги. Акты ввода в эксплуатацию и опломбировки приборов учета, выданные неуполномоченными сторонними организациями, являются недействительными».

Поверка прибора учёта – это подтверждение корректности его работы. Сроки поверки указаны в паспорте счетчика, также их можно уточнить в управляющей компании или водоканале. Жителям следует помнить, что межповерочный интервал исчисляется не с момента покупки или установки счетчика, а с даты его поверки, указанной в паспорте прибора. Если межповерочный интервал истекает, то нужно выполнить периодическую поверку или купить новый счетчик воды. После истечения срока поверки поставка воды потребителю осуществляется по нормативу.

Поверять индивидуальные приборы учета могут только аккредитованные организации. При заключении договора на проведение поверки необходимо удостовериться в наличии документа, выданного Федеральной службой по аккредитации. Если он отсутствует, то процедура поверки незаконна.

Краснодарский водоканал не выдает организациям каких-либо доверенностей или лицензий на установку, поверку или замену счетчиков. Сотрудники ООО «Краснодар Водоканал» не обходят дома с предложением что-либо заменить или купить. Если у абонента возникают сомнения в необходимости поверки приборов учета, рекомендуем обратиться за разъяснениями в краснодарский водоканал на многоканальный номер 8-800-200-36-46 или в Информационно-справочную службу предприятия (861) 217-03-33. Здесь также можно уточнить достоверность фамилии работника компании и его направление по указанному адресу.