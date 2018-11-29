Сочи изобразили на монете. Памятную серебряную монету номиналом в 100 рублей выпустил в обращение Банк России. На ней изображены финалисты конкурса по выбору символов для банкнот номиналами 200 и 2000 рублей. Помимо Сочи на монете размещены символы Петрозаводска, Дальнего Востока, Иркутска, Казани, Сочи, Севастополя, Волгограда, Нижнего Новгорода, Владимира, Сергиева Посада. В центральной части монеты содержится карта Российской Федерации. На лицевой стороне - рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты - «100 РУБЛЕЙ», дата - «2018 год», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. Диаметр монеты – 10 сантиметров, ее вес – один килограмм. Тираж памятного знака – 75 штук.

Ирина СИЗОВА