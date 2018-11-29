«Южный Регион» получит президентский грант

Общественная организация из Горячего Ключа уже несколько лет реализует проект «Дорогой героев». Эта добровольческая инициатива одержала победу во Всероссийском конкурсе Фонда Президентских грантов.

«Дорога героев» объединяет волонтеров со всей Кубани. Сформированные туристские группы с апреля по июнь совершают походы по местам Боевой Славы в предгорных и горных районах Кубани, восстанавливают памятники, благоустраивают и наводят порядок на территории мест захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной и Гражданской войн.

Стоит отметить, что всего на конкурс Президентских грантов по направлению «Поддержка молодёжных проектов» было подано 10 заявок соискателей, но конкурсная комиссия поддержала только проект горячеключевских общественников.

Добровольческая инициатива реализуется несколько лет и уже можно смело говорить о её первых результатах. Так в 2018 году в качестве волонтёров участие в серии походов приняли более 600 человек. Это студенты и школьники, работающая молодежь, люди разных профессий (учителя, врачи, юристы, экономисты, повара и др.). Силами добровольцев в этом году отремонтировано более 80 памятников в Туапсинском, Горячеключевском, Северском, Абинском, Апшеронском, Мостовском и других районах Краснодарского края. Помимо этого, группами волонтёров были подготовлены отчеты с точными географическими координатами мест боевой славы, благодаря чему каждый желающий без труда сможет проложить к ним свой туристский маршрут.

Общественная организация активного образа жизни «Южный Регион» зарегистрирована и активно работает на территории г. Горячий Ключ. Большая часть ее участников - молодые жители нашего города.

Получить более подробную информацию или стать участником проекта можно подав заявку на сайте ДОРОГОЙ-ГЕРОЕВ.РФ.