По инициативе ОНФ на сайтах медучреждений Кубани появилась актуальная информация

Исходя из сентябрьского мониторинга регионального Народного фронта оказалось, что сайты медицинских организаций Кубани не публикуют обязательную информацию о лекарственном обеспечении, графике приема пациентов и их отзывы.

В первую очередь специалисты министерства здравоохранения Краснодарского края разослали в Центральные районные больницы муниципалитетов края официальные письма, в которых рекомендовали устранить недостатки. Как показал повторный мониторинг ведомства, после этого недочеты на всех сайтах медицинских госучреждений были устранены.

«Такая важная информация должна обновляться постоянно, а не по предписанию. По заполнению обязательной информации для сведения граждан можно судить в целом об отношении к пациентам. К информационному обновлению сайтов необходимо подходить также ответственно, как и к лечению пациента – без ошибок и пробелов, – комментирует эксперт ОНФ, депутат Государственной думы Светлана Бессараб. – Наличие актуальной информации на сайте сэкономит не только время пациента, но самих сотрудников медицинских учреждений. К тому же для разработки сайтов выделяются средства, и использоваться они должны эффективно».

Напомним, в сентябре этого года активисты регионального отделения ОНФ в Краснодарском крае совместно с министерством здравоохранения Кубани провели мониторинг доступности информации на официальных сайтах медицинских организаций.

Проверили 44 сайта ЦРБ. Оказалось, в большинстве случаев не была указана информация о графике работы врачей, о лекарственном обеспечении и об отзывах пациентов. Хотя в приказе Минздрава РФ от 30.12.2014 года № 956н всего 13 пунктов, описывающих обязательную к размещению информацию – это сведения о медицинской лицензии и персонале, постановке на учет в налоговом органе, вакансии, отзывы посетителей, данные по диспансеризации, территориальная программа ОМС, перечень лекарственных препаратов. В итоге в большинстве случаев уделять этому внимание руководство организаций не спешило.

Самыми «забытыми» на момент мониторинга разделами оказались наиболее востребованные для пациентов: о медицинских работниках - 66% учреждений не указали график приема того или иного специалиста, раздел о лекарственном обеспечении не заполнили или не обновили порядка 55%, а самым пустым разделом стал блок сайтов об отзывах потребителей услуг – 68% организаций либо вообще закрыли данный раздел для посетителей, либо выставляли отзывы самостоятельно, однако давно их не обновляли.