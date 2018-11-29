Владимир Евланов провел прием граждан в Краснодаре

Встречи с жителями прошли в Краснодарском местном и региональном отделениях партии «Единая Россия». За помощью к Владимиру Евланову в обратились более 20 жителей Краснодара.

Людмила Гордиенко пришла к депутату с просьбой помочь в ремонте частного дома в Ленинградском районе, который ранее принадлежал ее матери. Из-за подтопления, которое произошло в начале 90-х, он сильно пострадал. Но все эти годы в ремонте женщине отказывали из-за того, что официально она прописана в другом регионе страны.

– В первую очередь, я направлю по факту вашего обращения депутатский запрос в адрес главы Ленинградского района, чтобы детально разобраться в ситуации, ведь прошло уже много лет. Кроме того, считаю, нужно создать рабочую комиссию из наших специалистов, которые проверят, есть ли правовые основания для отказа в ремонте. После чего можно будет принять какое-либо решение по вашему вопросу, – сказал Владимир Евланов.

Еще один обратившийся на прием житель благодаря содействию депутата будет направлен на госпитализацию в одну из больниц Краснодара. Валерий Добренький проживает один и нуждается в стационарном лечении.

Вопросы, с которыми пришли жители, касались самых разных тем. Одни вопросы можно решить сразу в день приема, дать по ним необходимые разъяснения и консультации, другие требуют комплексного подхода. Все обращения, поступившие во время приемов, депутат взял на личный контроль.