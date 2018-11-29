Делегаты от Кубани принимают участие в Съезде ОНФ в Москве

Сегодня в Москве проходит съезд Общероссийского народного фронта. Это масштабное мероприятие, в котором принимает участие более 4 тыс. человек со всей страны – федеральные и региональные эксперты ОНФ, активисты и «народные контролеры» из всех регионов России, представители волонтерских и добровольческих движений, федеральные и региональные журналисты. Также к участию приглашены финалисты конкурса «Лидеры России» и доверенные лица Владимира Путина. В съезде Народного фронта примет участие президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин. Глава государства встретится с новым составом Центрального штаба ОНФ, а также выступит перед всеми участниками мероприятия.

Главная тема съезда – народный контроль за исполнением нового «майского указа» президента России, лидера ОНФ Владимира Путина.

В преддверии съезда активисты Народного фронта по всей стране провели обсуждения наиболее эффективных форматов народного контроля за выполнением «суперуказа» по приоритетным для жителей регионов вопросам.

От Краснодарского края участвуют в Съезде более 50 человек, в том числе сопредседатели, члены регионального штаба, эксперты, активисты и представители региональной команды «Молодежки ОНФ».

«Мероприятие носит масштабный характер, энергетика завораживающая. Для актива ОНФ очень важны такие встречи для обмена опыта, знакомства с новыми людьми. Мы готовы, как и прежде, выполнять задачи, поставленные нашим Лидером, которые направлены прежде всего на улучшение качества жизни людей» - прокомментировал член регионального штаба ОНФ, руководитель РИК ОНФ в Краснодарском крае Сергей Костылев.

Еще один вопрос съезда – избрание нового состава Центрального штаба Движения.

Основная часть мероприятия проходит в новом уникальном формате антиконференции, который не предусматривает традиционных выступлений в прениях и докладчиков. По итогам живого и свободного общения с модераторами на 12 тематических площадках, которые соответствуют 12 национальным проектам, будет сформирована «дорожная карта» народного контроля по каждому из направлений.

«Сегодня на съезде мы обсуждаем и разрабатываем стратегию эффективной работы для решения, поставленных задач, главой государства. Мы стараемся слышать каждого. Невозможно решить проблему, не услышав запрос общества: что волнует людей, что мешает, что нужно сделать, чтобы улучшить качество жизни. Участники форума - абсолютно разные люди, различных профессий и разного возраста, но всем им небезразлично, что происходит вокруг. Эти люди, как и актив в регионах на общественных началах, в свое свободное время занимаются решением имеющихся проблем, бескорыстно помогают своим соседям, сёлам и городам, стране. И из каждой небольшой победы над косностью, равнодушием, халатностью, несправедливостью складывается большой успех огромной страны». – комментирует эксперт ОНФ, депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

На съезде представлено разработанное в ОНФ мобильное приложение «Народный контроль», которое позволит каждому пользователю проследить, как выполняется новый «майский указ» главы государства в регионах и как реализация национальных проектов влияет на качество жизни конкретного человека.

Ранее президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин поручил ОНФ обеспечить мониторинг выполнения «майского указа», в том числе в части влияния на качество жизни граждан изменений, достигнутых в ходе реализации национальных проектов.

Отдельная площадка съезда посвящена активностям региональных команд «Молодежки ОНФ».

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.