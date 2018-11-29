Вячеслав Тимошенко получил Благодарность Президента России

Заместитель председателя правительства РФ Ольга ГОЛОДЕЦ вручила Благодарность Президента Российской Федерации члену исполкома Всероссийской федерации самбо, основателю спортивно-патриотического клуба «Слава» Вячеславу ТИМОШЕНКО. Церемония награждения состоялась в Доме Правительства Российской Федерации.

«Самбо - один из важнейших видов спорта в нашей стране, и не только потому, что он у нас родился, а потому, что он выражает дух, внутреннюю дисциплину, собранность, стремление к победе. Этот вид спорта очень созвучен русскому человеку», – сказала на церемонии вручения вице-премьер правительства России.

Напомним, что спортивно-патриотический клуб самбо «Слава» создан Вячеславом ТИМОШЕНКО в 2011 году в Керчи. Более 200 юных спортсменов изучают приемы самообороны. В клубе бесплатно занимаются дети-сироты, ученики местных школ, юные жители города и окрестных поселков. Воспитанники клуба «Слава» регулярно становятся победителями и занимают призовые места на всероссийских и международных соревнованиях. Вячеслав ТИМОШЕНКО также является организатором турнира «Кубок двух морей». Всероссийский юношеский турнир по самбо «Кубок двух морей» – масштабные соревнования, которые собирают в Крыму почти тысячу самбистов со всех уголков России: от Калининграда до Сахалина. Ребята получают ценный соревновательный опыт, возможность пообщаться друг с другом и знакомятся с героической историей Крыма.