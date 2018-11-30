Казачье искусство на службе Отечеству

Государственный академический Кубанский казачий хор весьма востребован на этой неделе в столице нашей Родины — Москве. В минувший понедельник коллектив выступал на кремлевской сцене, а во вторник сопровождал литургию во время молебна в храме Христа Спасителя и затем дал концерт для казаков в Зале церковных соборов.

Наши артисты были приглашены на большой грандиозный концерт, посвященный вековому юбилею одного из самых престижных вузов Российской Федерации — Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. Тысячи его выпускников достойно служили и служат на благо Отечества, сохраняя традиции «крылатой пехоты». Двадцать шестого ноября в рамках празднования столетия со дня образования училища в Государственном Кремлевском дворце состоялось торжественное собрание и двухчасовая концертная программа, в которой приняли участие известные исполнители: Зара, Ольга Кормухина, Денис Майданов, Александр Маршал, Пелагея, Стас Пьеха. Прозвучали песни в исполнении народного артиста СССР Василия Ланового, народных артистов России Олега Газманова и Александра Буйнова, группы «Кватро», ансамбля «Голубые береты». Сопровождали выступления знаменитых звезд российского кино и эстрады группа балета Аллы Духовой «Тодес», ансамбль танца «Алан», ансамбль народного танца Ингушетии, Рязанский русский народный хор им. Попова и другие.

Праздничную программу вечера для десантников и гостей вели Яна Чурикова и заслуженный артист России Сергей Моховиков. Частью праздника стали показательные выступления по рукопашному бою, роты почетного караула и парад-дефиле сводного оркестра Воздушно-десантных войск.

В качестве зрителей в зале присутствовали министр обороны РФ Сергей Шойгу, офицеры ВДВ, члены их семей, курсанты. Как люди служивые, с особым восторгом они восприняли яркое выступление артистов Кубанского казачьего хора, а также двух ансамблей песни и пляски — ВДВ и Российской армии им. Александрова.

А во вторник с раннего утра Кубанский казачий хор уже сопровождал молебен в храме Христа Спасителя. Здесь второй раз в этом году собрался Всероссийский казачий круг, чтобы провести Учредительное собрание Всероссийского казачьего общества.

Напомним, что инициатором создания Всероссийского казачьего общества выступил атаман ККВ Николай Долуда во время проведения в Краснодаре I Форума реестровых казачьих войск России в октябре прошлого года. По мнению войскового атамана, создание единого всероссийского общества позволит эффективнее решать вопросы развития российского казачества на федеральном уровне и даст возможность реализовать потенциал казачества, который используется государством не в полной мере.

Перед началом круга делегаты всех реестровых казачьих войск России приняли участие в молебне. После делегаты рассмотрели главный вопрос — о создании Всероссийского казачьего общества, приняли устав и сформировали органы правления.

В завершение для участников важного казачьего форума в Зале церковных соборов выступила хоровая группа Кубанского казачьего хора. Современные и исторические песни в репертуаре старейшего профессионального народного коллектива выражают истинный дух преданных защитников интересов Отечества.