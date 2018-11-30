Амбициозные задачи определены

На этой неделе под председательством главы кубанского парламента Юрия Бурлачко прошла очередная 15-я сессия Законодательного Собрания края. В пленарном заседании приняли участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, член Совета Федерации Владимир Бекетов, прокурор края Сергей Табельский. На повестку сессии было вынесено почти шестьдесят вопросов.

Перед началом пленарного заседания депутаты ЗСК, спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко, глава региона Вениамин Кондратьев поздравили председателя городской Думы Краснодара Веру Галушко с объявлением ей благодарности Председателя Совета Федерации В. И. Матвиенко с формулировкой: «За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие местного самоуправления Краснодарского края и активную общественную деятельность». Поручение спикера верхней палаты Федерального Собрания РФ выполнил Владимир Бекетов.

Экономическая конституция региона

По уже сложившейся традиции в первую очередь депутаты рассмотрели вопросы, касающиеся жизни всех кубанцев, развития региона в целом. В первом чтении были одобрены проекты законов «О Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года», «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Также принято постановление «Об индикативном плане социально-экономического развития Краснодарского края на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов» и внесены поправки в краевой закон о бюджете на этот год.

Основные положения Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года и базовые показатели индикативного плана представил депутатам министр экономики региона Александр Руппель. В результате реализации стратегии рост экономики края должен достигать четыре процента ежегодно, и это позволит увеличить ВРП к 2030 году в два раза. Не менее чем в два раза вырастет объем промышленного производства. Консолидированный бюджет края должен превысить 600 миллиардов рублей. Это амбициозные задачи, которые предстоит краю решать в ближайшей перспективе.

Проект стратегии, определяющей дальнейшее развитие региона до 2030 года, губернатор Вениамин Кондратьев назвал «экономической конституцией» нашего региона. Этот документ так же, как и проекты индикативного плана и краевого бюджета, депутаты детально рассмотрели на парламентских слушаниях накануне сессии.

Согласно разработанному индикативному плану, в 2019 году темп прироста промышленного производства в крае составит 104,2 процента в объеме почти 1,3 триллиона рублей, что значительно превышает среднероссийские показатели. В сельском хозяйстве прирост валовой продукции по прогнозам должен составить в следующем году по отношению к 2018 году 2,4 процента. Оборот розничной торговли планируется увеличить в следующем году на 2,1 процента. В экономику региона за три ближайших года нужно привлечь 1,9 триллиона рублей инвестиций. Ежегодно в прогнозируемый период в регионе должно строиться 4—5 миллионов квадратных метров жилья. Александр Руппель подчеркнул, что на особом контроле в крае находится развитие социальной сферы. Так, к 2021 году по прогнозу количество мест в детских садах должно достигнуть 273 тысяч с ростом к 2017 году практически на девять процентов. Индикативным планом предусмотрено значительное увеличение количества медицинских работников, офисов врачей общей практики и многое другое.

В рамках обсуждения проекта индикативного плана социально-экономического развития был поднят вопрос о разработке дополнительных мер поддержки такой важной отрасли, как животноводство.

Комментируя проект индикативного плана, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что документ задает планку работы всего региона на ближайшую перспективу, но значимые его показатели будут меняться, исходя из реалий, в том числе и в аграрной сфере, тем более что такая отрасль, как животноводство, требует прорывного развития.

Об основных параметрах бюджета региона на предстоящие три года депутатам доложил министр экономики Кубани Сергей Максименко.

— Проектом закона предусмотрены доходы краевого бюджета на 2019 год в сумме 234 миллиардов рублей; на 2020 год — 236,4 миллиарда; на 2021 год — 242 миллиарда,— сообщил он.

При расчетах расходной части бюджета в полном объеме учтено финансирование всех социальных выплат, предусмотренных законодательством. В следующем году они будут проиндексированы на четыре процента. А заработная плата бюджетников вырастет на пять процентов. Например, на реализацию краевой программы «Развитие образования» в будущем году предусмотрено 51,4 миллиарда рублей, в том числе 6,4 миллиарда на строительство школ и детских садов.

В ходе обсуждения проекта бюджета свое несогласие по ряду позиций высказал руководитель фракции КПРФ в ЗСК Павел Соколенко, отметив сокращение объемов финансирования по некоторым госпрограммам.

Как сказал глава региона Вениамин Кондратьев, проекты стратегии и краевого бюджета — важные экономические документы для региона. Принимая изменения в бюджет, необходимо следовать показателям стратегии, но это не значит, что они не будут изменяться в сторону увеличения.

— Нам нужно перестать двигаться из стороны в сторону — мы должны идти вперед, для этого и нужна стратегия. Когда будет стратегия, тогда мы будем вырабатывать тактику. И она должна заключаться в том, чтобы были весомые результаты. Стратегия — это экономическая конституция нашего края. И по ней мы будем жить! — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Говоря о бюджете края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, глава региона отметил, что он сохраняет свою социальную направленность.

— На развитие здравоохранения мы направим в будущем году 48 миллиардов рублей. Добавляем деньги на ремонт школ. Более 500 миллионов рублей предусмотрено на приобретение новейшего школьного оборудования. Мы зарезервировали более 12 га для строительства современной школы-интерната для талантливых детей. Уже ведется проектирование. Учреждение поможет пробиться в науку тем способным ребятам, чьи родители в силу финансового положения не могут им этого обеспечить. И хочу заметить, что здесь мы не тратим деньги — мы их инвестируем в наше будущее,— сказал глава региона.

Комментируя проект бюджета края на следующий год, председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что практически все средства расходной части бюджета в объеме 223,6 миллиарда рублей, а это 96 процентов, будут направлены в следующем году на реализацию 26 государственных программ Краснодарского края, предполагающих развитие образования, здравоохранения, спорта, сети автомобильных дорог, ЖКХ.

— Хочу заверить, что мы и далее будем отслеживать ход выполнения государственных программ,— подчеркнул спикер кубанского парламента. — Сегодняшнее голосование по главному финансовому документу региона особенное. Впервые мы не увидели ни одной позиции против. Это показатель качественной подготовки законопроекта.

Как было отмечено губернатором, это результат совместной работы.

Перспективы для здравоохранения

На сессии в первом чтении был принят бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Краснодарского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

По словам директора фонда Надежды Губриевой, проект бюджета на 2019 год запланирован в сумме 67,7 миллиарда рублей (рост составит 6,2 миллиарда рублей), на 2020 год — 73,3 миллиарда рублей, на 2021 год — 78,7 миллиарда рублей. Средства фонда в первую очередь пойдут на совершенствование оказания помощи онкобольным, высокотехнологичной медицинской помощи, увеличение оплаты труда медработникам, на реализацию программ повышения их квалификации, на приобретение и ремонт медоборудования.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко прокомментировал рассмотрение проекта бюджета ТФОМСа и в целом перспективы развития кубанского здравоохранения:

— Бюджет фонда сформирован в полном объеме, его наполнение соответствует целям и задачам развития кубанского здравоохранения, на это направлен и краевой бюджет в части реализации социальных программ. В бюджете закладывается почти пять миллиардов рублей на обеспечение отдельных категорий граждан бесплатными и льготными медикаментами. Ряд медицинских учреждений передается из муниципальной собственности в краевую. На их капремонт в бюджете заложено более 511 миллионов рублей. Это позволит отремонтировать 29 объектов отрасли здравоохранения. Также мы будем продолжать строительство офисов врача общей практики. Они востребованы на селе, где у нас проживает почти половина населения. В 2019 году планируется возвести 18 зданий, а за три года — 41 офис, потому что нам необходимо развивать медицину шаговой доступности. За счет федеральных и краевых средств начнется строительство лечебно-диагностического корпуса детской краевой больницы в Краснодаре.

В интересах людей с ограниченными возможностями

Депутаты ЗСК рассмотрели и приняли изменения в ряд законов, касающихся совершенствования реализации прав инвалидов на труд, их транспортного обслуживания и сопровождения к месту работы и обратно.

В частности, законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Краснодарского края» для инвалидов, которые устраиваются на квотируемые рабочие места, устраняется требование об обязательной регистрации по месту жительства в Краснодарском крае. Также нормами закона центрам занятости населения предоставляется право вносить предложения об организациях, в отношении которых вводятся квоты для трудоустройства лиц, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе инвалидов.

На сессии были приняты изменения в краевой закон «Об организации транспортного обслуживания населения легковыми такси в Краснодарском крае».

Изменениями в систему регионального контроля за перевозками вводится еще одна норма: обеспечение доступности объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры для инвалидов. Граждане, имеющие проблемы с передвижением, во многих случаях не могут попасть в здания, не оборудованные пандусами, не имеют возможности пользоваться общественным транспортом. Теперь устанавливается государственный контроль за соблюдением их прав в части транспортных перевозок легковыми такси. Порядок организации и осуществления контроля в этой сфере будет определяться высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского края.

Кроме этого, депутаты рассмотрели изменения в краевой закон «Об органах труда и занятости населения Краснодарского края». Одна из поправок направлена на совершенствование транспортной логистики для работающих инвалидов.

По словам заместителя министра труда и социального развития Сергея Гаркуши, новой нормой предлагается наделить центры занятости дополнительными полномочиями по сопровождению при трудоустройстве инвалидов, имеющих существенные ограничения к труду по состоянию здоровья. Под сопровождением понимается закрепление инвалидов за сотрудниками центра занятости, подбор работы, согласование кандидатуры с работодателем и организация собеседования, составление маршрута передвижения до места работы и обратно, проведение мониторинга закрепляемости на рабочем месте.

— У нас 140 тысяч инвалидов работоспособного возраста, а работает только каждый пятый. Желающих трудиться наверняка намного больше, но не каждый может позволить себе добираться до работы по чисто физическим ограничениям. Теперь, благодаря вносимым в краевое законодательство изменениям, эти люди получат возможность трудиться, общаться с новыми людьми в коллективе. Какое именно количество инвалидов трудоспособного возраста захотят быть занятыми, мы не знаем. Но важно, чтобы у каждого из них была как минимум возможность выбора. Это будет непростым делом,— прокомментировал принятые законы спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

О технопарках, пассажирских перевозках и сохранении лесов

Два вопроса, рассмотренных на сессии, касались развития промышленного комплекса региона. Оба подготовлены комитетом ЗСК по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности, возглавляемым вице-спикером Сергеем Алтуховым.

Закон «О внесении изменений в Закон Краснодарского края „О государственной поддержке инновационной деятельности в Краснодарском крае” и в Закон Краснодарского края „О технопарках (агротехнопарках) Краснодарского края”» закладывает дополнительные позиции в планирование государственной инновационной политики. Документ вводит новое понятие «технопарк в сфере высоких технологий», он также имеет целый ряд положений, которые регулируют взаимоотношения между резидентами технопарка, управляющей компанией и органами власти края. В нем определяются задачи и направления деятельности агротехнопарков, механизм контроля их работы.

На поддержку технопарков и развитие промышленного кластера в целом направлен закон Краснодарского края «О промышленной политике в Краснодарском крае». Депутаты во втором чтении приняли изменения в него, уточнив порядок присвоения статуса промышленного технопарка, его финансовой поддержки.

На сессии в первом чтении принят закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортном и городским наземным электрическим транспортом в Краснодарском крае». По словам спикера ЗСК Юрия Бурлачко, такому региону, как Кубань, тщательное регулирование внутренней логистики жизненно необходимо. В нашем крае очень высокая плотность населения по сравнению с традиционно сельскими территориями. И, соответственно, очень плотная сеть дорог местного значения. Поэтому вопросы обеспечения перевозок, их контроля должны быть предметом пристального внимания на региональном уровне.

В ходе сессии парламентарии обсудили также реализацию регионального закона о виноградарстве и производстве продуктов переработки солнечной ягоды. Это направление является сегодня одним из самых перспективных в краевом АПК, поэтому объемы финансовой господдержки отрасли растут постоянно. В принятом на 15-й сессии постановлении содержатся конкретные задачи по повышению эффективности реализации «винодельческого» закона.

Также депутаты ЗСК приняли решение обратиться к главе Минприроды РФ с просьбой принять неотложные меры по ликвидации в лесах очагов инвазивных вредителей.

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА

Фото Петра ЯНЕЛЯ