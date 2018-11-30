В Краснодаре под председательством вице-губернатора Краснодарского края Василия Швеца состоялось заседание консультативного совета по инвестициям при главе администрации региона.

— В этом году Краснодарский край посетило более тридцати иностранных делегаций из Турции и Испании, Японии и Китая, Германии и Италии, Бельгии и других стран,— сказал Василий Швец. — Мы наблюдаем положительную динамику в привлечении иностранных инвестиций. По итогам прошлого года их общий объем составил свыше 1,8 миллиарда долларов США, что в 1,3 раза выше, чем в 2016 году,— отметил заместитель главы региона.

По данному показателю регион стабильно находится на первом месте среди субъектов Южного федерального округа. А всего за 25 лет присутствия иностранных инвесторов на Кубани в экономику вложено более 18 миллиардов долларов, что сопоставимо с годовым бюджетом некоторых стран мира.

Василий Швец также отметил, что в процессе формирования положительного инвестиционного климата края большую роль играет и Ассоциация европейского бизнеса. В этом году исполняется 15 лет со дня образования первого в России подразделения Ассоциации европейского бизнеса — Южного регионального комитета, членами которого является более сорока иностранных компаний, работающих на юге России.

— Краснодарский край соответствует западным стандартам ведения бизнеса. Мы не просто остаемся привлекательными для международных компаний — их число увеличивается с каждым годом. Это в том числе результат совместной работы краевых властей и ассоциации,— заметил вице-губернатор.

По словам генерального директора АЕБ Франка Шауффа, организация уделяет большое внимание Краснодарскому краю как одному из наиболее инвестиционно привлекательных и динамично развивающихся регионов.

— Мы искренне надеемся, что европейский бизнес и впредь будет чувствовать себя комфортно благодаря реализации региональных инициатив,— сказал генеральный директор АЕБ.