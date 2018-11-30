Использовать землю и имущество по назначению

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин провел совещание по вопросу изъятия неиспользуемых земельных участков из частной собственности. В заседании приняли участие представители краевых и федеральных профильных структур, руководители муниципальных образований.

— Для нашего региона, где на землю высокий спрос и у населения, и у различных хозяйствующих субъектов, необходимо использовать все возможные механизмы для ее рационального использования,— сказал вице-губернатор, отметив, что в текущем году внесены изменения в Земельный кодекс Российской Федерации, которые урегулировали процедуру изъятия земли у собственника в случаях, когда участок предназначен для ведения сельского хозяйства или строительства, но не используется по целевому назначению в течение трех лет.

Отчуждение земельного участка из частной собственности осуществляется через продажу с публичных торгов. Уполномоченными органами для обращения в суд с требованиями об изъятии земельного участка, находящегося в границах населенных пунктов, вправе выступить органы местного самоуправления городского поселения, городского округа и муниципального района.

— Для реализации обозначенных целей необходимо организовать конструктивное взаимодействие между государственно-властными структурами федерального, краевого и местного уровней, к полномочиям которых отнесены те или иные действия, направленные на контроль за использованием земель,— подытожил Сергей Болдин.

Также на совещании обсуждался вопрос эффективности использования органами местного самоуправления принадлежащего им имущества. Проанализировать этот вопрос поручал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Департаментом имущественных отношений края была запрошена информация у органов местного самоуправления в разрезе каждого объекта недвижимого имущества. В том числе информация о его закреплении за муниципальными учреждениями и унитарными предприятиями, обременении договорными отношениями. Апшеронский, Мостовский, Приморско-Ахтарский, Новокубанский, Крыловский, Лабинский, Успенский, Калининский районы и город Анапа с поставленной задачей справились в полном объеме.

Местные власти районов рассматривают возможность приватизации части неиспользуемых объектов, передачи в аренду, передачи во владение или пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, для информирования населения о неиспользуемых объектах недвижимости и определения спроса на них муниципалитетам рекомендовано создать на своих сайтах разделы, где будет размещена информацию о таких объектах.