Право на комфортные условия проживания

О состоянии долевого рынка региона, сносе самовольных объектов, жилищном строительстве и о решении строительства проблемных объектов рассказал на пресс-конференции для журналистов печатных и электронных СМИ первый заместитель главы администрации Краснодарского края Андрей Алексеенко.

По его словам, сегодня на рынке долевого строительства по 876 объектам осуществляет свою деятельность 347 застройщиков.

— В рамках правоотношений, которые регламентируются Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 285 застройщиков возводят 593 многоквартирных дома и жилых комплекса. Для участия в долевом строительстве дольщики заключили 69 тысяч договоров. В результате проводимой работы в этом году в эксплуатацию введено 69 многоквартирных жилых домов. Это 18728 квартир общей площадью 1274438 квадратных метров,— отметил Алексеенко.

Что касается проблемных объектов, то регулярно ведется системная работа по поиску инвесторов. Шестнадцать уже подписали все необходимые документы и приступили к достраиванию нескольких из них. Объект ООО «Таурас-96» (литеры 14, 18, 19). Разрешение на строительство получено в декабре 2009 года. Был установлен первоначальный срок исполнения обязательств — 30 сентября 2012 года, но застройщик объект недостроил, и, по сути дела, этим занимался инвестор. В результате буквально на днях по литерам 14, 18 и 19 уже получены положительные акты итоговой проверки государственного строительного надзора. Можно только порадоваться за людей, которые на законных основаниях теперь могут жить в своих долгожданных квартирах, которых в этих проблемных объектах 231.

Снести нельзя оставить

По информации Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, в 2018 году возбуждено 554 исполнительных производства о сносе самовольно возведенных объектов. Фактически снесено 229.

— Где больше всего строится жилья и есть на него спрос, там и появляется проблема с самостроями,— поделился Андрей Алексеенко. — Возникает она в случае жажды наживы, которая переходит все допустимые рамки. Например, в Сочи в свое время самовольное строительство приобрело системный характер, а когда с этим началась активная борьба, то ситуация изменилась коренным образом в лучшую сторону. Новые самострои не появляются, а те, которые возвели незаконно, подлежат сносу.

В частности, в этом году в городе-курорте Сочи снесены четырехэтажный и пятиэтажный дома по улицам Нижнеимеретинской и улице 65 Лет Победы в поселке Мирный, а также на землях совхоза «Южные культуры», участок №67. В другом приморском городе — Геленджике Управлением Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю в этом году снесен самовольно возведенный объект по адресу: ЗАО АФ «Дивноморская».

Сегодня стали активно использовать такой инструмент, как судебная неустойка за неисполнение решения суда. Законом четко определены полномочия муниципалитетов по сносу и взысканию неустойки. Муниципалитет как истец обращается в суд, чтобы ее взыскали с застройщика, и суды принимают такие решения. Это правильная мера, которая создает проблемы для горе-застройщиков, которые не хотят быть законопослушными.

Надо сказать, что в соответствии с внесенными изменениями в действующее законодательство определены новые механизмы борьбы с самовольным строительством, включая принятие мер к сносу самостроев на земельных участках, которые находятся в частной собственности.

Служба судебных приставов определила перечень из 39 объектов, расположенных в Геленджике и Сочи, угрожающих жизни и здоровью людей, по которым должники являются собственниками земельных участков. Информация направлена в администрации муниципалитетов для дальнейшей подачи исковых заявлений об изменении способа исполнения решений суда,— сказал Андрей Алексеенко.

Лидирующие позиции

За десять месяцев этого года Краснодарский край сохранил лидирующие позиции среди российских регионов по объемам ввода жилых домов, занимая второе место после Московской области с показателем более трех миллионов квадратных метров жилья. Что касается рейтинга в Южном федеральном округе, то здесь Кубань занимает первое место. Из общего объема жилья введены в эксплуатацию дома массовой застройки общей площадью около 1,9 миллиона квадратных метров жилья, а индивидуального жилья — 1,2 миллиона квадратных метров. В общероссийском рейтинге Краснодарский край занимает шестое место по объемам выполненных строительных работ.

В структуре объема строительно-монтажных работ большая часть приходится на строительство инженерных сооружений, в том числе на строительство автомобильных и железных дорог, а также мостов. Несколько меньше — на возведение жилых и нежилых зданий.

На долю десяти муниципальных образований пришлось почти 95,5 процента в общем объеме подрядных работ, выполненных крупными и средними организациями. Это Темрюкский район, Краснодар, Новороссийск, Армавир, Сочи, Гулькевичский, Красноармейский, Кореновский и Туапсинский районы, а также город-курорт Анапа.

Понятное дело, что в настоящее время в Краснодаре и в других муниципальных образованиях нашего региона существуют сдерживающие факторы развития жилищного строительства. Основные из них — это рост себестоимости строительства многоквартирных домов, большое количество предложений на продажу жилья на первичном рынке, что сдерживает рост цен. Кроме этого — недостаточный рост доходов населения.

— В то же время можно сказать, что большинство добросовестных застройщиков продолжает активно работать в новых реалиях действующего законодательства, строит и вводит в эксплуатацию комфортабельные жилые комплексы, в которых есть вся необходимая инженерная и социальная инфраструктура,— подчеркнул Андрей Алексеенко.

Значимые проекты

Крупный инвестиционный проект планируется реализовать в северо-восточной части Краснодара. Площадь территории — 1 500 гектаров. Для обеспечения такого большого земельного участка необходимой транспортной инфраструктурой администрация города разработала концепцию транспортной схемы, которая охватывает почти 2 тысячи гектаров с учетом прилегающей территории.

Ожидается, что в северо-восточной части краевого центра будет проходить автомобильная дорога, которая дополнительно соединит Краснодар с трассой М4 «Дон».

— Первым этапом строительства планируется создание дублера улиц Уральской и Тихорецкой начиная от улицы имени Щорса до транспортной развязки у поселка Лорис, что позволит создать дополнительную связь с поселком Знаменский,— уточнил Андрей Алексеенко. — Второй этап — это расширение сети дорог в районе поселков Плодородный и Краснодарский с выходом на улицу Милютинскую через улицы 1 Мая и Российскую на транспортный коридор северной части города — улицы имени Петра Метальникова и Покрышкина. Таким образом, будет создана непрерывная магистраль «восток — запад».

В северо-восточной части Краснодара предполагается строительство и градообразующего объекта, которым станет медицинский кластер на участке площадью почти 58 гектаров. На этой территории разместится краевой онкологический центр на 985 стационарных коек, 120 коек дневного стационара и поликлиники, рассчитанной на 1300 посещений в смену. Кроме этого здесь планируется строительство больницы скорой медицинской помощи на 560 коек и станции скорой медицинской помощи, которая будет состоять из 150 выездных бригад.

Появится краевой противотурберкулезный диспансер на 560 коек, поликлиника, рассчитанная на 250 посещений в смену для взрослого населения и столько же — для детей, а также краевой наркологический диспансер на 389 коек с поликлиникой (250 посещений в смену). По окончании строительства всех этих медицинских учреждений будет рассмотрен вопрос о переносе 1-й городской больницы и создании на ее территории музейного комплекса,— рассказал о планах создания медицинского кластера первый вице-губернатор.

Что касается крупных инвестиционных проектов на черноморском побережье Краснодарского края, то в городе-курорте Геленджике ООО «Морской порт Геленджик» совместно с ФГУП «Росморпорт» планирует построить комплекс береговой и морской инфраструктуры для обеспечения круглогодичного комфортного семейного отдыха.

Проект предусматривает строительство яхтенной гавани, которая будет вмещать 250 морских судов длиной до ста метров каждое, возведение четырехзвездочного гостиничного комплекса на 160 номеров с конференц-залами, барами и ресторанами и собственным пляжем на 400 человек, комплекс апартаментов из 27 корпусов с подземным паркингом на 678 транспортных средств, акватермальный комплекс площадью 600 квадратных метров с тренажерным залом, фитобаром, банным комплексом, кабинетами для SPA-процедур и косметологии, а также строительство благоустроенной набережной как продолжение существующего променада вдоль всей Геленджикской бухты.

По результатам международного профессионального конкурса на разработку комплексной архитектурно-градостроительной концепции в Новороссийске планируется создание уникального туристко-рекреационного кластера, ориентированного на проведение международных бизнес-мероприятий, профессиональных выставок и образовательных программ. Первую очередь проекта планируется реализовать до 2021 года. Это территория площадью пять гектаров в границах четвертой очереди реконструкции набережной имени Адмирала Серебрякова.

По предварительным оценкам, объем частных инвестиций для реализации данного этапа строительных работ составит порядка семи миллиардов рублей. Будет размещена инфраструктура, направленная на развитие делового, событийного, образовательного, оздоровительного и парусно-яхтенного туризма мирового уровня.

Предполагается размещение на набережной и в границах прибрежной территории композиции, состоящей из девяти знаковых композиций, которые планируется вписать в сложившуюся городскую застройку. Эти объекты могут стать современным архитектурным символом Новороссийска. Проект объединяет деловые, экологические, культурные и рекреационные функции, создавая уникальную последовательную застройку и творчески программируя территорию. Кластер позволит создать новые рабочие места и значительно увеличить объем городского гостиничного фонда. Проект планируется реализовать на принципах государственно-частного партнерства.

— Реализация проектов в Геленджике и Новороссийске предполагается с учетом принятого распоряжения «Об ограничении этажности объектов при застройке прибрежных зон в муниципальных образованиях Краснодарского края, а также отнесении объектов жилищного строительства в таких зонах к условно разрешенным видам объектов капитального строительства»,— акцентировал Андрей Алексеенко.

Кроме этого на пресс-конференции шла речь и о сохранении исторической части Краснодара — центральной части города, придании ей более благоустроенного вида, а также о привлекательности края как комфортного для проживания региона. Почему немало желающих приехать на Кубань? Не только из-за благоприятного климата. Край развивается, и жить здесь становится комфортно.

— Комфортная жизнь — это когда удобно всем живущим в любом населенном пункте. Когда живешь в благоустроенном доме, когда дети выходят из дома и идут в школу, не переходя автодорогу, на работу можно добраться за короткое время и преимущественно на общественном транспорте, когда после окончания работы родители могут отдохнуть в парке, находящемся рядом с домом.

Это всё необходимо создавать: тогда любой город будет комфортным для проживания,— резюмировал первый заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Михаил МУСАЕВ

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края