Союзы для роста

О поддержке сельскохозяйственных кооперативов и динамике их развития рассказал в интервью нашей газете начальник отдела развития сельскохозяйственной кооперации и агропродовольственного рынка Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Михаил Трубилин.

— Что такое сельскохозяйственные кооперативы и на каких условиях они создаются?

— Потребительская кооперация объединяет производителей сельхозтоваров и личные подсобные хозяйства для осуществления совместной хозяйственной деятельности. Она включает такие направления, как переработка, сбыт, снабжение, животноводство и другие. Главное отличие потребительской кооперации от производственной в том, что она является некоммерческой организацией.

— Сколько сельхозкооперативов зарегистрировано на данный момент в нашем крае?

— Порядка ста пятидесяти. Но за первое полугодие появилось еще 27 кооперативов различных направлений. У нас пошел рост. Если в 2016 году мы наблюдали снижение, государственная поддержка на тот момент как таковая отсутствовала, то с 2017 года есть положительная динамика. Количество пайщиков растет.

— Кто координирует их работу?

— Со стороны Министерства сельского хозяйства мы оказываем всестороннюю поддержку, в том числе и грантовую. У нас созданы центры компетенции, которые открылись в каждом муниципальном образовании, где работают обученные квалифицированные специалисты и консультируют по всем необходимым вопросам. Если есть вопросы в плане организационно-правовых моментов и алгоритма создания кооперации, люди могут обращаться.

— Помогает ли кооперация фермеров конкурировать на рынке, например, с крупными предприятиями?

— Конечно, это ведь всё из жизни: если ты объединяешься, то становишься сильнее. У потребительской кооперации множество плюсов. Она является инструментом для решения многих проблем. Первое и самое основное — это доступ фермеров к материально-технической базе, кооперативной инфраструктуре. Это доступ к рынкам сбыта. Это организация собственного сбытового направления и, вообще, в целом это увеличение доходности сельхозпроизводителя.

— В чем рентабельность для вступивших в кооперативы?

— У нас порядка 15 тысяч зарегистрированных фермерских хозяйств. И последние годы главная проблема фермеров — это сбыт продукции. Собственно, продать-то можно — вопрос только, за какую цену. А если фермеры объединены в кооператив, у них появляется возможность производить товары с добавленной стоимостью. У них появляется возможность создать ритмичность поставок, продавать большие объемы расфасованной, вымытой, обработанной продукции. Есть возможность войти в торговые сети. Кроме того, у представителей кооперативов есть места на ярмарках выходного дня. Реализуется проект фермерских двориков по поручению губернатора Краснодарского края.

— И как заходят наши кубанские фермеры на площадки супермаркетов, успешно?

— Всё сравнительно, учитывая, что опыт коопераций у нас пока начальный. Но есть и явные успехи. Например, молочная продукция сельхозкооператива «Ферма настоящих продуктов» из Славянского района представлена в премиум-сегменте супермаркетов Краснодарского края. Еще пример из Ейского района — кооператив «Ейский агросоюз». Там собирают овощную продукцию у членов кооператива, есть свое овощехранилище — так их продукция идет на объекты социального блока района и в санаторно-курортный комплекс.

— Кто чаще всего вступает в кооперативы, фермеры каких профилей?

— На сегодняшний день у нас три основных направления кооперации: овощное, молочное и мясное. Объединяются все: личные подсобные хозяйства, крестьянско-фермерские хозяйства, юридические организации. Если они находят для себя какую-либо выгоду, если у них есть какие-то уже планы и если они могут договориться.

— С какими законодательными проблемами чаще всего сталкиваются фермеры кооперативов?

— Деятельность кооперации у нас регулирует ФЗ №193 «О сельскохозяйственной кооперации». По большому счету там всё прописано, полный алгоритм действий. И мы должны придерживаться федерального закона. Но есть некоторые вопросы к федеральной нормативно-правовой базе по грантовой поддержке. Например, если говорить о грантовой поддержке, направленной на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов, там условия софинансирования предполагают 60 процентов на 40 процентов. Это значит, что 60 процентов средств по бизнес-плану дает государство, а 40 процентов должен обеспечить фермер. Это очень большой процент для фермеров, ведь проекты у них немалые.

— Расскажите подробнее о программах государственной поддержки — федеральной и краевой.

— С 2017 года у нас заработали две меры господдержки в виде грантов. Грант — это невозвратные деньги, которые предоставляются кооперативам. То есть кооперативы возвращают не деньгами, а рабочими местами, налогами и своими результатами. Грантовую господдержку на развитие материально-технической базы с условиями софинансирования 60 процентов на 40 процентов могут получить кооперативы, которые работают от года. Они более опытные, у них уже есть какая-то финансовая отчетность. Получить они могут до 70 миллионов рублей. Есть второй вид господдержки — для начинающих кооперативов, которые работают меньше года. Это программа заработала при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, и она более приятная по процентам софинансирования: кооператив должен обеспечить только 10 процентов. В этом году из краевого бюджета на нее выделено более 150 миллионов рублей.

— Каковы конкурсные этапы?

— Объявляется конкурс на прием документов. Самый важный документ в этом списке — бизнес-план, который составляет кооператив. Еще нужен план расходов, это перечень приобретаемой техники, объектов строительства, которые собираются возводить за государственные деньги. Далее прилагается список документов по кооперативу: устав, список пайщиков. Основное требование к пайщикам — это их количество. Их должно быть не меньше десяти. И они должны быть сельхозпроизводителями. Полный пакет собранных документов отдается в Министерство сельского хозяйства. Если заявка оказывается хорошей, просчитанной, если есть социальная значимость, нет никаких задолженностей по налогам, то кооператив допускается к конкурсу. А дальше как в университете. Фермеры приходят и защищают свой бизнес-план как дипломную работу. Конкурсная комиссия выставляет баллы. За переработку мяса — одни, за переработку молока — другие, за переработку овощей — третьи, за создание рабочих мест тоже начисляются баллы. Всё еще зависит от того, какой именно проект. Если что-то строишь, баллов больше, если просто покупаешь технику, то чуть меньше. Баллы суммируются, и принимается решение в пользу того или иного проекта. Если баллы одинаковые у обоих участников конкурса, то приоритет отдается тому, кто первый подал заявку.

— Кто контролирует освоение средств?

— В первую очередь Министерство сельского хозяйства. Фермеры предоставляют отчетные документы, в течение двух лет они должны эти деньги потратить и отчитаться. Далее минимум в течение пяти лет они должны работать. А мы обязаны их контролировать.

— А если за эту условную пятилетку что-то не получилось, не смогли соблюсти грантовые условия?

— Деньги являются невозвратными в том случае, если грантополучатель полностью выполнил все условия. Если условия не выполнены, естественно, он их должен вернуть: это же государственные средства. Задача ведь состоит не в том, чтобы кому-то раздать деньги, а чтобы были выполнены поставленные цели, чтобы кооперация развивалась. Конечно, всё бывает, и есть какие-то производственные моменты, сложные природные условия. Это жизнь — ситуация меняется. Тогда деньги возвращаются в бюджет, а потом на следующий год они перераспределяются.

— Есть ли статистика результативности в плане освоения бюджетных средств?

— Основные показатели у нас — это создание рабочих мест и прирост объема реализованной продукции. За прошлый год создано порядка 75 новых рабочих мест. Это хороший показатель по Краснодарскому краю. Прирост объема реализованной продукции тоже обеспечен в полном объеме всеми кооперативами — у кого-то больше, у кого-то меньше. Но все целевые показатели за редким исключением достигнуты.

— Как сельхозкооперативы налаживают отношениями с рынком сбыта?

— У них могут быть и свои мощности для того, чтобы, например, создавать свои магазины. И такие кооперативы с собственным рынком сбыта на Кубани уже есть. Я думаю, в ближайшие 3—5 лет ситуация станет намного лучше.

— Как обстоят дела с кредитованием кооперативов?

— Проблема в том, что не все условия, которые выдвигают финансовые организации, подходят фермерам. Да, есть кредитные предложения как для опытных, так и для начинающих кооперативов, но в любом случае кредитор всегда смотрит прежде всего на финансовую стабильность. Единственное, что выручает,— это продукты, предусматривающие льготные ставки. На сегодняшний день поддержки кредитным кооперативам нет. Вопросы, конечно, поднимаются, но пока они в стадии обсуждения.

В то же время есть Фонд микрофинансирования, есть корпорация МСП, которые предлагают продукты именно для сельского хозяйства, и конкретно для кооперативов у них есть хорошие программы.

— Кто чаще всего объединяется в кооперативы: молодые фермеры или мастодонты?

— Основополагающий мотив любой кооперации — это доверие. Но есть и сугубо человеческие моменты, когда человек предпочитает принимать решения сам и отвечать за себя и свои действия тоже самостоятельно. И это можно понять. В кооперативе же приходится решать всё совместно и сообща. Там работают партнерские отношения. В кооперативы приходят люди всех возрастов, правда, молодежь, безусловно, более коммуникабельна. Могу привести реальный пример. В прошлом году в Кореновском районе был создан кооператив «Кубанское поле» молодыми людьми. Этот кооператив, кстати, принял участие в грантовой поддержке молодых объединений. Очень инициативные ребята объединили вокруг себя овощеводов района, в настоящее время строят овощехранилище, успешно используют государственные деньги. Говоря современным языком, они в теме. Поэтому, если говорить о создании кооперативов, важно понимать: если есть планы расти и увеличивать объемы, тогда лучше объединяться.

Подготовила Марина ГЛЕБОВА

Фото из открытых источников