Экономические зоны: системный прорыв

Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Игорь Галась провел выездное совещание в Тимашевске, на котором состоялась презентация инвестиционных проектов муниципалитетов, входящих в центральную экономическую зону региона. Участие в нем приняли министр экономики края Александр Руппель, руководитель Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Юрий Волков и главы муниципалитетов.

На Кубани образовано несколько экономических зон. В центральную входят Абинский, Брюховецкий, Выселковский, Красноармейский, Крымский, Кореновский, Калининский, Приморско-Ахтарский, Славянский, Тимашевский и Усть-Лабинский районы.

Стратегический курс

— Мы проводим совещание в рамках предварительной защиты тех инвестиционных проектов и идей, которые есть у муниципальных образований в рамках Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года,— обратился к его участникам Игорь Галась. — Это очень важный документ, родившийся в крае, который разработан и прошел согласование со всеми федеральными органами власти.

Под этот документ должна быть «заточены» в том числе и наша бюджетная и промышленная политика, а также все действия органов исполнительной власти. Нужно четко понимать, что ресурсы ограничены, поэтому в вопросе выбора приоритетов и первоочередных направлений финансирования мы должны и будем руководствоваться теми приоритетами, которые определены Стратегий социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года. Только четко придерживаясь этого направления, можно и нужно эффективно использовать те имеющиеся ресурсы, которые имеются в нашем регионе.

Разрабатывать стратегию мы начали практически раньше на год до того времени, когда майским указом президента России были определены национальные цели, задачи и проекты. Она соответствует всем направлениям работы, которые определены указом президента. Приоритеты и национальные задачи на федеральном уровне нашли отражение в нашей стратегии. Это прежде всего опережающие темпы роста экономики. Мы ставим перед собой амбициозную задачу: превысить среднероссийский показатель.

В крае регулярно проводим мероприятия, направленные на увеличение производительности труда на предприятиях и в организациях и этим будем заниматься еще активнее. Что касается социального блока, также будем продолжать работу в этом направлении.

До середины декабря 2018 года мы должны представить в правительство России наши региональные проекты, направленные на реализацию федеральных. Двенадцать национальных проектов определены федеральными, и практически во всех Краснодарский край будет принимать участие.

Нужен прорыв

— Изучены инвестиционные проекты, которые представлены в рамках центральной экономической зоны нашего региона, и среди них немало интересных,— сказал Игорь Галась. — Сегодня стоит задача найти те точки роста, благодаря которым должен произойти экономический прорыв. Необходимо ставить перед собой амбициозные задачи, а не просто реализовывать инвестиционные проекты, которые обеспечивают прирост регионального валового продукта. Нам необходимы прорывные идеи и предложения, которые обеспечат этот прирост на четыре — пять процентов. Именно эта амбициозная задача заложена в стратегии, и здесь мы не только административными призывами готовы участвовать в реализации проектов, а в том числе и финансово, опираясь на мнение глав муниципальных образований, причем исследуя целесообразность мер, которые мы осуществляем в рамках развития экономики, поддержки ее реального сектора.

Кроме этого, увеличиваем поддержку в сфере промышленности. В регионе успешно реализуется программа «Развитие промышленности в Краснодарском крае», на субсидии предприятиям предусмотрена финансовая поддержка. Но необходимо понимать, что мы не даем просто так деньги на развитие промышленности, ведь за субсидиями стоят создание новых производств, рабочих мест и т. д. Мы должны думать глобально и активно искать проекты, которые реально необходимы для края, его экономики, общества. И здесь нужно вкладываться, помогать, разделять риски. И это помимо прямого субсидирования.

В крае есть Фонд развития промышленности с 500 миллионами рублей. Главой региона поставлена задача: в 2019 году увеличить эту сумму как минимум еще на столько же. И мы ее выполним. Увеличиваем и объемы финансирования Фонда микрофинансирования, который является интересным и востребованным инструментом поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Дальше — больше. Помимо этого изучаем возможность, и я думаю, что она появится в 2019 году, в рамках краевого бюджета создать инвестиционный фонд и насытить его финансовыми ресурсами. Но мы должны понимать, какие инфраструктурные ограничения снимаем и какие проекты государственно-частного партнерства дадут эффект в виде опережающего роста экономики.

Отраслевые приоритеты

Игорь Галась подчеркнул, что главы муниципальных образований со своими административными командами и активным бизнес-сообществом предлагают интересные инвестиционные проекты, есть возможность получить для их реализации финансирование. Можно говорить и об административной поддержке в плане взаимодействия с федеральными институтами развития.

На совещании было озвучено, что границы центральной экономической зоны определены по границам муниципальных образований, которые в нее входят. Центральная экономическая зона насыщена транспортно-пересадочными узлами, и здесь есть рекреационный потенциал. В частности, Приморско-Ахтарский и Славянский районы имеют непосредственный выход к Азовскому морю. Абинский район предлагает активные виды туризма, в том числе и экстремальные. Всё это позволяет диверсифицировать экономику центральной зоны.

Крымск, Славянск-на-Кубани, Кореновск, Тимашевск и Усть-Лабинск являются региональными транспортными узлами и формируют так называемый внешний пояс Краснодарской агломерации, располагаясь в полутора-двухчасовой транспортной доступности от Краснодара. Эти узлы перераспределяют транспортные потоки и тем самым разгружают транзитные, состоящие из грузового и пассажирского транспорта, следующего через краевой центр. Кроме того, эти города, входящие в центральную экономическую зону региона, находятся примерно в получасовой транспортной доступности друг от друга и являются своеобразным центром притяжения для населения. Приморско-Ахтарский район богат лиманами, которые обладают уникальными природными ресурсами. То же самое можно сказать и о Славянском районе.

Центральная экономическая зона имеет несколько отраслевых приоритетов. Это не только транспортная доступность, но и развитие агропромышленного комплекса с многоступенчатой переработкой сельскохозяйственной продукции, комфортная среда проживания, а также развитие санаторно-курортной зоны Приазовья. ЦЭЗ имеет достаточно высокий ресурсный потенциал для развития территорий, где довольно высокая плотность населения.

По объемам производства сельхозпродукции является лидером, здесь развиваются отрасли промышленности, и по показателям центральная экономическая зона уступает лишь краснодарской агломерации. По объемам производства ЦЭЗ находится на четвертом месте в крае, уступая Сочинской и Черноморской зонам, а также Краснодару. Аналогичные позиции она занимает и по объемам инвестиций. Если рассматривать преимущества центральной экономической зоны, то по доходности бюджетов муниципальных образований, входящих в нее, зона находится на третьем месте.

Анализируя преимущества центральной экономической зоны, можно с уверенностью сказать, что она имеет достаточный потенциал для прорывного развития территорий. В соответствии с задачами, поставленными главой государства и губернатором Кубани, для развития зоны значимыми показателями являются инвестиционная активность, положительная динамика объемов производства продукции основных отраслей экономики и рост производительности труда.

К 2030 году в ЦЭЗ объем накопленных инвестиций должен составить не менее 1,6 триллиона рублей. Это будет способствовать в том числе росту объемов промышленного производства, товаров, увеличению количества предоставляемых населению услуг и новых рабочих мест. Но прорыв в развитии экономики невозможен без повышения производительности труда, и уже сегодня все муниципалитеты, входящие в ЦЭЗ, занимаются планированием, территориальным и экономическим развитием с учетом перспектив.

Уже определены первые шаги в этом направлении — три масштабных прорывных инвестиционных проекта. Строительство в Абинском районе индустриального парка в 2020—2022 годах, что даст 400 рабочих мест. Второй проект — закладка на трех с половиной тысячах гектаров яблоневого сада в Абинском районе. И третий проект — создание индустриального парка в Усть-Лабинском районе.

Комплексное взаимодействие

Общаясь с представителями печатных и электронных СМИ по окончании совещания, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Игорь Галась отметил:

— С главами муниципальных образований мы обсудили те инвестиционные проекты и проекты экономического развития, которые должны обеспечить прорывный рост экономики региона. Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года — это по сути дела экономическая конституция края, и в ее рамках поставлены достаточно амбициозные цели.

В частности, мы должны добиться прироста валового регионального продукта до пяти процентов ежегодно к середине следующего десятилетия. В настоящее время нужно добиться 2—3 процентов и постепенно каждый год увеличивать эту цифру. И для этого необходимы прорывные проекты в экономике.

В ходе совещания получена ясная картина об ограничениях, которые мешают реализации тех или иных проектов. Это инфраструктурные, законодательные, а также касающиеся нормативного регулирования. Думается, получился достаточно откровенный диалог и многие проблемы, которые были озвучены главами муниципальных образований, мы обобщим и будем совместно работать над их решением. В первую очередь — совершенствовать нормативно-правовое регулирование тех или иных вопросов, касающихся инвестиционной деятельности. Во-вторых, активно развивать институты поддержки реального сектора экономики.

Увеличим финансирование регионального Фонда развития промышленности, рассматриваем вопрос роста объемов финансирования Фонда микрофинансирования, который также востребован у субъектов малого и среднего предпринимательства. Это действительно действенный механизм поддержки. И другие ее формы должны появиться после цикла таких совместных совещаний и рабочих встреч с главами муниципалитетов, входящих в экономические зоны.

Над большинством инвестиционных проектов мы будем работать, снижая сроки прохождения различных этапов их реализации. Для этого в регионе созданы различные институты в рамках краевого Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

Центральная экономическая зона представила немало интересных проектов, начиная от АПК, переработки сельскохозяйственной продукции и заканчивая химической промышленностью. Есть проекты и в сфере санаторно-курортного комплекса, машиностроения, энергетики.

Кубань настолько многогранна, имеет диверсифицированную экономику, поэтому говорить о том, что один инвестиционный проект решит задачу по увеличению регионального валового продукта, будет неверно. Мы должны глобально говорить и об улучшении поддержки, создании предпосылок для дальнейшего развития в рамках тех приоритетов, которые определены по экономическим зонам нашего региона.

Когда мы говорим о реализации того или иного перспективного для региона инвестиционного проекта, то задача власти — ему помочь. Наша цель — создать все предпосылки для экономического роста. Будет он расти — увеличится и налогооблагаемая база, будут поступать налоги. Это даст возможность еще больше финансовых средств направлять на успешную реализацию социальных проектов, подчеркнул Игорь Галась.

Как отметил министр экономики Краснодарского края Александр Руппель, Кубань является пилотным регионом по увеличению производительности труда на предприятиях, в компаниях и организациях. Подчеркнул, что от глав муниципалитетов зависит очень многое по вовлечению предприятий в эту работу.

— Считаю, что совещание, на котором были презентованы инвестиционные проекты центральной экономической зоны, прошло успешно,— поделился руководитель Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юрий Волков. — Главы муниципальных образований представили интересные проекты, при реализации которых требуется поддержка, в том числе если существуют проблемы с инфраструктурой. И здесь краевая власть совместно с другими органами власти будет подключаться и максимально решать, чтобы на предстоящем инвестиционном форуме в Сочи от края были представлены тщательно подготовленные инвестиционные проекты, которые близки к возможной реализации. Многие из них можно считать прорывными для территорий, входящих в центральную экономическую зону. Необходима обратная связь с главами муниципальных образований, чтобы в дальнейшем помогать им в реализации высокотехнологичных проектов с высокой производительностью труда.

Прорывные проекты позволяют в том числе увеличить в несколько раз объемы инвестиций, и больше всего из муниципальных образований, входящих в центральную экономическую зону, повезло Крымскому району. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития ему к 2030 году в среднем всего в два раза необходимо увеличить годовой объем инвестиций. В других муниципальных образованиях — в три-четыре раза. Инвестиционные проекты должны быть по-настоящему амбициозными. Такими, которые в разы увеличат приток в тот или иной район. И задача краевой власти и глав муниципалитетов — определить проекты, которые направлены на это, а также будут способствовать созданию новых рабочих мест.

Увеличение объемов инвестиций требует поиска направлений, которые должны искать совместно власть и бизнес. Необходим комплексный подход, иначе будет сложно добиться требуемого результата,— отметил Юрий Волков.

Михаил МУСАЕВ