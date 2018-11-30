Растим патриотов!

Не спрашивай, что страна может сделать для тебя,— спроси, что ты можешь сделать для страны. Пожалуй, именно в этом и заключается идея настоящего патриотизма: любить свой город, улицу, родной дом, семью и делать всё для их процветания.

В нашем городе немало общественных организаций, которые принимают самое деятельное участие в патриотическом воспитании юных краснодарцев. Одна из них — Краснодарская краевая детская общественная организация «Детское военно-патриотическое объединение „Разведчик”» имени Виктора Кибенко.

Организация активно взаимодействует с комитетом по вопросам молодежной политики, спорта и туризма городской Думы Краснодара, поэтому представители комитета — частые гости у «разведчиков».

На днях с активом и воспитанниками детского объединения встретилась депутат городской Думы Краснодара, заместитель председателя комитета Галина Барабанщикова. Как и принято, в гости она приехала с подарками: ребятам, занимающимся в секции рукопашного боя, вместе с К. Кадыровым она вручила комплекты кимоно.

— Дорогие ребята,— обратилась депутат к воспитанникам клуба,— я не первый раз у вас в гостях и очень рада, что вы с юных лет понимаете, что такое чувство локтя, честь, достоинство, слава русского народа. Патриотизм — чувство, которое нужно воспитывать, и роль семьи в подготовке гражданина и патриота неоспорима. А наша задача — создавать условия и среду для формирования патриотизма.

Преподаватель военной подготовки и инструктор по рукопашному бою Александр Кибенко поблагодарил за подарки, отметив, что коллектив «Разведчика» всегда рад помощи, которую оказывает депутатский корпус города Краснодара.

Конечно, сделать еще нужно многое. И отремонтировать помещение, расположенное на первом этаже жилого дома, и приобрести необходимое оборудование для занятий в кружках (помимо секции рукопашного боя в клубе работает студия рисования «Штрих», класс классической гитары, школы выживания и спортивного ориентирования и другие). Но Александр Викторович уверен: все проблемы постепенно решатся. Главное, что вся работа, проводимая по военно-патриотическому воспитанию, дает свои положительные результаты. Ребята с удовольствием занимаются в клубе, и это, пожалуй, радует больше всего.

…Клуб появился в конце восьмидесятых благодаря Виктору Григорьевичу Кибенко, председателю Краснодарской краевой общественной организации Российского фонда инвалидов войны в Афганистане, трагически погибшему в 1996 году в Москве при взрыве на Котляковском кладбище.

— После службы в Афганистане отец понял: готовить мальчишек к службе в армии нужно с детства, а не в течение трех — пяти месяцев в тренировочных центрах. Так появился «Разведчик». Сначала сюда пришли дети погибших афганцев, потом дети из обычных семей. Будучи мальчишкой, немало времени проводил в клубе и я. Когда не стало отца, его дело продолжила Нина Николаевна Кибинеко, моя мама.

Сегодня главное, уверен Александр Викторович,— оторвать детей от улицы, от экранов компьютеров и телевизоров, которые зачастую приносят ребенку больше вреда, чем пользы.

— Мы ставим перед собой задачу воспитать из ребят настоящих мужчин, знающих не понаслышке о справедливости, и, конечно же, достойно подготовить их и физически, и психологически к службе в Вооруженных силах РФ.

Военно-патриотический клуб «Разведчик» — это единый организм, связанный одной целью, здесь один — за всех, и все — за одного. Отсюда и множество побед. «Разведчики» результативно участвуют в различных краевых и городских военно-спортивных соревнованиях. Среди трофеев клуба множество кубков, призов, дипломов и благодарностей.