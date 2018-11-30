Адаптация к миграции

Начальник отдела по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Сергей Мозговой провел в Туапсе круглый стол по вопросам социокультурной адапции и интеграции мигрантов на территории Кубани.

Участие в нем приняли председатель правления Краснодарской краевой общественной организации «Центр национальных культур» Василий Чанба, руководители национально-культурных общественных объединений ЦНК, представители Министерства труда и социального развития Краснодарского края, Управления региональной безопасности администрации Краснодарского края, органов исполнительной власти и правоохранительных органов.

Общественный проект

— Проведение заседаний круглого стола по вопросам социокультурной адаптации и интеграции мигрантов на территории Краснодарского края — это один из проектов Центра национальных культур, выступившего с общественной программой, которую поддержала администрация региона,— сказал Сергей Мозговой. — Как известно, миграция бывает внутренней и внешней и вопросы социокультурной адаптации и интеграции мигрантов в настоящее время выходят на первый план. Президентом Российской Федерации, администрацией главы государства и правительством страны этому уделяется особое значение.

Вопросы социокультурной адаптации включены в Стратегию государственной национальной политики РФ до конца 2025 года, а федеральным законом определено, что главы муниципальных образований отвечают за межнациональную и межконфессиональную обстановку на своих территориях.

Одними из первых на Кубани на региональном, муниципальном и общественном уровнях мы начали уделять особое внимание вопросам социокультурной адаптации и интеграции мигрантов. В рамках реализации программы на территории края действует телефон доверия, Центр национальных культур подготовил памятку для иностранных граждан, которые приезжают в Краснодарский край в порядке, не требующем получения визы. В ней дан ряд рекомендаций, которые помогут мигрантам избежать недоразумений и неприятностей, а также выработать практические навыки поведения на территории, куда они прибыли.

Туапсе стал четвертым городом, где организовали проведение круглого стола. Подобные мероприятия уже состоялись в Новороссийске, Анапе и Краснодаре. На взгляд краевой власти и руководства Центра национальных культур, популяризация государственной национальной политики в этих городах выстроена на должном уровне. В то же время есть ряд вопросов, которые касаются занятости населения, приезда мигрантов. Поэтому необходимо их обсуждение и поиск путей решения тех или иных проблем.

Обмен мнениями и опытом работы необходим. По итогам работы круглого стола в Туапсе запланировано выступление в Совете Федерации, которое пройдет четвертого декабря в Москве. Мы направляем пакет документов, в который включена информация и о круглом столе по вопросам социокультурной адаптации и интеграции мигрантов как одном из важных компонентов реализации государственной национальной политики на территории Краснодарского края.

Департаментом внутренней политики администрации Краснодарского края, Управлением региональной безопасности и общественниками проводится системная профилактическая работа в местах проживания мигрантов. В частности, в Отрадненском районе, где компактно проживает дагестанская община, недавно состоялся сход граждан, посвященный социокультурной адаптации мигрантов. Речь шла о соблюдении норм поведения, приехавших на Кубань, уважении традиций, культуры и обычаев коренного населения.

Туапсинский район — привлекательный муниципалитет для туристов, сюда в летний период для проведения мероприятий прибывают многие общественные организации, представители религиозных движений. И здесь очень важна деятельность Туапсинского центра по противодействию экстремизму.

В перспективе в Туапсинском районе необходимо создавать общественный центр национальных культур. В муниципалитете проходят масштабные фольклорные праздники, другие мероприятия, участие в которых принимают представители районной и городской власти,— сказал Сергей Мозговой.

Факты и факторы

Председатель правления Краснодарской краевой общественной организации «Центр национальных культур», председатель ККОО «Центр абхазской культуры „Апсны”» Василий Чанба отметил, что в крупных российских городах темпы прироста населения из-за миграции порождают ряд социальных проблем. Коренное население зачастую неприязненно относится к таким гостям. В то же время за счет миграционных потоков решаются проблемы, которые не решаются за счет внутренних ресурсов.

— Для поддержания должного уровня жизни населения нередко необходимым является пополнение его численности в плане обеспечения потребностей в низкоквалифицированной рабочей силе,— уточнил Василий Чанба. — К сожалению, в Российской Федерации до настоящего времени не созданы механизмы решения социокультурной адаптации, связанной с миграционными процессами. В результате мы наблюдаем незаконную миграцию, неконтролируемую и не поддающуюся учету. Причем далеко не всегда она отвечает демографическим и экономическим потребностям того или иного региона.

Миграция становится одним из основных факторов напряженности в стране, нередко способствует созданию дисбаланса в социальной структуре общества, что порой провоцирует возникновение межнациональных конфликтов и ксенофобии в некоторых субъектах России.

В настоящее время слово «мигрант» принимает негативное смысловое значение, подразумевая под собой слова «асоциальный элемент» или «преступник». Именно проблема интеграции и адаптации мигрантов остро стоит пред российским обществом, и важнейшим условием успешной интеграции в новую для них политическую и социально-экономическую среду является создание необходимых условий для приема и обустройства мигрантов, формирование доброжелательного отношения к ним со стороны коренного населения.

Но ни в коем случае нельзя забывать о том, что успешная интеграция мигрантов может быть только там, где обеспечено равенство всех перед законом. И иностранные граждане, и коренное население того или иного субъекта должны быть уверены в том, что любое правонарушение или преступление получат должную оценку правоохранительных органов, в том числе и общественную оценку, что немаловажно. А для этого необходимо регулярно вести профилактическую работу.

Миграционная служба установила тесное взаимодействие со всеми некоммерческими организациями, национальными объединениями, общественными и религиозными организациями. Авторитет национально-культурных объединений может стать эффективным средством профилактики нарушений российского миграционного законодательства со стороны иностранных граждан, а также снижения уровня криминализации среди мигрантов.

С этого года при поддержке из краевого бюджета Центр национальных культур реализует программу «Деятельность национально-культурных общественных объединений Краснодарского края по социокультурной адаптации и интеграции мигрантов, противодействию этническому экстремизму», в рамках которой работает телефон доверия.

Василий Чанба напомнил участникам заседания круглого стола, что Центр национальных культур — это 32 краевые общественные национальные организации, которые оказывают те или иные услуги приехавшим из ближнего зарубежья. Это юридические консультации, переводы на русский язык, а порой и оказание материальной помощи тем, кто в ней нуждается. Проводятся встречи с мигрантами, сотрудники правоохранительных органов дают разъяснения по действующему миграционному законодательству.

— Мы многое знаем о проблемах мигрантов от них самих и хотим помочь правоохранительным органам в решении проблем, связанных с миграцией,— акцентировал Василий Чанба. — Что касается Туапсе, то этот город является крупным промышленным узлом на побережье Черного моря, и вопросы адаптации и интеграции мигрантов для него особенно актуальны. Здесь ведется активная работа, направленная на сохранение межнационального согласия и стабильности в обществе. В то же время работа по совершенствованию социокультурной адаптации и интеграции мигрантов будет продолжена по всем направлениям,— подчеркнул председатель правления Центра национальных культур.

Руководитель общественной организации «Краснодарская краевая корейская национально-культурная автономия» Андрей Тегай поделился, что вызывает сожаление придание слову «мигрант» некоего негативного оттенка. На Кубань он приехал более 20 лет назад, учился в русско-язычной школе, проблема социокультурной адаптации перед ним не стояла, чего не скажешь о нынешних молодых мигрантах. Поэтому необходима системная профилактическая работа, помощь приехавшим, разъяснение им всех норм поведения, которые следует соблюдать на той территории, куда они прибыли.

Важный пласт работы

Если говорить в целом о ситуации с миграцией, то Кубань традиционно является привлекательным регионом для желающих приехать сюда с целью жить и работать. Заместитель начальника отдела Министерства труда и социального развития Краснодарского края Александр Геращенко привел данные правоохранительных органов, согласно которым в регионе свою трудовую деятельность осуществляет порядка 71 тысячи иностранных работников. Если говорить по категориям, то наиболее многочисленную представляют те, кто трудится по патентам: почти 39 тысяч человек, прибывшие из ближнего зарубежья. Вторая категория — это те лица, кто имеет разрешение на временное проживание, вид на жительство и т. д.

— Министерство труда и социального развития Краснодарского края работает по различным важным направлениям, одно из которых — реализация государственной программы по добровольному переселению в наш регион соотечественников, проживающих за рубежом. Ее участниками уже стали 1136 человек и члены их семей в 42 муниципальных образованиях края,— сказал Александр Геращенко. — И Туапсинский район активно участвует в этой программе, занимая третье место по ее реализации среди других муниципалитетов края. Цель программы в Краснодарском крае — укомплектовать медицинскими и педагогическими кадрами сельские территории.

В ходе заседания круглого стола начальник отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Краснодарскому краю Константин Афанасьев рассказал, что за десять месяцев этого года иностранным гражданам было выдано 1016 патентов, 90 процентов из которых получили граждане Узбекистана. Все они прибыли с целью работать на строительных объектах.

Гражданам ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия) получать патенты для работы в России нет никакой необходимости. В то же время заключение трудового договора и продление миграционного учета (регистрации) на срок действия трудового договора обязательны на общих основаниях.

— Среди мигрантов проводится большая работа по профилактике правонарушений, а также вопросам безопасности населения в Краснодарском крае. Это огромный, но в то же время важный пласт работы,— подчеркнул Константин Афанасьев.

Заместитель начальника отдела Управления региональной безопасности администрации Краснодарского края Олег Суворов отметил, что администрация региона совместно с органами местного самоуправления и правоохранительными органами осуществляет системный контроль за пребыванием иностранных граждан на территории Кубани. За нарушения миграционного законодательства к административной ответственности привлечено более 17,5 тысячи человек. Нарушают его в том числе предприниматели и юридические лица, которые приглашают на работу мигрантов, не разбираясь в правилах оформления документов, патентов и т. д. За это поплатились 2300 предпринимателей, которых привлекли к административной ответственности. За пределы края выдворено 1819 иностранных граждан и лиц без гражданства.

В свою очередь глава Туапсинского района Анатолий Русин сказал, что в муниципальном образовании работа строится в тесном взаимодействии с национальными общинами и диаспорами. Подчеркнул: всем живущим и работающим в стране необходимо строго соблюдать российские законы.

— Вопросами социокультурной адаптации должны активно заниматься все соответствующие организации, но прежде всего — общественники. Разъяснять мигрантам нормы, традиции и обычаи, историю той территории, куда они прибыли. Не мы должны изучать их традиции, а именно они — изучать наши, кубанские. Ведь самочувствие региона зависит и от того, как будут себя здесь вести себя мигранты: соблюдать все необходимые нормы поведения и не нарушать российское законодательство. А для этого необходимо постоянно вести профилактическую работу,— подытожил начальник отдела по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Сергей Мозговой.

Михаил МУСАЕВ

Фото Екатерины КУДРЯВЦЕВОЙ