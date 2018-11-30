Как вырастить гражданина и патриота?

Об этом «Кубани сегодня» рассказал Игорь Калинин — руководитель Государственного казенного учреждения Краснодарского края «Центр патриотического воспитания молодежи Кубани», подведомственного региональному Министерству образования, науки и молодежной политики. Фактически «Кубаньпатриотцентр» координирует всю работу по гражданскому и патриотическому воспитанию молодых кубанцев.

Пост №1 никогда не будет сдан

— Игорь Сергеевич, насколько нынешние формы патриотической отличаются от практик предыдущих лет?

— Сегодня для многонациональной России нет более важной идеи, чем воспитание патриотизма, поскольку без патриотизма не может состояться гражданственное и духовное становление личности. Патриотическое воспитание всегда являлось важнейшим фактором оценки нравственного здоровья любого общества. Без патриотизма немыслимо возрождение страны, ее дальнейшее развитие и движение вперед. И начинаться этот процесс должен с молодого поколения, с тех, кому через пять — десять лет предстоит вступить в самостоятельную, взрослую жизнь, предстоит крепить мощь и величие державы. В этом смысле «Кубаньпатриотцентр» наследует советские традиции.

Кубань — это не только житница России, но и земля патриотов, жители которой свято чтят традиции и память предков. Это значит, что многолетняя работа по военно-патриотическому воспитанию аккумулирована и продолжена в новом формате синергии лучших практик и инновационных трендов, в основе которого будет лежать взаимосвязь и взаимообусловленность традиции и инновации. В качестве основного результата деятельности такого взаимодействия предполагается возникновение продуктов, задающих новое качество военно-патриотического воспитания.

— Какие формы военно-патриотической работы существуют на Кубани?

— Многие мероприятия патриотической направленности проводятся в Краснодарском крае уже не одно десятилетие на постоянной основе и стали традиционными. К наиболее крупным мероприятиям можно отнести спортивно-оздоровительную смену «Зарница» — в этом году она собрала 440 участников, краевой слет военно-патриотических клубов и объединений «К защите Родины готов», посвященный памяти Героя России генерала Г. Н. Трошева,— он собрал 3743 участника.

Кроме того, во всех муниципальных образованиях Краснодарского края на протяжении вот уже шестнадцати лет проводится фестиваль героико-патриотической песни «Пою мое Отечество». В уходящем году его участниками стало более семнадцати тысяч молодых кубанцев.

— Сохранена ли в муниципалитетах региона традиция Почетных Вахт Памяти на Постах №1 у Вечного огня?

— Она является одной из важнейших форм патриотического воспитания, это движение ведет свою историю с 1965 года. В Краснодарском крае Посты №1 созданы достаточно давно: в Краснодаре — с 1978 года, в городе-герое Новороссийске — с 1975 года, в Крымске — с 2006 года.

В 2016 году в крае запущен проект по несению Почетной Вахты Памяти на Посту №1 у обелисков и мемориалов Великой Отечественной войны. Сейчас проект реализуется во всех 44 муниципальных образованиях края: 767 отрядов несут Вахту Памяти на постоянной основе — в этой работе задействовано более двенадцати тысяч молодых людей.

Пройти «Боевыми тропами…»

— Если говорить о новациях в патриотическом воспитании, что важного сделано?

— В 2018 году основой патриотической работы является реализация Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края нескольких новых проектов. Это Дни единых действий по благоустройству памятников и мемориалов, в рамках которых стартовал сбор информации для создания интерактивной карты мемориальных объектов, посвященных событиям Великой Отечественной войны.

По их итогам «Кубаньпатриотцентром» совместно с органами местного самоуправления всех территорий нашего региона, осуществляющими управление в сфере образования и молодежной политики, составлен реестр мемориальных объектов Краснодарского края — в него вошло 1734 объекта. Создана «Интерактивная карта мемориальных объектов Краснодарского края», разработанная ГКУ КК «Центр патриотического воспитания молодежи Кубани», она размещена на нашем сайте http://www.patriotkuban.ru/map/.

Сейчас на ней можно найти 1761 объект: мемориальные комплексы, памятники, обелиски, братские могилы, памятные знаки. Их список будет постепенно расширяться. На карте можно увидеть описания, адреса и координаты, фотографии объектов.

— И для чего служит карта?

— Летом в нашем крае прошла геокешинг-игра «Боевыми тропами Кубани». В рамках игры были составлены маршруты с использованием интерактивной карты мемориальных объектов Краснодарского края, а также исторических и культурных объектов муниципальных образований.

Во время проведения геокешинг-игры командам необходимо было решить квест-задания с помощью современных технологий: проложить маршрут, используя GPS-координаты и расшифровав QR-код, узнать информацию о мемориальном объекте. Реализация этого проекта — реестра мемориальных объектов времен Великой Отечественной войны и создание их интерактивной карты, а также проведение геокэшинг-игры позволили молодым кубанцам изучить памятные места и мемориальные объекты своего муниципального образования, прикоснуться к великой истории, ведь она и делает нашу страну гордой Россией. В дальнейшем карта тоже будет дополняться информаций, а также, возможно, виртуальной версией геокэшинг-игры.

— Какие еще проекты реализованы в уходящем году?

— Проект по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Вахта Памяти». Его основной целью является возрождение интереса к историческому прошлому и биографиям освободителей Кубани от немецко-фашистских захватчиков конкретного города, района, поселения. В рамках проекта в муниципальных образованиях Краснодарского края с 1 сентября нынешнего года стартовала архивно-поисковая экспедиция «Воины — защитники Кубани».

На сегодняшний день органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования и молодежной политики, сформировано 60 архивно-поисковых отрядов с общей численностью 1047 человек. В ходе экспедиции будут установлены имена кубанцев, которые принимали участие в освобождении наших края и страны: ведется сбор биографических сведений и воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны с фиксацией на аудио- и видеоносители; сбор архивных данных, формирование исторических справок «Мой город (станица, село, хутор) в годы Великой Отечественной войны», включающих в себя установленные биографические и исторические сведения, а также трансляцию выявленных сведений о подвигах.

75-летию Победы посвящается

— Расскажите, пожалуйста, про акцию «Автопоезд Победы», стартовавшую 27 ноября.

— «Автопоезд Победы» — это в некотором роде сплав всех мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, проведенных Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, и одновременно опыт поиска новых форм работы с молодежью, которые муниципалитеты смогут перенимать у нас. Также «Автопоезд Победы» станет для нас своеобразной точкой отсчет подготовки к 75-летию Победы.

Акция «Автопоезд Победы» посвящена сразу нескольким датам: 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков и битвы за Кавказ, 30-летию поискового движения в России, Дню Неизвестного солдата, Дню Героев Отечества, 100-летию окончания Первой мировой войны, 100-летию создания ВЛКСМ. Весь проект разбит на пять зон — рубежей, соответствующих периодам освобождения Кубани: помимо Новороссийска (там акция прошла 27 ноября) и Темрюка, где она финиширует 6 декабря, это Кавказский район, где «Автопоезд Победы» побывает 29 ноября, Кореновский (1 декабря) и Славянский (4 декабря) районы. В каждый из них для участия в акции съедется молодежь сразу из нескольких соседних муниципалитетов.

Программа проекта «Автопоезд Победы», рассчитанная на целый день, схожа на каждой из территорий: работа тематических площадок для всех желающих (игры Кубани, выставки поисковиков, музеев, творческих мастерских и библиотек, викторины по истории края, исторический диктант и пр.)., интерактивная программа в зале местного Дворца культуры с принятием присяги для прохождения курса молодого бойца и флеш-акция в честь флага Краснодарского края «Обними Кубань», митинг на мемориале или обелиске героям Великой Отечественной войны, исторический квест, фотокросс, солдатский привал с полевой кухней, встречи с Героями Труда и Отечества, круглые столы, концерт и т. д. Также предусмотрено подведение итогов с награждением грамотами победителей различных гражданско-патриотических проектов министерства: зонального, краевого, местного уровня.

— Насколько проекты, о которых вы рассказали, находят отклик у молодежи?

— Смотрите, у нас есть совместное начинание с краснодарским издательством «Книга»: наши ребята собирают и передают для издания единым томом письма с фронта и биографии кубанцев. Уже собрано и передано директору издательства «Книга» Т. А. Василевской для дальнейшей публикации более 180 писем. За каждым из них стоит судьба человека, каждое из них оживляет события, от которых современных юношей и девушек отделяет три-четыре поколения, а для воспитания истинных патриотов важны не только даты начала и окончания событий.

Встречи с ветеранами ВОВ, исследовательская и архивно-поисковая деятельность, участие в памятных мероприятиях, связанных со знаменательными датами, возможность использовать современные технологии востребованы самыми разными категориями юношества: от школьников и студентов до учащихся профессиональных лицеев. Став участником одной из наших акций или проектов, они приходят к осознанию своей роли в служении Отечеству, к убежденности в необходимости его защиты.

— Что в планах «Кубаньпатриотцентра» на будущий год?

— В 2019 году будет продолжена успешная работа по активизации инновационных форм массовой гражданско-патриотической работы, популяризации архивной работы, созданию маршрутов прохождения к мемориальным объектам, в том числе находящихся в труднодоступной местности, модернизации мероприятий, ставших традиционными.

Нужно отметить, что приближается 75-летие Великой Победы, и неудивительно, что возрастает интерес общества к истории Великой Отечественной войны, истории малой родины и к ее вкладу в Великую Победу. Поэтому основой содержания каждого мероприятия, направленного на гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения, будет являться формирование позитивных патриотических взглядов молодежи.

Цифры и факты

Более 12 тысяч молодых людей из 767 отрядов во всех муниципалитетах Кубани несут Вахту Памяти на Постах №1.

1761 объект, связанный с Великой Отечественной войной, нанесен на созданную «Кубаньпатриотцентром» «Интерактивную карту мемориальных объектов Краснодарского края», которая размещена в Интернете по адресу http://www.patriotkuban.ru/map/.

Более тысячи молодых кубанцев из шестидесяти отрядов всех муниципалитетов стали участниками архивно-поисковой экспедиции «Воины — защитники Кубани», собирая архивные данные и воспоминания ветеранов и формируя исторические справки «Мой город (станица, село, хутор) в годы Великой Отечественной войны».

Справка «Кубани сегодня»

Игорь Калинин возглавляет Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр патриотического воспитания молодежи Кубани», подведомственное региональному Министерству образования, науки и молодежной политики. До этого занимал должность начальника Управления молодежной политики Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, ранее возглавлял Управление по делам молодежи муниципального образования Ейский район.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО