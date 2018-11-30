Студенческие отряды: яркое движение

Они построили БАМ и сочинский стадион «Фишт», они восстанавливали после разрушительных паводков поселки и хутора Крымского, Туапсинского, Апшеронского районов и Сочи. О праздниках и буднях студенческих трудовых отрядов «Кубани сегодня» рассказала Алена Губанова — руководитель Государственного казенного учреждения Краснодарского края «Центр молодежных инициатив», подведомственного региональному Министерству образования, науки и молодежной политики.

Будь как президент

— Алена Владимировна, как давно появились студенческие трудовые отряды?

— Студенческие трудовые отряды, или СТО, появились в 1959 году, когда триста добровольцев из МГУ поехали в Казахстан на освоение целины. С тех пор через всесоюзные стройки, рейсы «Голубой стрелы», возведение объектов Олимпиады-1980 и БАМа прошло 13 миллионов жителей СССР. А теперь молодежь помогает создавать Крымский мост и сочинские спортивные комплексы. Каждая трудовая вахта отмечается новым значком на отрядной куртке.

Около десяти лет назад движение СТО было возрождено и появилась их всероссийская организация, а два года назад решением президента России Владимира Путина был даже утвержден наш «профессиональный» праздник — День студотрядов России, отмечаемый 17 февраля. Кстати, глава государства и сам когда-то носил бойцовку и даже получил разряд плотника. Среди тех, кто в студенчестве советских времен нес трудовые вахты, немало известных людей: от председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко до министра иностранных дел Сергея Лаврова и шоумена Леонида Якубовича. Так что СТО — это не только эффективная форма организации труда и профессиональной адаптации молодого специалиста и кузница кадров, но и в некотором роде социальный лифт.

— Как устроен студенческие трудовой отряд?

— В студотряде кроме бойцов есть командир и комиссар. Командир организует работу СТО в целом, а комиссар занимается планированием его деятельности, руководит общественной и культурно-массовой работой, обеспечивает участие отряда в краевых конкурсах и мероприятиях. Руководители СТО командир и комиссар утверждаются на свои должности штабом СТО или органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере молодежной политики. Занять эти посты способны активные молодые люди, пользующиеся авторитетом среди сверстников и преподавателей, обладающие необходимыми знаниями и умениями, навыками организаторской работы, опытом участия в российских студотрядах и отработавшие в составе одного из студенческих отрядов хотя бы один трудовой семестр.

— Как стать его бойцом?

— Чтобы вступить в СТО, нужно сделать всего несколько шагов. Необходимо обратиться в штаб студотряда или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере молодежной политики, по вашему месту жительства и заполнить личное заявление. Зачисление в отряд идет в индивидуальном порядке по итогам собеседования. Бойцами могут стать студенты образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования различных форм обучения, изъявившие желание в свободное от учебы время трудиться в различных отраслях хозяйства, не имеющие академической задолженности.

Строители и врачи, педагоги и археологи

— Кто, как правило, приходит в СТО?

— Бойцами становятся студенты, которые стремятся применить полученные теоретические профессиональные знания на практике и подготовиться к самостоятельному выходу на рынок труда. В свободное от учебы время они работают в различных отраслях хозяйства, выполняя производственные задачи и реализуя общественно полезные программы.

В Краснодарском крае на сегодняшний день действует 285 студенческих трудовых отрядов, в которых работает более десяти тысяч молодых людей. В СТО идут не только за романтикой, но и за опытом работы: будущие ветеринары, строители и аграрии летом на практике отрабатывают то, чему их учит теория на вузовской скамье.

— Есть ли у каждого из СТО специализация?

— Конечно, движение СТО включает двенадцать профильных направлений. Это строительные отряды, педагогические и сельскохозяйственные, спасательные и медицинские, сервисные и волонтерские, экологические и археологические, производственные, оперативные и отряды проводников.

Наиболее многочисленными в силу своей востребованности являются сервисные, педагогические, строительные и волонтерские отряды. В составе СТО студенты летом работают вожатыми в оздоровительных лагерях, официантами, барменами и помощниками поваров, прокладывают дороги и строят здания, безвозмездно помогают тем, кто так в этом нуждается: ветеранам, пожилым людям, воспитанникам детских домов.

Также бойцы могут трудиться на полях и в теплицах, охранять правопорядок, оказывать медицинские услуги и приходить на помощь в случае происшествий, заботиться об окружающей среде и находить частички истории во время раскопок, работать в поездах и на заводах.

— Где востребованы СТО?

— Строительные студенческие трудовые отряды Кубани активно участвуют во всероссийских стройках. С 2010 года бойцы СТО возводили олимпийские объекты, в том числе стадион «Фишт» в Сочи, показав высокий уровень профессионализма и работоспособности. В прошлом году наши студотряды отлично показали себя на космодроме «Восточный» и на всероссийской студенческой стройке «Мирный атом» в городе Озерске Амурской области, где бойцы помогали возводить стартовый и технический комплексы, метеостанцию и жилье на территории будущего наукограда Циолковского.

Педагогические студотряды каждый год организуют детский отдых в детских оздоровительных лагерях региона и во всероссийских детских центрах, таких как «Орленок» в Туапсинском районе и «Смена» в Анапе.

Отряды спасателей, сервисные и медицинские обслуживают тех, кто приехал отдохнуть на Азово-Черноморское побережье Кубани, охраняют жизни и здоровье людей, оказывают медицинские услуги в пансионатах и на базах отдыха.

— Действуют ли в нашем регионе, например, всероссийские СТО?

— С 2012 года на Кубани активно работает Всероссийский студенческий педагогический отряд «Дельфин.Ru», состоящий из 380 бойцов СТО Калмыкии, Татарстана и других субъектов страны. Первоначально он работал на базе детского оздоровительного центра «Дон» в поселке Новомихайловский, а с 2013 году базируется в ФГБОУ ДОД «Федеральный детский центр „Смена”» в Анапе.

— Существуют ли СТО, специализирующиеся на помощи ветеранам войны и труда, социально незащищенным людям?

— В апреле этого года в рамках цикла мероприятий, приуроченных к празднованию Победы в Великой Отечественной войне, в районах края бойцы СТО, студенты вузов и ссузов провели акцию «Кубанский трудовой десант». Молодые люди из студотрядов помогали пожилым людям, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, которые проживают одни. Бойцы занимались побелкой деревьев, обрезали сухие поросли, наводили порядок на придомовой территории, вывозили бытовой и строительный мусор, пропалывали клумбы и грядки, вскапывали огороды. Они поддерживали людей не только делом, но и добрым словом.

Вахта продолжается

— Вы сказали, что у СТО есть свой праздник — День студотрядов России. Как он отмечается?

— В этот день по всей Кубани проходят встречи бойцов СТО, куда приходят их командиры, бойцы. Молодые бойцы СТО встречаются с ветеранами движения — теми, кто, благодаря своей воле, желанию и силе, заложил основу движения и будущего развития государства. Именно они могут поделиться с молодежью жизненным и трудовым опытом, который окажется связующим звеном между поколениями, традицией, передаваемой потомкам.

Для развития студенческого трудового движения на Кубани проводятся и другие мероприятия. Так, в период с 6 по 16 февраля состоялась краевая акция «Добрые дела СТО». В рамках акции бойцами студенческих трудовых отрядов была оказана адресная помощь одиноко проживающим пожилым гражданам, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, труженикам тыла.

С 15 по 20 февраля во всех муниципальных образованиях края проведены торжественные мероприятия «Старт СТО-2018», которые включали: трансляцию фильма о деятельности студенческих трудовых отрядов «Моя любовь на первом курсе» с дальнейшим обсуждением с участием ветеранов студенческого трудового движения; проведение торжественного концерта с приглашением почетных гостей, ветеранов и активистов студенческого трудового движения; организацию выставочной экспозиции деятельности СТО.

Двадцать восьмого марта с целью развития деятельности СТО на базе Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Кубанский государственный технологический университет» проведено краевое семинар-совещание «Организация работы студенческих трудовых отрядов». В ходе семинара опытом работы по вовлечению молодежи в студенческие трудовые отряды поделились представители РСО; вузовского штаба студенческих трудовых отрядов Краснодарского кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Российский университет кооперации»; педагогического отряда «Волна» Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Армавирский государственный педагогический университет».

— А на федеральном уровне бойцы кубанских СТО получали какие-либо награды?

— Конечно, трудовая вахта молодых кубанцев не остается незамеченной. В октябре этого года на торжественной церемонии закрытия Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного окончанию 59-го трудового семестра, Краснодарское региональное отделение Российских студенческих отрядов получило благодарственное письмо от Росмолодежи — Федерального агентства по делам молодежи за содействие в развитии и самореализации молодых граждан страны. И эта награда принадлежит каждому бойцу СТО, который вместо отдыха выбирает труд и получение опыта.

Кстати, в слете приняли участие сорок бойцов студотрядов края. Молодые люди из СТО «Энергия Кубани» стали лучшими в нескольких номинациях: они завоевали золото в конкурсе касок, второе место — в конкурсе статей за сочинение «Династия энергетиков из аула Адамий», автором которого является Саида Набокова, третьи места — в творческом фестивале и конкурсе арт-проектов.

Нет сомнений, что сегодня СТО — это яркое и дружное движение. В нем объединены многолетние традиции и опыт нескольких поколений, огромное количество удивительных и способных людей, а также сильных позитивных эмоций. Особо значимо, что студенты вступают в СТО не только для заработка, но чтобы интересно и с пользой проводить свободное временя. Работа в студотрядах дала многим новых друзей, бесценный трудовой опыт, возможность показать свои профессиональные способности и человеческие качества.

Досье «Кубани сегодня»

Алена Губанова родилась в Тихорецке. В 1994 году окончила Армавирское медицинское училище (1994) и АНПОО «Институт экономики и управления в медицине и социальной сфере» (2006). В 1994—2006 гг. работала в наркологическом отделении МБУЗ «Тихорецкая центральная городская больница». С 2006 года — руководитель Северо-Восточного филиала ГУ КК «Центр труда и занятости детей и молодежи». С 2008 года — начальник отдела по развитию студенческого трудового и волонтерского движения ГБУ КК «Молодежный кадровый центр». С 2014 года — заместитель руководителя, с 2016 года — руководитель ГКУ КК «Молодежный кадровый центр».

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО