На помощь приходят волонтеры

Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Евгений Бардиж рассказал в интервью нашей газете о том, как прошел в нашем регионе уходящий год, объявленный в России Годом добровольца (волонтера), и о поддержке одаренных кубанских школьников и студентов.

— Евгений Николаевич, давайте начнем с азов: что такое волонтерство?

— Волонтеры с точки зрения закона Российской Федерации — это граждане, осуществляющие добровольческую деятельность в форме безвозмездного выполнения работ или оказания услуг. Сегодня в каждом из 44 муниципальных образований Краснодарского края ведется работа по одиннадцати направлениям добровольческого движения: «Волонтеры Победы», помощь детям, помощь животным, событийное, социальное, медицинское, культурное, инклюзивное, экологическое волонтерство, волонтерство в чрезвычайных ситуациях, пропаганда здорового образа жизни и спортивное волонтерство.

— Волонтерская деятельность законодательно регламентируется?

— Безусловно. В крае созданы необходимые нормативно-правовые условия для реализации добровольческой (волонтерской) деятельности — приведены в соответствие с федеральным законодательством действующие нормативно-правовые акты: Закон Краснодарского края от 4 марта 1998 года №123-КЗ «О государственной молодежной политике в Краснодарском крае»; Закон Краснодарского края от 10 мая 2011 года №2223-КЗ «О физической культуре и спорте в Краснодарском крае»; Закон Краснодарского края от 7 июня 2014 года №2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае»; приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 16 мая 2016 года №2557 «Об организации молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности в Краснодарском крае».

Если говорить о пропаганде волонтерского движения, то распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2018 года №118-р создан региональный организационный комитет по проведению Года добровольца (волонтера) в Краснодарском крае и утвержден региональный план мероприятий по развитию добровольческого (волонтерского) движения в рамках Года добровольца (волонтера). Мы пропагандируем различные виды волонтерства в регионе самыми разными способами: распространяем листовки и афиши, разместили 27 билбордов и восемь пилонов, ролики на пятнадцати медиаэкранах.

— Есть ли какие-то нормы добровольчества, ведь наверняка есть сферы, где помощь могут оказывать только профессионалы?

— Конечно. Поэтому один из ключевых этапов развития добровольчества в нынешнем году — это внедрение Стандарта поддержки добровольчества, разработанного Агентством стратегических инициатив. Важно отметить, что Краснодарский край вошел в число 48 регионов, которые первыми приступили к внедрению стандарта, как раз таки регламентирующего права и обязанности, в том числе этические, волонтеров.

В рамках реализации стандарта в нашем регионе создан региональный ресурсный Центр добровольчества Краснодарского края на базе Государственного казенного учреждения Краснодарского края «Центр молодежных инициатив» и региональный ресурсный Центр поддержки событийного волонтерства Краснодарского края — Ресурсный центр волонтерства Forward ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет».

— Насколько массово волонтерское движение на Кубани?

— На мой взгляд, оно активно набирает обороты. Судите сами: за период с 1 января по 1 ноября 2018 года органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере молодежной политики, проведено 3816 мероприятий по развитию добровольческого движения. Общий охват волонтеров, вовлеченных в мероприятия, составил 160541 человек.

Достаточно взять недавний пример — разрушительный паводок после обильных дождей в Туапсинском, Апшеронском районах и Сочи. Более двух тысяч добровольцев из числа студентов образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Краснодарского края, работников сферы образования, молодежных общественных объединений, студенческих отрядов и работающей молодежи, координацию которых осуществляло Министерство образования, науки и молодежной политики нашего региона, оказывало необходимую помощь в устранении последствий наводнения. Они участвовали в разгрузке и выдаче гуманитарной помощи, уборке от ила и мусора помещений и территорий пострадавших объектов, в раздаче пострадавшим воды и продуктовых наборов.

— Где особо отличились наши добровольцы?

— Кубанские волонтеры помогали гостям зимних Олимпийских и Параолимпийских игр-2014, Гран-при России «Формулы-1» и Всемирных хоровых игр, Всемирных военных игр, экономических форумов, Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. В этом году более трех тысяч добровольцев работало на территории курортной столицы Кубани на мероприятиях чемпионата мира по футболу FIFA 2018 — как волонтеры оргкомитета FIFA 2018 и как городские волонтеры.

Кроме того, в этом году наши добровольцы участвовали фактически в каждом знаковом мероприятии, проходившем в Краснодаре: помогали гостям на площадках туристического фестиваля «Античное наследие России» и мероприятиях ко Дню семьи, любви и верности, на краевом торжественном мероприятии в честь Дня Государственного флага Российской Федерации, на Международном фестивале детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!», VIII Агропромышленной выставке «Кубанская ярмарка», форуме малого бизнеса «Дело за малым!», в региональном этапе XVII Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» и на краевом Дне урожая. Общая численность задействованных волонтеров — 1091 человек.

— А как, собственно, можно стать волонтером?

— Для того чтобы стать волонтером и получить личную книжку волонтера, необходимо обратиться в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере молодежной политики, по месту жительства (при себе иметь паспорт, 1 фотографию 3×4 см), а также пройти регистрацию на сайтах доброволецкубани.рф, доброволецроссии.рф и получить регистрационный номер добровольца. Получателем книжки может стать каждый молодой человек в возрасте от 14 до 29 лет, желающий совершать добрые дела.

Для развития и поддержки добровольческой деятельности на территории Кубани действует десять волонтерских центров, входящих в Ассоциацию волонтерских центров России. Их адреса есть в Интернете, и там потенциальному добровольцу подскажут, где нужны его руки.

Кроме того, структура добровольческих организаций в крае расширяется путем создания новых волонтерских отрядов на базе образовательных организаций: вузов, профессиональных училищ, колледжей и лицеев, школ. В системе профессионального образования края свою деятельность осуществляет 104 добровольческих отряда общей численностью 4198 студентов. На базе общеобразовательных организаций действует 302 школьных добровольческих отряда общей численностью 9481 человек, из них 6521 волонтер — в возрасте от 14 до 17 лет. Так что будущему добровольцу стоит поинтересоваться в родной школе или вузе, где, возможно, уже есть волонтерский отряд.

— Нужно ли учиться чему-либо специально, чтобы стать добровольцем?

— Да, если речь идет, например, о поиске пропавших людей. Поэтому с января по ноябрь нынешнего года Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края проведен курс семинаров для студентов-добровольцев «Организация мероприятий по поиску пропавших людей».

Для развития и формирования культуры добровольческого движения на Кубани, консолидации усилий добровольцев и их объединений нами проведен краевой добровольческий форум молодежи «Гражданская консолидация-2018». Его участниками стали молодые кубанцы, имеющие инвалидность, в возрасте от 18 до 29 лет, руководители молодежных центров органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере молодежной политики. Этой же цели служила и смена «Регион добра» в рамках молодежного форума Кубани «Регион 93». Участниками смены стали четыреста молодых людей: волонтеры, осуществляющие свою деятельность на территории нашего региона, представители волонтерских центров, молодые люди, заинтересованные в развитии добровольческого движения, в возрасте 18—29 лет. Также прошел молодежный краевой слет «Доброволец Кубани», собравший около ста авторов и активных участников социальных проектов добровольческого движения Кубани.

Сотрудникам органов местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере молодежной политики, рекомендовано пройти дистанционный курс по поддержке и развитию добровольческой деятельности «Узнай.PRO» для государственных и муниципальных служащих на онлайн-платформе обучение.добровольцыроссии.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

— Понятно, что подобные форумы, о которых вы сказали выше, существуют в том числе и для обмена опытом. Насколько накопленный кубанскими добровольцами опыт, их идеи уникальны?

— Многие проекты кубанских волонтеров получили поддержку на федеральном уровне. В рамках Всероссийского конкурса «Доброволец России-2018» в период с марта по июль прошел набор в программу «Акселерация проектов» — полноценную систему сопровождения проектов, которая включает в себя обучение лидеров, наставничество, продвижение и подготовку наиболее успешных практик к тиражированию. В программу акселерации вошло три проекта кубанцев: «Взаимопомощь на дорогах» Ильи Арзуманяна, «Подари детям мир знаний» Марины Мовсисян и «Уникум — университетские каникулы» Алены Прусовой.

Программа акселерации продлится до декабря 2019 года. Всё это время участники будут работать над проектами. Два первых обучающих интенсива ее участников уже прошли в сентябре и ноябре в Туле и Орле. Ребята погрузились в методики создания и реализации проекта, управления ресурсами, познакомились с инструментами привлечения партнеров к проектной деятельности, мотивации команды и навыками эффективного менеджмента.

Всё это стало возможно в том числе и потому, что в этом году Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр молодежных инициатив», подведомственное Министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, стало победителем в конкурсе на право быть оператором Всероссийского конкурса «Доброволец России» по Южному федеральному округу. С 1 июня по 1 октября нынешнего года на территории нашего края прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России-2018».

На конкурс в девятнадцати номинациях и трех возрастных категориях было подано 218 заявок, по результатам очной защиты было определено девятнадцать победителей. В финальный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России-2018» вышло пять кубанских проектов в возрастной категории старше 18 лет: в номинации «Рожденные помогать» — проект «Досуговый центр „Поколение”» Галины Головченко, в номинации «Оберегая сердцем» — проект «Уникум» Алены Прусовой, в номинации «Уверенные в будущем» — проект школьного краеведческого поискового отряда «Патриоты Кубани» Павла Боровикова, в номинации «Организатор добровольчества» — проект «Взаимопомощь на дорогах» Ильи Арзуманяна, в номинации «Говорит волонтер» — проект кубанского молодежного спортивного интернет-канала Ирины Асеевой. А по результатам народного голосования лидирует проект «Досуговый центр „Поколение”» и проект «Взаимопомощь на дорогах».

— Волонтер не ждет благодарности за свои дела, но какие-то меры поощрения добровольцев, наверное, существуют?

— Именно для этого нашим министерством создан краевой конкурс на лучшего волонтера «Доброволец года», предусматривающий награждение победителей ценными подарками. Для повышения общественного статуса волонтеров, а также укрепления традиций добровольчества молодым людям выдаются личные книжки волонтера.

Наиболее отличившиеся добровольцы (волонтеры) и добровольческие (волонтерские) организации награждаются благодарственными письмами за активное участие и содействие в организации и проведении мероприятий.

Кроме того, с 2017 года существует практика нематериального поощрения абитуриентов при поступлении в образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Краснодарского края: дополнительные баллы за активное добровольчество начисляются абитуриентам при поступлении восемью кубанскими вузами.

Цифры и факты

97369 добровольцев в нынешнем году приняли участие в шестнадцати краевых мероприятиях: сдано 1070 литров крови, собрано 1729063,41 рубля, высажено 4158 кустарников, адресные поздравления и социально-бытовую помощь получил 2121 благополучатель.

160541 волонтер принял участие в 3816 мероприятиях по развитию добровольческого движения, проведенных органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере молодежной политики в этом году.

Более двух тысяч добровольцев: студенты, работники сферы образования, члены молодежных общественных объединений, студенческих отрядов и работающая молодежь — под эгидой краевого Министерства образования, науки и молодежной политики устраняли последствия наводнения в Туапсинском, Апшеронском районах и Сочи.

Досье «Кубани сегодня»

Евгений Бардиж родился 10 августа 1985 года в станице Брюховецкой. Окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «электрификация и автоматизация сельского хозяйства» (2008). В 2008—2011 гг. — координатор по работе с молодежью администрации Брюховецкого района, специалист отдела по взаимодействию с молодежными объединениями в Департаменте молодежной политики Краснодарского края. В 2013—2014 гг. — начальник отдела по делам молодежи администрации Брюховецкого района. С 2014 года как экс-участник команды «БАК-соучастники» активно занимался развитием движения КВН на Кубани. В 2018 году назначен заместителем министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО