Умереть до…

Об аварии в Северском районе, когда три человека пострадали, а одна женщина погибла, мы писали уже дважды. Эта публикация вызвана поворотом событий, о котором никто не мог предположить: по данным экспертизы, гражданка, которая считалась погибшей в этом ДТП, на момент столкновения была… мертва.

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда 4 декабря будет рассматривать апелляционную жалобу осужденной Натальи Юрковой. Северский районный суд приговорил ее к полутора годам колонии-поселения и выплате компенсации пострадавшим в размере 700 тысяч рублей. Главный повод для наказания, связанного с лишением свободы,— гибель человека в аварии, совершенной, по мнению следствия, прокуратуры и суда, по вине Юрковой.

Мы взялись за это дело, потому как с самого начала возникли сомнения в том, что трагическое ДТП произошло именно так, как зафиксировало следствие. Проще говоря, по многочисленным фактам можно было сделать вывод, что разбирательство о причинах аварии произведено не полностью и ее виновником с определенной долей вероятности может быть не Юркова, а водитель машины Ш., врезавшейся в ее автомобиль. Естественно, на первых порах мы и помыслить не могли, что здесь всё закопано еще глубже.

Не разъехались

Произошло трагическое ДТП 6 августа прошлого года, в 09:10, на автодороге «Подъезд к ст. Убинской» (0 + 793,8 м). В этом месте к трассе примыкает второстепенная дорога, ведущая к психоневрологическому интернату. Двигаясь со стороны станицы Северской, автомобиль Toyota Sienta под управлением Н. Н. Юрковой совершил левый поворот на эту дорогу. Двигавшийся во встречном направлении «ВАЗ-21074», за рулем которого сидел Ш., врезался в иномарку. В результате, по версии следствия, одна пассажирка отечественной машины погибла, другая получила травмы и попала в больницу. Что касается водителей, то мужчина пострадал незначительно и от госпитализации отказался. А Наталья Юркова попала в больницу с переломами и сотрясением, что не дало возможности с самого начала полноценно участвовать в следственных действиях. Теперь версии.

Показания Ш. в суде сводятся к следующему: трасса была свободная, видимость хорошая, ехал по своей полосе «с обычной скоростью», перед перекрестком со второстепенной дорогой метрах в пятнадцати — двадцати неожиданно увидел медленно двигавшуюся по встречке иномарку, затормозил, попытался уйти вправо, но аварии избежать не удалось — ударил иномарку в правую переднюю (водительскую, так как данная тойота праворульная) дверь. По его версии, столкновение произошло на его полосе, но со смещением на второстепенную дорогу. В целом же ДТП он не помнит, потому что всё случилось мгновенно.

Версия Натальи Юрковой иная. Из ее показаний следует, что она ехала по дороге и заблаговременно до маневра включила левый поворот. Навстречу ей медленно двигалась светлая машина. Остановившись на перекрестке, Юркова увидела, что встречный автомобиль довольно далеко и практически остановился. Убедившись в безопасности маневра, она повернула налево и, уже съехав на второстепенную дорогу, почувствовала удар. И ударила ее машина темно-зеленого цвета, а не та, что была ближе. То есть, по ее версии, ДТП произошло из-за того, что Ш., ехавший позади светлой машины, пошел на обгон тихохода по обочине и в результате столкнулся с ее машиной, но уже на примыкающей дороге, а не на своей полосе. В таком случае на скамье подсудимых должен оказаться водитель вазовской «семерки». Однако осудили Юркову.

Суд да дело

Наши корреспонденты неоднократно участвовали в судебных заседаниях. И что характерно, все обратили внимание на то, что из десятков ходатайств, поданных адвокатом Юрковой, ни одно не было удовлетворено. Это вызывает как минимум удивление. Например, защитник просил суд назначить несколько экспертиз, которые могли бы снять все вопросы о происшествии. Так же точно непонятно, почему суд не обратил внимания на то, что следствие ничего не сделало, чтобы установить ту самую светлую машину, которую, по словам Юрковой, обогнал автомобиль Ш. по обочине. Таких нестыковок было более чем достаточно, но они не вызвали сомнений у суда. Возможно, определенную роль в обвинительном приговоре сыграла смерть одной из пассажирок в машине Ш. А если и здесь всё было не так?

По заключению судмедэксперта Северского района, смерть женщины произошла вследствие многочисленных травм, полученных при аварии. На первый взгляд, всё логично: повреждения там действительно очень серьезные. Но если исходить из процедуры, то данный эксперт провел исследования с нарушениями. Во-первых, по своим служебным обязанностям он не имел права его вообще делать, а должен был поручить это дело кому-то из своих сотрудников, и на это адвокат Юрковой указывал многократно. Во-вторых, этот самый, по сути, нелегитимный документ лег в основу другой экспертизы, которую проводил этот же эксперт, но уже в рамках возбужденного уголовного дела.

Кто-то скажет: «Какая разница, человек умер, и неважно, кто это доказал». Но разница есть. Потому что по приговору суда причинно-следственная связь между аварией и смертью женщины прямая, а так как в ДТП признана виновной Юркова, то она и несет всю полноту ответственности. А если всё было не так?

Экспертиза на экспертизу

На следующий день после вынесения Наталье Юрковой обвинительного приговора ей по почте пришло заключение специалиста НП «Саморегулируемая организация судебных экспертов» (Москва) за номером 1024. Эта авторитетная структура занимается проверкой экспертиз о причинах смерти. За основу берется заключение эксперта, в данном случае — специалиста ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения Краснодарского края (северское отделение).

И вот здесь на 18 страницах московский эксперт в пух и прах разбивает версию о том, что авария стала причиной смерти женщины.

Из заключения: «Эксперт в исследовательской части заключения при проведении наружного исследования трупа, при описании грудной клетки повреждений в виде кровоподтеков не обнаружил: „…мягкие ткани шеи, груди, живота без кровоизлияний…”, однако при внутреннем исследовании уже описывает повреждения грудной клетки в виде: „…В брюшной полости и плевральных полостях посторонней жидкости и спаек нет… 3-4-5-6-7-8-9 ребра справа сломаны поперечно по переднеподмышечной линии… 1-7 ребра справа сломаны поперечно по средне-ключичной линии… 1-9 ребра слева сломаны поперечно по переднеподмышечной линии с повреждением пристеночной плевры… Грудина сломана между рукояткой и телом поперечно…”, что не характерно при прижизненном получении повреждений. Отсутствие кровоподтеков на кожных покровах грудной клетки в местах переломов либо в местах воздействия тупого твердого предмета может указывать на получение повреждений посмертно».

То есть все эти страшные травмы были получены уже после того, как женщина умерла. Мог ли это не заметить районный эксперт? Надеемся получить ответ и на этот вопрос, однако в заключении далее сказано: «Для уточнения судебно-медицинского диагноза (результат исследования мог окончательно свидетельствовать о том, что повреждения возникли посмертно или прижизненно) эксперт отобрал и направил на судебно-гистологическое исследование образцы (кусочки) внутренних органов, однако заключение судебно-гистологическое исследования отсутствует, что указывает на необъективное и поверхностное исследование со стороны эксперта либо о сокрытии результатов исследования (причина отсутствия результатов неизвестна)».

Неизвестно это и нам. Но самое плохое, что это также было неизвестно (или неинтересно?) следователям, прокуратуре и суду. Результат: Наталья Юркова признана виновной не только в аварии, что тоже следовало бы еще раз проверить, но и в смерти человека, который, оказывается, на момент ДТП был уже мертв.

Из области предположений

Если взять за основу заключение специалиста авторитетной организации, получается совершенно иная картина аварии, и она ближе к версии именно Юрковой. Итак, предположим.

Женщина едет на переднем сиденье автомобиля Ш. Позади водителя ее взрослая дочь. В какой-то момент пассажирке становится плохо и она теряет сознание. Какие первые действия в этой ситуации у окружающих? Правильно, гнать на всех парах в больницу. Возможно, именно поэтому Ш. и пошел на обгон по обочине. Он же не знал, что спешить уже некуда, сердце пассажирки остановилось. Логично? Но и эта версия не была проверена следствием.

Если же продолжить предположения, то можно дойти и до более глубоких выводов. Ну, ведь действительно, трудно представить, что судмедэксперт с многолетним опытом работы не обратил внимания на отсутствие синяков после ударов такой огромной силы. А если обратил? И почему следователь, который читал это заключение, не заметил этих нестыковок? Очень хочется верить, что точка в данном деле еще не поставлена и высшей судебной инстанцией ввиду новых обстоятельств и документов будут сделаны аргументированные выводы о том, кто действительно виновен в этой аварии.

Мы продолжим следить за развитием событий и расскажем читателям о результате заседания коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда по делу Натальи Юрковой.

Игорь ПРИЛУКИН

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