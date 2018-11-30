Экспонаты трогать разрешается!

До 23 декабря в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко открыта первая в России передвижная выставка тактильных картин «Видеть невидимое», созданная Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина при поддержке ПАО «Сбербанк»: она знакомит слабовидящих и незрячих зрителей с шедеврами европейской живописи разных эпох и стилей из коллекции Пушкинского, а также обычным посетителям позволяет прикоснуться к ним в буквальном смысле.

Прикоснуться к Боттичелли и Пикассо

«Картины, которые трогают» — таков слоган выставки «Видеть невидимое», где незрячие и слабовидящие посетители прикасаются к искусству на равных. Одни впервые узнают полотна Ботиччелли, Пикассо и Гогена, вторые знакомятся с ними заново и по-новому: любой посетитель может надеть непрозрачные темные очки, включить аудиогид и протянуть руку, чтобы потрогать шедевр, понимая, каково это: воспринимать красоту и весь мир на ощупь. Потому что искусство должно быть доступно каждому — эту идею два с лишним года назад решили поддержать в Сбербанке.

В выставку «Видеть невидимое» вошло всего семь тактильных версий полотен из собрания Пушкинского музея: «Благовещение» Сандро Боттичелли, «Мадонна с младенцем» Лукаса Кранаха Старшего, «Натюрморт с атрибутами искусств» Жана-Батиста Симеона Шардена, «Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо, «А, ты ревнуешь?» Поля Гогена, «Старый еврей с мальчиком» Пабло Пикассо и еще одна картина, о которой чуть позже. Их рельефные копии снабжены экспликациями, выполненными шрифтом Брайля, рассказывающими о полотне и его авторе.

Аудиогид по выставке озвучил актер и режиссер, художественный руководитель Театра наций, народный артист России Евгений Миронов. Описания очень подробные: их создавали хранители Пушкинского музея, экскурсоводы и тифлокомментаторы. А если зайти на созданный для проекта сайт touching-art.ru для людей с нарушением зрения, то можно услышать менее академичные описания полотен. Например, пользователь слышит женский смех, пение птиц, далекий шум прибоя и шелест листьев: оказывается, так звучит картина Поля Гогена «А, ты ревнуешь?».

— Картины, которые представлены на выставке, сделаны по очень сложной технологии, которую впервые применили в главном собрании академического искусства Испании — Национальном музее Прадо. Очень многие музеи сейчас делают тактильные картины, кто-то делает картины для абсолютно незрячих: имитирует лед, мягкие ткани и прочее. Если вы сравните, то тактильная картина не сильно отличается от оригинала, очень деликатно форма превращается из плоскости в рельеф. Важна также и цветопередача полотна, она делается на высокочувствительных пленках,— говорит куратор проекта, руководитель Центра эстетического воспитания «Мусейон» ГМИИ имени А. С. Пушкина Ольга Морозова.

Печать вместо мазков

Как «Мадонна с младенцем» Лукаса Кранаха Старшего становится тактильной картиной, которую можно «считывать» руками? Фотографию исходного полотна специальным образом обрабатывают, подбирают текстуры для передачи особенностей изображения, чтобы одежда персонажа, например, на ощупь воспринималась именно как ткань. Границы предметов четко очерчивают или обозначают, нанося материал слоями, и печатают по технологии многослойной печати. В результате можно пальцами ощутить, где заканчивается один элемент картины и начинается другой.

— Сбербанк оплатил создание не имеющих аналогов тактильных картин для передвижной выставки «Видеть невидимое», мы же выбрали шесть полотен, которые представляют разные этапы развития изобразительного искусства и разные жанры живописи, наиболее интересные для широкой публики. С одной стороны, проект дает незрячим и слабовидящим людям возможность чувствовать искусство, с другой — помогает зрячим еще лучше понять тех, кто в силу разных причин ориентируется в мире без помощи глаз,— продолжает Ольга Морозова.

В разработке описаний предметов выставки участвовали незрячие эксперты проекта Сбербанка «Особенный банк». Еще музейщиков консультировали сотрудники благотворительного фонда «Соединение», который занимается системными изменения в области поддержки и социальной интеграции людей с нарушениями слуха и зрения. Однако выставка «Видеть невидимое» востребована не только незрячими или слабовидящими посетителями, которые уверяют, что порой «чувствуют» пальцами цвет — настолько тонко «прорисованы» тактильные копии. На выставке много и посетителей с детьми, которые с удовольствием трогают картины.

«Мы все в ожидании чуда, хочется скорее прикоснуться к этим картинам», «Человек всегда стремится познавать окружающее, и технологии облегчают это слепым и слабовидящим людям: раньше были только фильмы с тифлокомментированием и аудиокниги, а теперь для нас стала доступна и живопись», «Спасибо за новую методику адаптации слепых и слабовидящих. Какое счастье, что в последние годы в нашей стране всё больше объектов становятся доступными для людей с ограниченными возможностями» — такие комментарии можно прочесть в книге отзывов выставки «Видеть невидимое».

Разрушая барьеры

— Наш проект в первую очередь для людей, которые обычно в художественные музеи не ходят. Один из первых посетителей выставки «Видеть невидимое» в Пушкинском музее, который потерял зрение уже в зрелом возрасте, рассказывал мне, как удивлялись ему люди в очереди, когда он пришел в музей: мол, он-то куда. Так вот, вопрос, зачем такой человек приходит в музей, этой выставкой снимается. В каждом городе нашу экспозицию посещает огромное количество незрячих и слабовидящих людей. Выставка открывает им новые возможности и успешно разрушает барьеры, которые построило общество,— добавляет куратор проекта.

В каждом городе, куда привозят «Видеть невидимое», создатели проекта делают тактильную копию работы из собрания местного музея, где проходит выставка, и дарят ее ему. В Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко останется уменьшенная копия парадного «Портрета Екатерины II» (1777) кисти В. Л. Боровиковского, специально изготовленная к вернисажу: именно на церемонии открытия, где гостей от имени министра культуры Краснодарского края Виктории Лапиной приветствовал ее заместитель Григорий Жуков, была раскрыта интрига и стало известно, какой оказалась седьмая работа проекта.

…Если в твоем мире царит темнота, а свет, очертания предметов и лица людей тебе заменяют запахи, звуки и ощущения на кончиках пальцев, пройти скромный «Видеть невидимое» в темных очках — всё равно что обычному человеку побывать на Северном полюсе или в джунглях. Во всяком случае, на таком ощущении ловишь себя, снимая черные очки.

Прикосновение незрячего или лишь различающего контуры и силуэты человека к изобразительному искусству обычно ограничивается скульптурой, фрагментами архитектуры, предметами декоративно-прикладного искусства. Но выставка «Видеть невидимое» дает им уникальную возможность кончиками пальцев почувствовать мягкий струящийся цвет «Старого еврея с мальчиком» Пикассо и насладиться струящимися линиями «Благовещения» Боттичелли.

Справка «Кубани сегодня»

«Видеть невидимое» впервые была представлена посетителям в Пушкинском музее 13 ноября 2016 года — во Всемирный день незрячих и слабовидящих людей. За 2017—2018 гг. выставка объехала многие города России: Казань, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Хабаровск, Владивосток, Иркутск, Красноярск, Тюмень, Пермь и Уфу. В каждом из них местный музей получал в подарок тактильную копию полотна из его коллекции. Краснодар стал пятнадцатым городом экспонирования.

К слову

Выставка «Видеть невидимое» будет открыта в Краснодарском краевом художественном музее им. Ф. А. Коваленко (здание Екатеринодарской конторы Госбанка: ул. Красная, 15, второй этаж) до 23 декабря. Вход свободный.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Фото пресс-службы ККХМ имени Ф. А. Коваленко