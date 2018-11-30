Видящее сердце

Юрий Серафимович Третьяк был лишен возможности видеть с рождения. Рано понял, что у него равные возможности с другими членами общества. И в полной мере ими воспользовался. Успешно окончил школу слепых в Армавире. Продолжил образование в Кисловодске. Работал в техникуме в Сочи. Но его одолевала жажда учиться. И он поступил на математический факультет Кабардино-Балкарского университета и успешно его окончил. Второй диплом о высшем образовании получил в Москве, окончив факультет организаторов промышленного производства. Третий диплом — об окончании Университета марксизма-ленинизма. Тут и зрячий позавидует целеустремленности и упорству Юрия Серафимовича.

Затем Юрий Серафимович во всеоружии знаний работал в техникуме в Лабинске. За ним заметили серьезное отношение к работе, организаторские способности — и скоро он стал заместителем директора техникума, а затем был назначен председателем краевой организации ВОС, в которую входит девять тысяч членов ВОС. Имеется двадцать региональных организаций: в Темрюке, Тихорецке и других регионах.

В обществе два предприятия. Первое — Краснодарский социально-трудовой комплекс и два филиала — в Лабинске и Ейске. На них трудится 140 человек. Изготавливают бельевые прищепки — деревянные и пластмассовые, а также одежные щетки разной конфигурации. Делают также пластиковые метлы, которые поставляют железнодорожникам и дворникам. Изготавливают здесь и мочалки для бань. Нужная вещь. Какая баня без мочалки, верно?

Спрашиваю Юрия Серафимовича: а не боятся они, что заказы иссякнут? И слышу в ответ: «Таких опасений, к счастью, нет. Заказов пока больше, чем даже надо. И с реализацией всё в порядке. В последние годы договорились с поставками своей продукции в крупные торговые сети — и теперь она реализуется по всей стране.

— А как с проблемами? — спрашиваю я.

— Проблемы есть,— говорит Юрий Серафимович. — Материалы дорожают, а нам говорят: цены на готовую продукцию не повышать.

— Как так можно работать? — искренне недоумевает Третьяк.

— Нас лишили всех льгот,— продолжает он. — Как все, платим НДС. А в соседней Белоруссии, между прочим, льготы сохраняются. По всей стране закрылись многие предприятия слепых. А что делать слепым? Жить на мизерные пособия? Мы входим в малые и средние предприятия. Нам, правда, обещают квотирование рабочих мест. В чем я очень сомневаюсь, что эти обещания будут реализованы.

Проще было сохранить льготы для нас: тогда сохранились бы и предприятия ВОС, а следовательно, и рабочие места. И отпала бы нужда в квотах на бумаге. Потому что мы могли на своих предприятиях устраивать инвалидов второй и первой групп. А кто их возьмет на обычные предприятия, когда зачастую молодые здоровые люди не могут устроиться на работу? Что уж говорить об инвалидах!

У нас есть люди разных профессий, в том числе специалисты, окончившие медицинские училища, массажисты. Кто-то работает в специальной библиотеке для слепых, кто-то занимается с дошколятами, учит азбуке Брайля. Есть преподаватели, работающие в общеобразовательных школах и колледжах.

— Когда-то я сам работал в коллеже, преподавал математику,— вспоминает Юрий Серафимович. — Мы готовим специалистов и у себя на предприятии. В ВОС есть центр реабилитации слепых в Волоколамске, где учат слепых самообслуживанию в быту, обслуживать домашнюю технику.

В ВОС Краснодарского края есть свой Дом культуры, где многие члены ВОС любят проводить свой досуг. В нем работают многие кружки: хоровой, народный, академический, эстрадный, современного искусства. Самодеятельные артисты часто выступают перед членами ВОС города, регионов края. И участвуют во многих различных соревнованиях, в том числе в интеллектуальных играх. Буквально на днях команда слепых интеллектуалов Краснодара вернулась из Саранска, где вышла победителем в соревнованиях с командами других регионов страны (современный КВН).

В Москве на соревнованиях по рабочим профессиям первое место по облицовке кафелем занял наш земляк из Новороссийска Александр Батенев. Второе место завоевала флористка с Кубани Ольга Вирижникова.

С 10 по 17 ноября в Ижевске проходили Парадельфийские игры по культуре: вокалу, танцам, ансамблям. Самая многочисленная команда была из Краснодарского края: сорок человек. В том числе ВОС края представляли тридцать человек. Струнный оркестр, чтецы, вокалисты, танцоры.

Отличилась кубанка Катя Смык, занявшая первое место по вокалу и второе место по бальным танцам.

ВОС края проводит соревнования по туризму среди инвалидов. Они проходили в Апшеронском районе: в Хадыженске, в станице Нижегородской и Гуамке. В этом году соревнования прошли в Приморско-Ахтарске.

Участники соревнований ходили по азимуту, переправлялись через реку, соревновались, кто быстрее разожжет костер. Весело прошли соревнования поваров и стенгазет. Демонстрировали свое умение участники соревнований по оказанию первой помощи на манекенах.

Соревнования проходили по программе «Доступная среда» по спорту и физической культуре. Объявлены гранты. ВОС Краснодарского края не раз оказывалось в числе победителей.

Во дворце проходят соревнования по шашкам и шахматам. А вот посылать спортсменов на всероссийские соревнования по этим дорогим видам спорта ВОС края не может: нет средств.

Дети — инвалиды по зрению принимают участие в соревнованиях по голболу. Играют звенящим мячом и по звуку определяют его местонахождение.

Чемпионка по этому виду соревнований Галина Аристова занимается в центре параолимпийской подготовки.

Члены краевого ВОС принимают участие и в соревнованиях по теннису для слепых — шоудаунах. Стол для таких соревнований особый — с бортиками. Мячик, когда катится, издает звук. Дважды провести краевые соревнования по теннису для слепых помог отдел Центра развития спорта Министерства спорта Краснодарского края.

Не обходится без участников ВОС края и общефизическая подготовка — метание снарядов и других.

Члены ВОС Краснодарского края живут полной жизнью. Для них созданы все условия для равного участия в жизни общества. Отчуждение от общества — это не про них.

Краевое ВОС направляет всех желающих учиться бесплатно в Волоколамск, в Центр реабилитации слепых. Администрация края оплачивает дорогу. Так что дело за самими инвалидами по зрению.

Краевому ВОС повезло с руководителем. Энергичный, чуткий, лишенный зрения, он видит сердцем и делает всё для того, чтобы члены Краснодарской краевой организации ВОС получали образование, возможность трудиться без дискриминации в процессе трудоустройства и труда.

Сегодня Юрий Серафимович Третьяк возглавляет ВОС Южного федерального округа. Он член центрального правления Всероссийского общества слепых, член Совета по делам инвалидов при губернаторе. Входит в общественный совет при Министерстве труда, здравоохранения и Роспотребнадзора.

По трудам и честь. Жизнь Юрия Третьяка — пример победы над превратностями судьбы. Сегодня ВОС Краснодарского края — серьезная инвалидная организация края и страны. В этом есть немалая заслуга и Юрия Серафимовича Третьяка, для которого служба в ВОС края стала смыслом всей его жизни.

Виктор БОГДАНОВ