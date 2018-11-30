Как реставрировать старинные ткани

В стенах Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына прошел новый мастер-класс проекта «Собери историю своими руками». На этот раз посетители увидят процесс реставрации старинных тканей.

Мастер-класс провела художник-реставратор музея, член товарищества Союза художников Кубани Таисия Хазова. Она рассказала о своей работе на примерах реставрации церковного одеяния (епитрахиль) XVIII века, сарафана кубанской казачки рубежа XVIII—XIX веков и старинного шелкового зонта.

Работу других реставраторов музея можно увидеть каждую среду до 15 декабря.

Проект «Собери историю своими руками» проходит в рамках выставки «Новые находки из древних погребений». В экспозиции представлены артефакты, найденные во время строительства Крымского моста. Таких уникальных предметов в коллекциях музея прежде никогда не было.

Выставка продолжит работу до 24 декабря.