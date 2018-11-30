Казачьи песни, танцы, греческие бузуки и сиртаки...

По приглашению Министерства культуры РФ в мероприятиях закрытия перекрестного Года России — Греции приняла участие делегация Краснодарского края во главе с министром культуры Викторией Лапиной. Специальную программу для этого визита подготовили артисты Кубанского казачьего хора.

Масштабный комплекс двухсторонних мероприятий с Грецией реализуется во исполнение поручения правительства Российской Федерации в 2017—2018 годах. На встрече с греческими партнерами прошли обсуждения вопросов культурного сотрудничества России и Греции, были представлены презентации туристического потенциала регионов двух стран.

В торжественной церемонии закрытия перекрестного Года России — Греции на одной из крупнейших площадок греческой столицы — в афинском концерт-холле «Мегарон» состоялся концерт Государственного академического ордена Дружбы народов Кубанского казачьего хора, который с благодарностью приветствовала министр туризма Греции Элена Кунтура.

Легендарный старейший профессиональный национальный коллектив подготовил для этого визита в столицу Греции Афины специальную программу.

— Мы подготовили сюрприз не только для наших коллег, но и для зрителей. Артисты Кубанского казачьего хора спели на греческом языке популярную народную песню и станцевали традиционный национальный танец сиртаки, в основу которого был положен старинный танец воинов. И это далеко не всё, что объединяет наши народы в стремлении сохранения, развития и популяризации культурных традиций наших народов,— рассказывает директор Кубанского казачьего хора Анатолий Арефьев.

В концерте принимал участие и греческий национальный танцевальный коллектив. Международное сотрудничество способствует экономическому развитию, культурному обмену, сохранению мира и укреплению дружбы народов разных стран.